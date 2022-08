50+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Fesztiválok, koncertek, túrák, gasztro-, kulturális és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Szinte már hagyomány, hogy a nyár utolsó hónapjában koccinthatunk egyet az ország legjobb boraival, hiszen koncertekkel, hazai borokkal, finom ételekkel és rengeteg élménnyel vár a Westend Borpiknik augusztus 4. és 7. között. Több magyar borászat és kézműves manufaktúra italait kóstolhatjátok meg, így biztos, hogy találtok kedvedre valót, legyenek akár a fehér-, akár a vörösborok a kedvenceitek.

Első alkalommal kerül megrendezésre az Állatkerti Fesztivál, mely során családi programok, vezetett séták, ismeretterjesztő előadások, gyermekkoncertek, esténként pedig élő nagykoncertek várják az érdeklődőket.

Ugye, mindannyian egyetértünk abban, hogy augusztus első hétvégéje sem telhet el Mad Garden Buda nélkül? Pénteken és szombaton is fantasztikus DJ-k várják, hogy megpörgessék a hétvégéteket. Pénteken lemezjátszók mögé penderül a Groove Cartel, míg szombaton az electro-acid-breakbeat szcénából ismert Queculo és Cque kedveskednek lábakat nem kímélő zenei csemegékkel.

Augusztus első hétvégéjén újra tematikus hétvége kerekedik az Üregben. Ezúttal minden az IPA-ról fog szólni, legyen szó klasszikus tételekről, mint az eredeti Fehér Nyúl IPA, vagy a legújabb kísérleti tételekről, mint a Time Out! Ehhez jön hozzá az a plusz adalék, hogy a péntek egyben a sör világnapja is, így mindenképpen érdemes ellátogatni a Taproomba, és legurítani pár pohárral a kedvenc ugráló, hosszúfülű kisemlős tematikájú sörötökből. Asztalt foglalni ne felejtsetek el!

A Sárkányszelídítő Jazz Napokon augusztus 5. és 7. között megszelídíthetjük a bennünk élő sárkányt némi jazz segítségével. 8 felnőtt jazzkoncert, 2 interaktív gyerekeknek szóló jazzkoncert, Cakumpakk Bisztró és a Szivek pincészet – ez vár rátok Esztergomban!

Augusztusban 5 remek előadást láthatnak az érdeklődők a Zsámbéki Nyári Színházban. Augusztus 5-én, pénteken Mácsai Pál elbeszélésben az Azt meséld el, Pista! előadást, míg vasárnap Tasnádi István: A fajok eredete című produkciójában Mucsi Zoltánt, Scherer Pétert és Thuróczy Szabolcsot láthatjuk a színpadon.

10 konténerbüfé készíti egész álló héten az autentikus ázsiai streetfood-ételeket hatalmas választékban. Találhattok ezúttal kifejezetten nyári specialitásokat és olyan fogásokat is, amiket Budapesten máshol nem kóstolhatsz: kínai faszenes grill, kínai palacsinta, dim sum, teppanyaki, bubble tea, Tsingtao sör és rengeteg egyéb finomság. Mintha csak Kínába utaztál volna.

Csütörtöki programok

Feltétlenül érdemes csütörtökönként, délután 4 és 5 között a Dob utcába tévedni, hiszen ingyenes örömzenével, neves előadóművészek muzsikájával telik meg Carl Lutz emlékműnél található aprócska tér. A klezmermuzsikák mellől természetesen nem hiányoznak majd a film- és musicalslágerek és a népszerű örökzöldek sem. Ezen a napon Klein Judit és a Haverim koncertjétől lesz hangos az utca.

A Tűzfalon túl csoport egy rövid sétára hív mindenkit a Csarnok negyedbe, hogy izgalmas és karakteres épületek történetére, monogramos üvegablakokra, homlokzatdíszítésekre, ismert és kevésbé ismert házak titkaira és legendára hívják fel a figyelmet.

133 év óta van szobrászképzés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, azon belül az Epreskertben. Az elmúlt három évben készült alkotásokból válogatott ezúttal a Szobrász Tanszék. Különböző méretű alkotások, kisplasztikák és egészen nagyméretű szobrok is felvonulnak a kiállításon. Bár többségük az Epreskertben készült, a pandémia miatt néhány munka otthon került kivitelezésre. A kiállítás szeptember 6-ig tekinthető meg.

