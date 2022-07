70+ izgalmas program a Dunakanyarban 2022 augusztusában

Számtalan izgalmas program vár titeket a Dunakanyarban a nyár utolsó hónapjában is, hogy aktívan tölthessétek az augusztust. Fesztiválok, családi programok, koncertek és vízitúrák – bárki találhat magának megfelelő időtöltést.

Programok Esztergomban

A Filharmónia Magyarország szervezésében augusztusban a hagyományokhoz híven ismét megrendezésre kerül az OrgonaPont sorozat. A koncertek különleges nyáresti élményeket kínálnak a tartalmas, felemelő kikapcsolódásra vágyó közönség számára országszerte. A kellemes hangulatú orgonamuzsikára épülő hangversenyek célja, hogy a forró nyári napokon a templomok hűvösében minőségi programokat kínáljon mindazok számára, akik az igényes pihenést kedvelik.

A Sárkányszelídítő Jazz Napokon augusztus 5. és 7. között megszelídíthetjük a bennünk élő sárkányt a jazz zene segítségével. 8 felnőtt jazz koncert, 2 interaktív gyerek jazz koncert, Cakumpakk Bisztró és a Szivek pincészet – ez vár rátok Esztergomban!

Egész napos SUP túrára invitálnak benneteket az outdoor.maffia csapata augusztus 13-án, 9 órától. A túra Esztergomból indul, majd egészen Visegrádig eveztek, ez összesen 21 km-t jelent. Útközben ebédelni is van lehetőség, az érkezés pedig körülbelül 16-17 óra felé várható.

A közkedvelt rock banda egész estét koncertet ad a Fesztiválszigeten augusztus 13-án!

Szabó Enikő és zenekarának tagjai nagyszerű zenészek, hangulatos dalaikkal megszólítják a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt. A dalok néha elgondolkodtatnak, néha megnevettetnek, néha meghatnak, sosem hagyják a hallgatót érzelmek nélkül. A dallamokban a magyar népzene, a jazz, és a modernebb zenei műfajok elemei is megtalálhatóak. A részvétel ingyenes!

Az Ég tartja a Földet musical a világ legismertebb magyar szentje, Árpád-házi Szent Erzsébet történetét dolgozza fel Zsuffa Tünde azonos című regénye alapján. Az érdeklődők ezúttal Esztergom egyetlen szabadtéri színházának színpadán tekinthetik meg a zenés darabot.

Senkinek nem kell bemutatni a különleges hangú énekest. Nézz, nézz az ég felé, Száguldás, Porsche-szerelem és New York és még sorolhatnánk megunhatatlan slágereit, amelyek most a Rugby Club Hostel és Sportcentrum színpadán csendülnek fel. A belépés ingyenes!

Színházi és irodalmi est a MNM Babits Mihály Emlékház kertjében.

Szladik Tibor, a Szabolcsi Bence Zeneiskola harsonatanára Nyergesújfaluról érkezik Esztergomba. Harmonikán szívesen játszik komolyzenétől a csárdásig, polkától a keringőig, érintve a francia sanzonokat és a délszláv zenét. Műsorában ezekből a műfajokból válogat néhány csokorra valót. A részvétel ingyenes!

Ha inkább kirándulni indulnál Esztergom környékén:

Programok a Duna bal partján (Szob, Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Szokolya, Verőce)

35 éves lett a Mókus Söröző! A születésnap alkalmából vendégeik lesznek a RETRO ROCK band tagjai: Galambos Zsolt és Kovács Ferenc.

Idén is lesz szobi Szörp és Gyümölcs Fesztivál! Üldögéljetek a Duna mellett egy hideg szörppel a kezetekben, miközben a napsugarak táncot lejtenek a víz fodrain. 2022. augusztusában újra Szobra látogatnak az ország legfinomabb szörpjei, hogy jóízűen szórakozhassatok a koncerteken, beszélgetéseken!

Idén második alkalommal kerül megrendezésre a DunaCsúszás elnevezésű esemény, a Nagymaros és Verőce közötti Duna szakaszon. A táv körülbelül három óra alatt teljesíthető. Fontos, hogy olyan matracot, gumibelsőt vigyetek magatokkal, amelyen kényelmesen tudtok csúszni, még akkor is, ha ebben az időszakban a legmelegebb a Duna vize. A lecsúszás alatt rengeteg látnivalót kínál a Dunakanyar. A vízről többek között látható lesz a Salamon-torony, a Visegrádi Fellegvár, a Szentendrei-szigetcsúcs, egy kavics és egy homoksziget (vízállás függő), illetve az YBL Miklós támfal. A DunaCsúszás előzetes regisztrációhoz kötött!

