Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2022. július 25-31.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Programok a Balaton északi partján

Az ország egyik, ha nem legismertebb összművészeti fesztiválja július 22-től 31-ig közel 2000 programmal, közte koncertekkel, színházi előadásokkal és kiállításokkal enged bepillantást egy igazi alkotói közösség életébe. A Balaton-felvidéki rendezvény helyszínei Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend.

Két napon át operett zengi be egész Balatonalmádit.

Együttlét a szabadban, melegben, kötöttségek nélkül, kedd este. Ahol a veszprémi Színházkert árnyas ligetében beszélgethettek az olvasásról, hallathatjátok a hangunkat és lépegethettek a zenére.

A Rumba Fuerte egy izgalmas mediterrán hangutazásra hívja a közönséget. Az alaphangulatot Andalúzia és a flamenco adja, de a céljuk nem a műfaj legautentikusabb bemutatása, sokkal inkább jellegzetességeit felhasználva a spanyol és latin zenei világban való kalandozás, egy szubjektív válogatáson keresztül.

Flamisch Péter egy nap fogta magát, a félretett pénzéből vett egy vitorláshajót, és körbevitorlázta Nyugat-Európát, majd eljutott egészen a Zöld-foki-szigetekig. Közben utcazenélt, ahol csak lehetett vagy kikötött. Ezen a nyáron Péter a Tilia kertjében fog kikötni néhányszor és zenélni.

A túra során többek között kiderül miért különleges geológiai érték a Hévízi-tó, hogyan jut a felszínre a 12.000 éve a Bakonyban esett eső. Körbejárhatjátok a tó körüli véderdőt, közben mesélnek nektek a növény- és állatvilágról, valamint a területen folyó egyedülálló és egyben legtermészetesebb erdőfelújítási módszerről.

A györöki JazzFiesta műsorán ezúttal a Majercsik Lili Qunitet és a Lakatos Ágnes Special Zone műsorát élvezhetik a nyáresti jazzkoncerten a látogatók.

Két barátnő, egy közös történet és pár száz tőke szőlő a Szent György-hegyen, ami mindkettejük számára fontos. Kóstoljátok meg velük zenével, tábortűzzel és vendég pét-natokkal!

A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak.

Mozizni jó. De lehet ezt fokozni: ha a mozgóképek nyújtotta élménynek egy pazar hely, a Festetics-kastély parkja ad otthont, és egy pohár bor is társul mellé. Péntek és szombat este plédeken, babzsákokon, padokon élvezhetitek a filmek varázslatos világát a csillagos ég alatt.

Zenei fókusszal, de más művészetek felé is kitekintve idén is megrendezik az egy hétvégés MINE fesztivált, ahol a környékbeliek és alkalmi látogatók is elérhető áron lehetőséget kapnak, hogy a tudásmegosztás elvét követve minél többet megismerjenek a zenék felépítéséről, valamint kedvet kapjanak, hogy maguk is belevágjanak a jövőben.

Július 30-án megidézik a 80’s évekbeli Magnum sorozat hangulatát egy funkys, diszkós lépegetéssel Füreden. Finom ütemek, pompa, csillogás, hideg koktélok és páratlan balatoni panorámával várnak a Tagore sétány legelején.

Örkény István novelláiból felolvas Mácsai Pál és cimbalmozik Lukács Miklós.

Fedezzétek fel, hogyan szolgálhat testetek hangszerként, és milyen egyszerűen alkothattok nagyszerűt! Játékos bemelegítő feladatok, ritmus improvizáció és közös éneklés több szólamban.

Az est vendége Dóka Éva borász, aki mesél nektek a Zala-völgyet kísérő dombokról, a Szeszgyárról és még sok minden másról. Persze közben 10 bort is megkóstolhattok. Palásti Máté gitárjátékával kíséri majd az eseményeket és meleg vacsorával is készülnek.

Vulcanus isten egyik legszebb ajándéka a Szent György-hegy. Páratlan természeti értékek hordozója a Tapolcai-medence szinte mértani közepén elterülő vulkán. Évezredes szőlőkultúra, geológiai, botanikai és zoológiai értékek tárháza a hegy. A július végi túra során megtekinthetitek a Szent György-hegy barokk építészeti emlékeit is. A tetőről pedig páratlan panoráma fog elétek tárulni mind a négy égtáj felé.

További izgalmas programok a Szent György-hegyen:

A Bagossy Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk-rock stílusú zenét játszó, erdélyi magyar zenekar. Mára már az ország egyik legnépszerűbb bandája, és bizony idén is visszatérnek a Viviera Beachre.

A tánc, a gyönyörű panoráma és elektronika elegyedését ötvöző, Be Massive által szervezett Horizon sorozat ezúttal a frissTeraszra költözik.

Az Amargant Színházi Műhely ingyenes előadása a hévízi Északi Véderdőben.