20 órától többezer éves hagyományokat megidéző liturgikus dalok egyedülálló judeo folk-rock hangszerelésben csendülnek fel a Hamsa Band koncertjén, rögtön ezután pedig héber nyelven magyar felirattal vetítik a Vágyódás című filmalkotást.

Csütörtökönként a város egyik legszebb parkjában a lemenő Nap fényeiben, csodás panorámával megfűszerezve lesz lehetőségetek jógázni. A főszerep a stresszoldásé, amiben a yin jóga lesz segítségetekre, ami egy nagyon pihentető és lazító gyakorlás. A 60 perces jógaóra kezdete 19:30, jelentkezni az eseménynél megadott elérhetőségeken tudtok.

Ingyenes koncertet ad augusztus 4-én 18 órától a Giusto Vonósnégyes a Ferenc téren és dallamaival igyekszik enyhíteni majd az nyáresti hőségen.

Az egyik legnagyobb közönségsikernek örvendő eseménysorozat a Hunyadi Underground színpadán augusztus 4-én a méltán népszerű Fran Palermo lép színpadra, méghozzá szokatlan felállásban, ezúttal ugyanis csak négyen zenélnek majd.

Ha a forróságban egy jó korsó finom kézműves sörre vágysz, akkor augusztusban várnak a Hajnali Sörfőzők a tabáni Virág Benedek Ház árnyas udvarán. A pilisborosjenői gerilla sörfőző csapat gondoskodik a legfinomabb kézműves sörökről és házi szörpökről, a szervezők pedig a jó programokról. Az első alkalomra kivételesen 4-én, egy hangulatos kispéntek alkalmával kerül sor.

A filmtörténet egyik legnépszerűbb és legsikeresebb sorozatának új részében visszatérnek a csodák, a kalandok, az izgalmak, a kedvenc szereplők, a már ismert dinoszauruszok – és felbukkannak teljesen új fajok is, amelyek döbbenetesebbek és félelmetesebbek minden eddigi őslénynél. A film vetítése magyar szinkronnal 21 órakor veszi kezdetét.

A Maszkura “Improvisaccordion” címre hallgató szóló, egy külön ösvényre összpontosuló vándorút, pontosabban harmonika freestyle, amely leginkább a lo-fi és hip-hop instrumentálokkal kíván közös kapcsolatot teremteni. Szokatlanul lágy, pop-folklór dallamötvözetek, hip-hop ütemekre, a hagyományosan ismert és klasszikusan megszokott rap útitárs nélkül.

A négy zenész első, 2018-as találkozása után egyértelművé vált, hogy a quartet tagjainak eltérő zenei és kulturális háttere különleges összhangban olvad össze és hoz létre egyedi zenekari hangzást. A Bécsben élő török hegedűművész Efe Turumtay által alapított csapatban a cseh bőgős, Tomáš Liška lírai bőgőhangja és Dés András játékos ritmusai mellé a fretless gitár nemzetközi hírű török virtuóza, Cenk Erdoğan csatlakozik csodálatos dallamaival.

Mi kell egy igazán laza, kikapcsolós nyárestéhez? Jó zene, jó társaság és persze jó hangulat. A nagy sikerű Corona Sunsets Session csütörtökön 17 órától szolgáltatja mindezt. A nyári naplementét ezúttal Dj Fagyi kíséri, a hangulatról és a felfrissülésről pedig a Corona sör gondoskodik, ezúttal jegesvödörben szervírozott, 6 üveges ajánlattal, amelyből az egyikre a vendégük vagy.

Pénteki programok

Augusztus 5-én Octopus mulatság lesz a Várkert Bazár egyik legújabb szabadtéri bárjában. Nem maradunk tehát különleges és igényes elektronikus zenei program nélkül. Hívjátok össze a barátokat és találkozzatok augusztus első péntekén a Várkert Bazár egyik legújabb bárjában a Mike’s Pop Up Gardenben.

Az Akvárium Klub terasza 1 napra átváltozik South Park meghitt, idilli városává. Találkozhattok a sorozat kulcsfiguráival, lesz fotózkodás, italakció, kellemes muzsika, nyereményjáték és a legnagyobb fanok még egy-egy tetkót is beszerezhetnek. És mint tudjuk, egy szülinap sem telhet el barátok nélkül, így az Akvárium elhozza nektek a Jóbarátok ikonikus helyszínét is: a Central Perk kávézó világmegváltó deszkáin énekelheted el Phoebe gitárjával a Büdös macskát! Találkozzunk pénteken és ünnepeljük meg azt a csapatot, akiknek 25 év alatt sem sikerült felnőni; valamint koccintsunk mindenki másra, akik nem is akarnak! 🥂 Várunk titeket sok szeretettel, gyíkok! 🦎 A belépés természetesen ingyenes

Augusztus 5-én este a zenéjében ironikus popot és ritmikus R&B-elemeket ötvöző The Anahit zenekar lép a Pontoon hajó világot jelentő deszkáira. Koncertjükön a jól ismert régi dalok mellett helyet kapnak az új magyar nyelvűek is, egy igazán nagy bulival megörvendeztetve a közönséget.

