Hazánk egyik legmesebelibb kastélyát rejti Fejér megye kis községe

A Fejér megyei Nádasdladány a historizmus korának egyik legmesebelibb kastélyát rejti. A nemrégiben felújított épület és a hozzá tartozó hatalmas angolkert számtalan érdekességet kínál a látogatóknak.

A Fejér megyében található impozáns kastélyt Nádasdy Ferenc apjától, Nádasdy Lipóttól örökölte meg, majd a 19. század közepén építtette át és bővítette ki a saját ízlése szerint.

Az átalakításoknak köszönhetően az épületen már felfedezhetőek a neogótikus, úgynevezett Tudor-stílusjegyek; a csipkés részletek, a tornyok, a sok kémény és az angolpark. Hazánk egyik legszebb kastélya egészen a II. világháborúig a Nádasdy család otthonaként szolgált.

Mint később kiderült, az épület külső és belső tervezését tekintve a gróf három fő szempontot tartott fontosnak, melyek mindegyike meg is valósult. A legfontosabb az volt, hogy több elemében is hangsúlyozzák a család ősi dicsőségét, ezért az őseikre és hőseikre utaló címerek több helyen is felfedezhetőek az épületben.

Emellett fiatalon elhunyt feleségének szeretett volna tiszteletet adni azzal, hogy úgy rendezte be, mintha felesége még mindig élne. Végezetül pedig a gróf rajongott a vadászatért és a lovakért, ezért számtalan relikvia, trófea és lovas festmény található a kastélyban.

A belső terek hangulata egyértelműen a régi kort idézi meg, mégis kijelenthető, hogy az adott korszak legmodernebb technikai eszközeit építették be annak érdekében, hogy a lakók kényelme garantált legyen.

Az épület körül egy közel 20 hektáros, csodálatos angolkertet építettek ki, amelyhez tartozott egy tó szigettel, vízeséssel és víztoronnyal.

A tó és a park környezete nyaranta tökéletes helyszín piknikezéshez, hiszen telis-tele van zöldellő fákkal, melyek árnyékában még a nyári hőség is elviselhetőbb.

A II. világháború alatt az épület sértetlen maradt, de teljesen kifosztották, majd az elkövetkezendő években használták raktárnak, iskolának, de még postaként is funkcionált.

A mesés kastély 2018 és 2021 között jelentős rekonstrukción esett át, amelynek köszönhetően nemcsak megszépült és megújult, de minden olyan belső tér nyitottá vált a látogatók számára, ahol korábban a Nádasdy család mindennapjai zajlottak.

Nádasdy-kastély 8145 Nádasdladány, Kastélypark 1. Nyitvatartás: A hétfő kivételével minden nap, 10:00 - 18:00 Felnőtt jegy: 3000 Ft nadasdladanyikastely.hu