Modern klasszikus zenei este a nagymarosi Sigil Galériában. A belépés ingyenes!

Zenélő Dunakanyar – kikötőkoncertek (több helyszínen, 2022. augusztus 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.)

2022. augusztus hónap minden hétvégéjén ingyenes élő koncertek Zebegényben, Nagymaroson, Vácott, Visegrádon és Esztergomban a Mahart kikötőiben. Előadják a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és a Dunakanyar Szimfonikusok rézfúvós együttesei.

Szombatonként: 16:30 Zebegény, kikötő | 17:30 Nagymaros, Mahart kikötő | 18:30 Vác, Rév-kikötő

Vasárnaponként: 9:45 Visegrád, Mahart kikötő | 10:45 Esztergom, Mahart kikötő

A belépés minden rendezvényre ingyenes.

Ismerjétek meg Verőce történetét! Vegyetek részt a Verőcei Művelődési Ház által szervezett falutörténeti sétákon, amelyet Fábián Erika vezet szombatonként. Augusztus 6-án A verőcei társas élet – kaszinók, mulatók és a faluszépítő társaságok témakört járhatjátok körbe, augusztus 13-án pedig Gorka Géza és verőcei barátairól tudhattok meg többet.

A Kobza Vajka trió tagjai az éteri muzsika hazai nagykövetei. Céljuk, hogy a műfaji besorolást hátra hagyva magasabb szintre emeljék az adott pillanatban születő muzsikálást, melyre az egyedi hangszerelésű, különleges hangzásvilág hívja fel a figyelmet. Augusztus 12-én a DANU Bár teraszán zenélnek, a Dunakanyar szívében. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Duna-PARTY családi nap augusztus 12. és 13. között Verőcén. Charlie koncert, sárkányhajózás kicsiknek és nagyoknak, interaktív előadások, strandröplabda és még sok más szuper program vár benneteket.

Az American Car Club Hungary sorban 49. amerikai autós találkozója. Nyári összejövetelük helyszíne a Dunakanyar északi oldalán, a Börzsöny lábánál található Verőce; Csattogó völgyi üdülője, ahová szeretettel várnak minden amerikai autóst, rajongót, barátot, nézelődőt, akik egy tartalmas napot (vagy akár hétvégét) szeretnének eltölteni velünk.

Augusztusi vásár a Piknik Manufaktúránál, egész napos élőzenével. A rendezvény ingyenes, valamint gyerek- és állatbarát!

Bűvész műsor, arcfestés, ugrálóvár kicsiknek és nagyoknak, főzőverseny, koncertek és kiállítások – mindez Szokolyán a Sólyomfalvi Vigasságon, augusztus 13-án!

Egy igazi vízi kaland kezdőknek és haladóknak egyaránt! A túratáv 16 kilométer, ami körülbelül 6-7 óra alatt teljesíthető. Az első órát Zebegényben töltitek majd, a végállomás pedig Verőce. Eközben a Dunakanyar számtalan szépségét megismerhetitek.

Nagy örömmel közelít felétek az idei NOMAD BAR72 összejövetel! Daytime vízbarát találkozó augusztus 13-án, szombaton a Nomád Bárban. Az elmúlt 3 év eseményeihez hasonlóan 10 órán keresztül szól majd a szelektált zene BAR72 rezidensektől.

Négy napos közös gondolkozás, közös tánc, közös táplálás és táplálkozás az Asztroparkban, a Pilis lábánál.

Zuboly és Infraghandi koncert augusztus 19-én a mezítlábas Duna-parti közösségi szórakozóhelyén, a Nomád Bár nyárfái alatt.

A The Keeymen egy 2013-ban, a Keleti Blokk közösségből összeverődött, örömzenélés céljából alakult

instrumentális surf supergroup. Ezúttal a nagymarosi Tandemben örömzenélnek, augusztus 19-én.

A 13 borvidék több mint 20 pincészetét felvonultató VII. Szent István Napi Borünnep szlogenje: „Borfolyó- a Duna összeköt.” Hét éve többek között azzal a szándékkal indították útjára rendezvényt, hogy felhívják a figyelmet a Dunakanyar szőlészeti-, borászati múltjára. A tavalyi nagy siker után ismét pezsgő-, és koktélbár várja a látogatókat a sok kiváló fehér-, rosé- és vörösbor mellett. Természetesen ínycsiklandozó ételeket is kínálnak a borok mellé, legyen szó ebédről, vacsoráról, vagy borkorcsolyáról. Augusztus 19-án és 20-án a két nap alatt tűzijáték, színes kulturális programok, kiállítások, koncertek, gyermekprogramok várják látogatókat a Dunakanyarban, csodálatos természeti környezetben a folyóparti sétányon. A rendezvény látogatása ingyenes, a kóstoláshoz a poharakat információs standunknál lehet bérelni, megvásárolni.

