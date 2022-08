Igazi kis ékszerdoboz a hatalmas parkkal körülölelt klasszicista kastély Fejér megyében

A Fejér megyei Dég településén található a 19. századi, klasszicista stílusban épült Festetics-kastély, amelyet egy hangulatos tó mellett az ország legnagyobb angolkertje vesz körül.

A gyönyörű kastély gróf Festetics Antal megbízásából épült 1810 és 1815 között, tervezésére a kor elismert építészét, Pollack Mihályt kérték fel. A Festetics-kastély mellett az ő nevéhez fűződik a Nemzeti Múzeum megálmodása is, ezért van némi hasonlóság a két épület között. A kastélyon több rendhagyó építészeti megoldás is megfigyelhető, ilyen például a bejárathoz vezető kavicsos rámpa és az ovális díszterem elhelyezkedése is.

A Festetics család 1944-ben elköltözött, ezután egészen 1966-ig német hadikórházként működött az épület, majd gyermekotthonná alakították át. A kastély jelenleg felújítás alatt áll, de elkészültéig érdemes körbejárni az épület körüli területet, hiszen számtalan szépséget rejt és akár órákat eltölthetünk itt a természetben.

A Festetics-kastély felújításáról itt írtunk bővebben:

Az egyik ilyen csoda Magyarország legnagyobb angolparkja, melyet három patak találkozásánál alakítottak ki, míg végül akkora nem lett, mint a méltán híres New York-i Central Park. A 2 kilométer hosszúságban kialakított Szerpentin-tó területén számtalan őshonos fa és növényritkaság figyelhető meg, melyek még különlegesebbé varázsolják a kertet.

A tó szigetén áll egy különleges, vörös téglás épület, amit egy fahídon átkelve közelíthetünk meg. A Hollandi-ház 1891-ben épült Festetics Pál kérésére, amelyet akkoriban istállóként használtak, emeletén pedig a tüdőbeteg grófné, Pejacsevich Lenke lábadozott.

A kastély és környezetének szépségére a filmipar is több ízben felfigyelt, hiszen itt forgatták a Vörös veréb című amerikai kémthriller és a Kincsem számtalan jelenetét. A terület körbejárta után ajánlott visszatérni az épület felújításának végeztével, hogy belülről is szemügyre vehessük az ország legszebb klasszicista kastélyát. A belépőjegy a park látogatására vonatkozik.

Festetics-kastély 8135 Dég, Hunyadi János utca 11 Nyári nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10.00-18.00 Felnőtt jegy: 500 Ft