A portugál jazzszíntér négy egyedi és izgalmas zenésze által létrehozott személyes zenei univerzum valósággal magába szippantja a hallgatót. Augusztus 5-én élőben hallhatjuk a kompozíciókat Budapesten, az Opus Jazz Clubban.

Az Orczy Summer Chill rendezvénysorozat 44 nyárestén át várja a jazz, a pop, a soul, a funk, a folk és a komolyzene szerelmeseit, valamint a klasszikus filmek kedvelőit az Orczy-parkban. Minden program ingyenesen látogatható, akárcsak a kellemes akusztik pop-rockos hangzással, igényes szövegekkel és fülbemászó dallamokkal kecsegtető Kozma Orsi Quartet koncertje.

2022-ben is visszatér a majori deszkákra a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar, akik a fantasztikus kanadai énekes és dalszövegíró, Leonard Cohen emléke előtt tisztelegnek a művész legemlékezetesebb dalaival. A koncert sztárvendégei Csákányi Eszter, Thuróczy Szabolcs és Fehér Anna e.h. lesznek.

Lélegzetelállító látványshownak lehetünk tanúi a Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló Orgonák Éjszakáján, augusztus 6-án. Mészáros Zsolt Máté orgonaművész és Dúlfalvy Éva hegedűművész Végh Lajos homokanimációjával kísért koncertjének az impozáns Mátyás-templom ad otthont.

Ezen az estén a Van, aki forrón szereti alkotás lesz a Budapest Garden kertmozijának vendége. Az ingyenes vetítés 20:30-kor kezdődik.

Nincs kecmec, hiszen két lehetőség közül lehet választani a Kertemben tartott ingyenes AKT koncert kapcsán. Jössz vagy jössz?

Bulizzatok ismét együtt a 101-es barátokkal! A helyszín ezúttal Buda legújabb kulthelye, az Este11, ahol a Feneketlen tó partján, lombos fák árnyékában, finom italok és ételek kíséretében tölttek el egy kellemes nyári estét. A bulihangulatról és a jó zenékről a 101-es DJ-k gondoskodnak, akik a beszélgetéshez szóló aláfestő zenéket követően sötétedés után igazi táncolni való dallamokkal készülnek.

Ingyenes, hajnalig tartó kerti partival vár a Dürer Kert olyan fellépőkkel, mint Daniel Santiago, Daniel Ban, Mirmur és Kristof Kelemen.

Szombati programok

Végre itt a nyár, a Czakó Bisztró pedig ismét nekilendül a nyári főzéseknek a piacon. Tavalyi lángosozásuknak akkora sikere volt, hogy azóta is sokan kérdezik, vajon mikor lesz legközelebb. Az a legközelebb pedig éppen ezen a hétvégén jött el, és ha egyet tehettek Reggelizzetek egy jót a Piaczon, sétáljatok fel a Citadellához, és visszafelé ugorjatok be egy kukoricára, fagyira vagy lángosra a Czakóba.

Lassan elmúlnak a júliusi hőségek és itt a tökéletes lehetőség egy kora augusztusi természetjárásra. Ez a rövid, de kiadós túra bejárja a Pilis kivételes adottságú sasbérceit, az Oszoly-csúcsot, a Csúcs hegyet, a Nagy-Kevélyt, melyek mind olyan panorámákkal várnak, amit soha nem fogsz elfelejteni! Regisztrálj az eseményben található linken keresztül (néhány kérdésre kell válaszolnod), és nézd meg a nyári Pilist, amíg még lehet.

A Zenélő Budapest programjában mindenki kipróbálhatja magát zenészként a közösségi hangszerek megszólaltatásával, melyeket Götz Nándor tervezett. Ehhez kapcsolódik az előadás is, ahol ütőhangszeres művészek, valamint egy fuvolaművész segítségével egy 40 perces mesekoncert keretében, a gyerekeket bevonva, akár zenei előképzettség nélkül is megismerkedhetnek a legfiatalabbak a hangszerek világával. Érdemes lesz tehát kilátogatni a Városligetbe augusztus 6-án 10:30-tól.