Az idén először megrendezett Zátonyrafutás egy dunakanyari, verseny ahol próbára tehetitek kitartásotokat, kreativitásotokat. A verseny célja a homokszigetre való átjutás, majd visszatérés. De hogy ne legyen olyan egyszerű a helyzet, kitaláltak egy-két nehezítő tényezőt. Az átjutást homemade strandeszközökkel kell teljesíteni, a nyertest értékes ajándékkal jutalmazzák.

A GERO & Évi formáció több mint tíz éve aktív résztvevője a hazai zenei életnek. Egyedi hangzásvilágukat ismert dalok teljes áthangszerelésével alakítják ki. Repertoárjuk a bossa, lounge, nu-jazz, soulful house stílusok széles skáláját tartalmazza. A modern alapok és a népszerű dallamok ötvözete különleges élményt nyújt az intellektuális zenét igénylő közönség számára.

A kirándulás a dél-Börzsönyben, a Nagymarostól indul, majd két gyönyörű helyről szemlélhetitek a kilástást, és még hajókázhattok is egyet a nap végén a Dunán. Zárjátok a nyarat egy szuper kirándulással a Dunakanyarban!

Idén augusztus 26-án, pénteken kerül megrendezésre a negyedik Füstölgő Fesztivál. Mindenképp vigyetek pokrócot piknikezni, illetve kedvenceiteket se hagyjátok otthon, ugyanis a fesztivál állatbarát.

Kedvenc gasztrohelyeink a Dunakanyarban:

Idén X. alkalommal kerül megrendezésre a Nagymarosi Csípős Fesztivál, azaz a gasztromazochisták, csípőskedvelők, chilitermesztők országos és nemzetközi ünnepe! Csípős finomságok minden formában, mennyiségben és szórakoztató programok az egész család számára.

Ugyan közeleg a nyár vége, de nem szabad búsulni emiatt, inkább szervezzetek be szuper programokat a nyár utolsó hónapjára. Kanyarogjatok együtt a déli Börzsöny erdeiben, nézzétek meg a Dunakanyarra nyíló lélegzetelállító látványt és higgyétek el, utána nem lesz semmi bajotok!

Augusztus 29-én „Fekete zongora” Történelmi vitadráma az Esztergomi Várszínház előadása, a Déryné Program keretében. A dráma Fekete zongora címmel Ady Endre és Tisza István feltételezett találkozásáról szól.

Programok Vácon és környékén (Vác, Sződliget, Göd, Dunakeszi)

A nagymúltú Continental Singers, Contini csoportjának “MINDEN” c. műsorát láthatja a közönség a Madách Imre Művelődési Központban. A belépés díjtalan.

Csodáljátok meg Vácot és a Naszály-hegyet az alkonyat fényeiben! Séta Magyarország egyik legszebb barokk terén, majd a program második felében panorámabuszra szállhatok, megcsodálhatjátok a naplementében úszó Duna-partot, felmehettek a misztikus Naszály-hegyre és gyönyörködhettek a Dunakanyar és a főváros éjszakai fényeiben.

A leginkább jazz-funk fusion műfajba sorolható Groovus zenekar jelmondata az „energia, dinamizmus, változatosság”, ami egyben az 5 tagú csapat zenei törekvését is kifejezi. A zenekar saját szerzeményeit a dallamos témák és lendületes ritmusok mellett energikus és változatos hangszeres szólók tarkítják.

Pénteken már délután 6-tól várják a fáradt gőzt kiereszteni vágyó vendégeket az Ani Borozó teraszán – Dj Nándesszal és turboval.

Stephen Sachs amerikai szerző vígjátékát hihetetlen sikerrel játsszák a világon mindenütt, és most magyarul is látható ez a végtelenül szórakoztató, lebilincselő darab, ami igazi jutalomjáték két olyan sziporkázó humorú, zseniális színésznek, mint Hernádi Judit és Kern András.

A NiteFlexx következő turnéállomása Vác, ahogy egy igazán hangulatos és pörgős drum & bass bulira várják az érdeklődőket a Kertünk Bár & Kilátóban, annak fergeteges panorámájával!

