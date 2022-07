Jó néhány újonnan nyitott vendéglátóhelyet találhatunk a Balaton körül az idei szezonban, melyek közül meg is mutatjuk hét kedvencünket, kezdve a régió legújabb boutique hotelétől a magyar tenger legjobb rántott húsozójáig.

Köveskál szívében találjuk a Balaton legújabb boutique hotelét, ahol kompromisszumok nélkül adózhatunk a pihenés oltárán, akár a medence partján koktélt szürcsölve, akár az ízlésesen berendezett szobák egyikében. Átutazóban is érdemes azonban útba ejteni a Mandillát, hiszen az étteremben szezonális menüsorral, hamisítatlan mediterrán ízekkel várják a vendégeket.

8274 Köveskál, Városkút utca 2.

A Balaton felett, egészen pontosan Balatonalmádi Hunguest Bál Resortjának legtetején tárul elénk az a páratlan panoráma, amelyhez foghatót keresve sem találnánk. A régió egyedülálló tetőbárjában jéghideg, színes koktélkreációk egészítik ki a lélegzetelállító balatoni kilátást, de akár könnyed nyári fogásokat is kóstolhatunk a vizet vizslatva.

8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.

Tavaly nyitott meg a rövid idő alatt hatalmas népszerűségre szert tett Szigliget Várudvar, ahol több kiváló ételstandot is találhatunk, az idei szezonban például Bíró Lajos legendás disznóságai is leköltöztek a Balatonra! A szigligeti vár lábánál tehát nemcsak kertmozi, színházi előadások és koncertek várnak, hanem bizony a ropogós bundában érkező rántott hús is ott sorakozik az indokok között, amiért érdemes ide ellátogatni.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30.

A zamárdi szabadstrandon nyitott meg a ZAM! névre keresztelt kulturális és közösségi tér, amely két emeleten várja a balatoni nyaralókat. Az alsó szinten egy Bake My Day kézműves pékség és egy 80 fős rendezvényterem kapott helyet, ami koncerteknek, előadásoknak és irodalmi esteknek ad otthont, míg a második emeleten egy panorámás koktélteraszon ücsörögve merülhetünk el a kilátásban.

8621 Zamárdi, szabadstrand

A siófoki Ezüstpartra vezető Vécsey Károly utca ad otthont az idén júniusban nyitott Terülj-terülj étteremnek, ahol modern technológiával elkészített klasszikus magyar fogások veszik le a vendégeket a lábukról. A gyönyörűen tálalt ételek házias ízeket rejtenek, kóstolhatunk itt például házi tyúkhúslevest, halászlét, cigánypecsenyét és töltött dagadót, de persze a szilvás gombóc sem maradhat ki a sorból!

8609 Siófok, Vécsey Károly utca 1.

A Balatontól ugyan valamivel távolabb, Veszprém és Fejér megye határán találjuk az Inotai Hőerőmű elhagyatott, titokzatos gyárkomplexumát, amely idén nyáron két alkalommal is megnyitja a gyártelep kapuit a szélesebb közönség előtt. A Centrum Production ugyanis exkluzív audiovizuális eseménysorozattal tölti meg július 16-án és augusztus 26-28. között az Inota Hőerőművet és annak mozaikokkal díszített Művelődési Ház épületét.

8104 Várpalota, Inotai Hőerőmű

Idén nyitott meg a Balaton egyik legkedveltebb éttermének új egysége, a szálláshelyként és séfszobaként funkcionáló Kistücsök Food & Room. A régi hely szomszédságában ezentúl tehát nemcsak álomra is hajthatjuk a fejünket, hanem egy különleges gasztronómiai élményben is részünk lehet. Egy mindössze 20 fős séfszobában, egy hatfogásos, szezonális menüsort végigkóstolva lehetünk tanúi annak, hogyan is varázsolnak kiváló ételeket a tányérokra a Kistücsök séfjei.

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky út 25.