A Táncra magyar! Huszártánc a Sándor-palota előtt című produkcióban képviselteti magát a magyar huszár tradíció, hagyományos magyar nemzeti örökségünk; verbunkos táncaink, reformkori csárdásaink, népzenénk, viseletkultúránk, amelyek segítségével és a történelmi, katonai szokásaink felvillantásával érdekes látványosság várja majd nemcsak a hazánkba látogató külföldieket, de saját honfitársainkat is. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekara rövid, dramatikus játéka gazdag zenei anyaggal, autentikus viseletekkel és hagyományos eszközökkel idézi meg a korabeli toborzás szokását, különleges betekintést nyújtva sokszínű hagyományos táncos szokásainkba.

A Művészparcellák a temető legkülönlegesebb részei közé tartoznak. A terület elnevezésével ellentétben nemcsak képzőművészek, színészek, írók és zenészek nyugszanak itt, hanem neves sportolók, politikusok és orvosok is. A túra időtartama 1,5-2 óra. A séta a Fiumei úti sírkert főbejáratától indul, a részvétel természetesen ingyenes.

Örülhetnek a kárpát-medencei táncok és zene szerelmesei, ugyanis szeptemberig minden második vasárnap táncházzá alakul a városligeti promenád. A táncház mozgalom legkiválóbb bandái fogják húzni a talpalávalót a térség legkülönfélébb népi hagyományait felelevenítve. Legyen szó klasszikus erdélyi vonós zenéről, vagy balkáni rezesekről, moldvai csángó muzsikáról, itt mindent meg fog találni az érdeklődő. A táncház helyszíne a Városligetben a Néprajzi múzeum főbejáratánál, a Műcsarnok felőli oldalon lesz.

A jó idő megérkezte után 2022-ben májustól októberig minden hónap első szombatján “Nyílt Nap”-ot tartanak a Kisdiófa Közösségi Kertben, hogy az érdeklődők megismerhessék a kert működését, történetét, a benne munkálkodó embereket, növényeket, a belváros közepén megbújó csodás zöld oázist.

A nagy sikerre való tekintettel augusztusban is megrendezik a Törley Zeneudvart. Augusztus 6-án 18 és 21 óra között könnyed nyáresti pezsgőzésre invitál az egyedülállóan hangulatos Törley udvar. A könnyed szórakozásról az OLIVaKUSZTIK által megszólaltatott hazai és külföldi slágerek, valamint a Törley pezsgők gondoskodnak.

Szabad tűzön készült ételek, grill és BBQ a Duna-partján, kellően messze a város zajától. A hétvégi DP-s móka és kacagás során kimaxolják a part adottságait: 17 órától az Énekelj!-t nézhetitek meg és külön erre az alkalomra megálmodott pazar menüket kóstolhattok a klasszikusokon túl, de nem hiányoznak majd a borok és a fröccsök sem.

Egy woodstocki hangulatot idéző minifeszttel várják az érdeklődőket a Margaret Island Budapest Parkos koncertjén, ahol a szabadság, a női energiák és a jótékonyság lesz a középpontban. A nagykoncert előtt feltörekvő női előadók veszik birtokba a színpadot, már délutántól kezdve fellép a Pandóra Projekt, Brenka és Solére.

A budafoki pincerendszer a világ egyik legnagyobb ma is működő, összefüggő pincerendszere. Teljes hossza kb. 120 km, melyben a mai napig is borral és pezsgővel foglalkozó neves hazai cégek tevékenykednek. A Záborszky Kúria területén átadott Borváros nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a maga teljességében mutassa be a bor csodáját: együtt mindazzal a történelmi és kulturális hagyománnyal, amelytől elválaszthatatlan.

Sok szeretettel várnak mindenkit Gödre, a Duna Csárdába, ahol ismét megrendezésre kerül az immár hagyományosnak tekinthető görög élő zenés, táncos est. A táncmulatsághoz a Mydros zenekar húzza a talpalávalót 17:30-22:00 között.

A NiteFlexx következő turnéállomása Vác, ahol egy igazán hangulatos és pörgős drum & bass bulira várják az érdeklődőket a Kertünk Bár & Kilátóban, annak fergeteges panorámájával!