Sok szeretettel várnak mindenkit Gödre, a Duna Csárdába, ahol ismét megrendezésre kerül az immár hagyományosnak tekinthető görög élőzenés, táncos est. A táncmulatsághoz a Mydros zenekar húzza a talpalávalót 17:30-22:00 között.

Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szülőszoba ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem tud bánni, a nőkkel sem? Miért a mi hibánk, ha ők rosszat álmodnak? Miért baj, ha őszintén válaszolunk arra kérdésre, hogy fogytam-e? Érdemes-e a friss jogosítvánnyal vezető feleségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? Nos, ezekre a kérdésekre nem tud választ adni az előadás. Viszont számos hasonló kérdést vet fel az együttélés nehézségeiről, szépségeiről, örömeiről. (Magunk között szólva: inkább nehézségeiről.)

Egyedülálló nemzetközi jazztrió, amely a klasszikus gitártrió felállás hangzásvilágát szélesíti ki a jazz, klasszikus, pop és balkáni zene elemeivel.

Vajon mi történik, ha egy fordulatos gyilkossági ügy összefüggésbe kerül a tragikus múltú vándorcirkusszal? Váljatok egy vérbeli, interaktív krimitörténet főszereplőivé! Éljétek át a Rejtélyek Háza legsikeresebb Detektív Hétvége játéktörténetét! A kellékeket, nyomokat Vác utcái rejtik. Találjátok meg őket és fejtsétek meg a titkaikat!

Fedezd fel a Dunakanyar legszebb tájait! Panorámabuszozás a Duna bal partján, idegenvezetéssel. Most megismerheted Nagymaros, Zebegény titkait, legendáit, történeteit. Megcsodálhatod a varázslatos visegrádi fellegvárat a marosi Duna-partról, majd Zebegény zegzugos utcácskáin barangolhatsz.

Idén augusztus 19-21. között rendezik meg a sörimádók kedvenc fesztiválját Vácon, a Dunakanyar Kézműves Sörfesztivált. Sörfőzdebemutatók, gyerekprogramok, tűzijáték és DJ-szettek várnak!

A 44 kilométeres biciklitúra kiindulópontja Újpest-Városkapu, ahonnan a gödi Huzella-kert felfedezésére indulhatunk, majd csobbanhatunk egyet a szigetmonostori strandon.

Operagála a hazai operaélet vezető művészeivel és az operairodalom legnagyobb klasszikusaival.

A Köröndi esték keretében a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar lép színpadra augusztus 26-án, Farkas Pál vezényletével.

Az egész országból érkeznek fúvószenekarok a dunakeszi fesztiválra, amely augusztus 27-én, 11 órakor veszi kezdetét.

Programok a Duna jobb partján (Dunabogdány, Dömös, Visegrád, Leányfalu)

Áprilistól októberig a Salamon-toronyban szombati napokon 12:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Visegrádi Vár egész országban egyedülálló programja, a lovagi torna. A program során visszarepítik az érdeklődőket a közel sem sötét, sokkal inkább csillogóan sokszínű középkorba.

Bizony, Visegrádon is minden évben van tűzijáték, és nem is akármilyen! A túrán ellátogatunk egy titkos kilátóhelyre, ahol megnézzük a visegrádi tűzijátékot, majd elindulunk felfedezni a környék rejtett ösvényeit a csillagos éjszakában.

Indulás Dömösről, majd evezés Visegrád irányába, ahol kis szigeteket kerülgetünk. A túra Kisorosziban végződik, ahol fürdés és estebéd vár.

A jelenleg felújítás alatt álló Leányfalu Termálfürdőt várhatóan augusztusban újra birtokba vehetik a strandolók, amire kétnapos nagyszabású programmal készülnek a szervezők.

Strandok Éjszakája a Leányfalu Termálfürdőben és az ország más helyszínein:

Járd végig az Országos Kéktúra útvonalát Pilisszentlászlótól Visegrádig! Az útvonal a híres KÉK túra csodálatos ösvényein és kilátópontjai mellett vezet, de meglátogathatod az Urak asztalán az elfeledett katonai bázist is!

Programok a Szentendrei-szigeten (Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Surány, Horány, Szigetmonostor)

Aug. 6-án szombaton 11.00 órától az Irány-Surány fesztivál Klubszínpadán a Civilek Házában Kiss Judit Ágnes legújabb kötete és az írói szerep, Póka Éva színművész és Huzella Péter Kossuth-díjas versénekes kortárs versműsora és workshopja.