Az est forrása a két alkotó (Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs) közös mániáiból ered azaz Petőfi Sándorból, Beatlesből és a magyar kabaréból. Közös dalok, tinédzserkori versek, megjelenés előtt tesztelendő slágerek, háború és béke, jelenetek, új szövegű Beatles, pszichedelikus Petőfi – és az est végén a „Világslágerek Magyarul” című blokk, ami után szem nem marad szárazon.

Programok a Balaton déli partján

Érdi Tamás zongoraművész idei szólóestje nemcsak a 2022-ben ünnepelt kerek Debussy- és Kodály-évfordulókhoz kötődik szorosan, de a számára legfontosabb Liszt-műveket is felsorakoztatja.

Merüljetek el a habokban szerdánként! Kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a Plázs Music Teraszán.

Közel 25 kiállító több mint 100 féle csapolt és üveges sörrel vár titeket a nyár idusán, a balatonföldvári Fesztivál téren, közvetlenül a Balaton partján.

Új butikfesztivállal bővül a MOL Nagyon Balaton kínálata. A helyszín a sokak által kedvelt nyaralási célpont, Zamárdi, ahol július 28. és 30. között különböző zenei stílusok képviselői váltják egymást a színpadon. Fellép például DJ Jutasi, Szikora Róbert, a Jazzanova, Shaggy, és a Kool & The Gang.

Táncolj a Balaton közepén a Saxbeatz zenéjére, miközben a legfinomabb balatoni gint kortyolod, sőt a BL YachtClub séfjének grill remekeit is megkóstolhatod. Saját hajóval a részvétel ingyenes, amennyiben nincs hajód, az sem probléma, kerítenek neked helyet.

Ez, az immár klasszikussá vált zenés játék az ifjúság identitásának kérdésével foglalkozik. A műfaji meghatározás pontos, hiszen mesés elemek, csodák, időutazások, szellemek és az ő kedves játékaik kísérik azt a történetet, melyben mában élő hőseink ármányok, féltékenységek, kicsinyességek, gyanúsítgatások, bűnözők, rendőrök, házmesterek szorításában próbálnak egymásra, azaz boldogságra találni. Mindezt Horváth Péter szellemes librettójában, Presser Gábor és Sztevanovity Dusán szinte kivétel nélkül slágerré vált dalaival élik meg.

Jelen korunk egyik legjobb rock-blues fuvolistája, énekese, dal- és szövegírója, zenei szervezője Török Ádám, a műfaj hazai ősmotorja, egyik kiemelkedő egyénisége Balatonfenyvesen a Kultkikötőben.

Az Aranyakkord formációt Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) hozta létre egy 2018-as ködös januári napon teljesen öntudatlanul. Egymás mellett ültek gitárral a kezükben és rájöttek, hogy megalakultak. Az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus-akusztikus hangulat, Rock’n’Roll rezervátum, szellemidézés, hangzásvilágát éppúgy jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések. Állandó vendégként csatlakozott a duóhoz Gábor Andor „UFO”, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót.

Új, egyedi Grecsó prózák, friss versek, családi történetek és anekdoták alapozzák meg az estet, melyet az improvizatív jazz-zene és a kortársbalett, Grecsó Zoltán összetéveszthetetlen mozdulatai varázsolnak színház élménnyé.

Idén is vár titeket a balatoni nyár legnagyobb és leghangulatosabb vízi futama, a Hervis Balaton-átevezés. Sőt, idén ne csak egy, hanem két napra tervezzetek! Menjetek már július 29-én, péntek reggel a Zamárdi Szabadstrandra, mérjétek fel a terepet, és hangolódjatok különféle izgalmas sportprogramokkal a másnapi futamra a parton. A verseny napján, azaz július 30-án szombaton pedig teljesíthetitek a bármilyen, kézzel hajtott vízi járművel a Zamárdi-Tihany-Zamárdi, összesen 8 kilométeres távot.

Zenés mesejátékokkal, koncertekkel, családi és gyermekprogramokkal várják a Balatonszárszóra érkezőket.

Színházi duett – Rezes Judit és Szabó Győző igaz története alapján. A formabontó darab egyfajta párkapcsolati játék, melyben az előadók közismert dalok és izgalmas koreográfiák segítségével mutatják be egy kapcsolat ívét, annak csodáit és nehézségeit.

Az önfeledt nevetésről Hajdu Steve; a levenduláról a gazdaság; a finom italokról a Peet and the Flat White gondoskodik.

Az Igali-Gyógyfürdő idén is csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség országos rendezvényéhez, a Strandok Éjszakájához. A hangulatosan kivilágított medencéknél a zenei aláfestés 19 órától indul, az esti műsor kezdési időpontja pedig 21 óra.

Egy kellemes kis ejtőzésre invitálnak titeket a Balaton partjára a Siófoki Plázsra, ahol a MHiYH és a Just Because csapatának house és progressive előadói teszik élvezetesebbé a napotokat.