A zongorista Sam és a regényíró Tusker elindulnak egy régi lakóautóban, hogy az őszi Angliát átszelve meglátogassák családjukat, barátaikat és a múltjuk fontos helyszíneit. Ez a nagy utazás lehet, hogy sok mindentől a búcsút jelenti. A film az Eötvös10 és a Budapest Kertmozi szervezésében, augusztus 6-án, szombaton 21 órától látható a Hunyadi téren.

Idén is előkerül a JadeBeach Open Air őrület, méghozzá a köbön! Most is, ahogy eddig is hivatalosak vagytok egy különleges zenei utazásra a Jade homokos partjára. Idén komolyabban is ráépítenek a hangulatra, mert fiatalos előadóik mellett a régi motorosok is megjelennek. És mostmár az sem titok, hogy a nap sztár fellépője nem más mint, DSF aki egyenesen Görögországból hozza a legjobb Organic House lemezeket! A zene további zenei felelősei: Matthew Sona, Keep Progress, LioZen és Peter Makto.

Regina Rossi DJ-szettjei, naplemente, finom italok és ételek várnak minden pénteken és szombaton az Aligátor Bar&Bistroban. Jazzy house, Funk house, Soulful house és Lounge stílusokban találhatod meg kedvenc zenéidet. A belépés díjtalan, és érkezz családdal, barátokkal, felejthetetlen élményekben lesz részed.

Vasárnapi programok

A Sétaműhely három és fél órás sétáján a politikai múlt kísérteteivel találkozhatnak az érdeklődők. Jókai kertjétől kezdve a normafai Kínzóházig bebarangolhatjátok a Svábhegy villáit és mesebeli kertjeit, miközben egy alternatív történelemórán is részt vehettek– augusztusban két időpontban, 7-én és 20-án.

A körülbelül másfél órás, hajózással egybekötött séta során megismerhetitek Szentendre és a Szentendrei-sziget páratlan vízi adottságait, a Dunához kötődő helyi hagyományokat és népszokásokat.

Egy igazán lazulós, mindenki számára könnyen teljesíthető 4 órás SUP-túrára invitálnak ezúttal Szigetcsép rejtett nádasaiba, vadregényes titkos szegleteibe. Kalandra fel, evezzetek, fürödjetek és falatozzatok egy jót a Szigetcsépi szabadstrand büféjében.

Az organikus térhasználat, a szabadtéri kamarazene, a nyári esték kellemes hangulata egyesülő élményként jelenik meg a MOMKultnál, a Sirály sétány nagylépcsőjénél tartott koncert során. A közönség egy rendhagyó amfiteátrumként a Gesztenyés kertre nyitott lépcsősoron, párnákon, plédeken helyet foglalva vehet részt a Kovács Zalán László tubaművész, zenetudós által szerkesztett koncertprogramon. Közreműködik a Budapesti Helyőrség Zenekara.

A Szimpla Kert ingyenes Szimpla JAM-en Menyhárt Márton gitáron, Süle Ferenc “Zsül”, dobokon és Réti András “Bandi” basszusgitáron lesz az est házigazdája.

A törtek szokatlan világa nem mindenkinek ismerős, de akit egyszer megfelelően vezetnek bele, az menthetetlenül beleszeret. Az est célja, hogy bemutassa az ethno, a glitch-hop, a funk-break és a breakbeat tört világát, ami egészen más, mint amit a rádióban hallhatunk.

A este főszereplője ezúttal a Kígyótartó csillagképben járó, dagadó Hold. Csodás krátereinek, tengereinek és öbleinek részletei lenyűgöző látványt nyújtanak a Svábhegyi Csillagvizsgáló távcsőóriásában. Egy mini csillagtúra keretében pedig egy pompás kettőscsillaghoz is elbarangolhattok majd.

Az Orczy Summer Chill rendezvénysorozat 44 nyárestén át várja a jazz, pop, soul, funk, folk és a komolyzene szerelmeseit, valamint a klasszikus filmek kedvelőit az Orczy-parkban. A Pandóra Projekt egy fiatal energikus duó. A különleges vokálokkal fűszerezett szövegcentrikus dalok alapvetően indie – folk, avagy ethno – pop hangzásúak, egyszerű magyar népi motívumokkal vegyítve. Neves előadók, ikonikus magyar filmek, hangulatos környezet, kényelmes nyugágyak, a tóparti teraszon pedig hűsítő italok és egyéb finomságok várnak. Minden program ingyenesen látogatható.