Balázs László Gábor színjátékos önálló estje szórakoztat, nevettet és elgondolkodtat. Mindvégig szenvedélyes, filozofikus vallomás az emberről.

Kincskereséssel, csillagfigyeléssel, társasjátékokkal és más izgalmakkal várják a családokat a Szigetmonostori Faluház ottalvós kerti partiján.

Augusztus 12-én 19 órától Jack Cannon-koncert a Szelesvágta tanyán! Kapunyitás 18 órától!

A zenekar country rockot, rock and rollt, rock a billyt, countryt, rockosított gospeleket, gospelesített rockot és rhythm and bluest játszik. A belépés ingyenes.

Karinthy-gyűrűs humoristák stand up estje. Mi a közös a két fellépőben? A keresztnevük, a miskolci gyermekévek, a diósgyőri foci – de az nem igazán – és a Kabinet Rt. show-ska zenekar. A többi kiderül…

Augusztus 20-i nemzeti ünnepnapi programok Kisoroszin, táncházzal, gyerekprogramokkal és operettműsorral.

2022. augusztus 20-án mutasd meg, mit tudsz a monostori Ki Mit Tud-on! Ha úgy érzed eljött az idő, hogy megmutasd miben vagy jó, szeretsz énekelni, táncolni, színészkedni, megnevettetni az embereket vagy akárcsak bemutatkoznál a nagyközönségnek, most itt az idő.

Köztudott, hogy Szigetmonostor a „lecsósok falva”, ahol a jó étel receptje apáról fiúra szállva állít bizonyságot hosszú évtizedek, emberöltők óta eme étel sokszínűségéről és méltán megbecsültségéről.

A Hike&Yoga Budapest augusztusi úti célja a kisoroszi Szigetcsúcs, ahol egy könnyed séta után egy testet-lelket feltöltő jógaóra vár rátok.

A Kacagó Gerle hangzásvilágát a különböző zenei kultúrák egymásra hatása jellemzi. A kísérletező kedv olyan hangszeres „együttállásokat” hozott létre, mint a tar és a citera, a szaxofon és a török-síp vagy a dobszerkó és az ütőgardon. A pécsi alapítású banda tagjai mára különböző formációkban is muzsikálnak, de a Kacagó Gerle mint zenei műhely azóta is él és továbbra is kiindulópontja az önfeledt zenei kísérletezéseknek. Örömzene a javából.

Programok Szentendrén

Ezen a különleges estén két táncelőadást is láthat a közönség a Városházán. Nem érdemes kihagyni!

Hűtsd le magad a Szentendre belvárosában található Rustica Borműhelyben, ahol bort készítenek. Beszélgethettek a borokról, majd körbejárhatjátok a közel 100 méter hosszú pincét.

A körülbelül másfél órás, hajózással egybekötött séta során megismerhetjük Szentendre és a Szentendrei-sziget páratlan vízi adottságait, a Dunához kötődő helyi hagyományokat, népszokásokat.

Még több dunai hajókirándulás Budapest közelében:

Augusztus 11-én Szomjas György kultfilmjét vetítik a Barlang kertmoziban. Kezdés este 9-kor.

Augusztus 12-én, Szentendrén, a Barlangban, szabadtéren játszik a MillFav, ami ezen a nyáron egyben az utolsó koncertjük is. Ne hagyjátok ki!

A Galaxisok tíz év alatt a tábortüzes közérzeti himnuszoktól a csilingelős indie-popon és a kísérleti zongorás balladákon át a tropicaliáig és a posztpunkig jutott, sosem ragaszkodva a múltjához, sosem tartva attól, hogy a régit elfelejtve újat mutasson. Mikor legutóbb a Barlangban jártak, még meg sem jelent hatodik lemezük anyaga tette ki a program nagy részét, és most is biztosak lehetünk benne, hogy meglepő és kompromisszummentes koncerttel készülnek.

Detti-koncert a Művész Étteremben aug. 19-én este 8-kor. Fantasztikus környezet, finom ételek és italok várnak, kiegészülve egy kis zeneszóval.

Egy különleges esemény várható, kicsit kertmozi, kicsit közösségi megmozdulás. Énekeld végig mindenki kedvenc rockoperáját a filmet nézve! Generációkon átívelő alapélmény, nyilván mindenki tudja az egészet 10-100 éves korig.

Augusztus utolsó hétvégéjén Szentendre különleges arcát mutatja meg a látogatóknak, akik az egész városban találhatnak elfoglaltságot, színi előadást, kiállítást vagy koncertet. A programok helyszíne a szentendrei Dunakorzó.