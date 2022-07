A magyar jazzélet krémje örömzenél augusztusban a Balaton-felvidék ölelte fesztiválon

Az idén jubiláló pikniken, a Balaton felvidék ölelésében, három napon át Paloznakon örömzenél nekünk a magyar jazzélet színe-java.

A 2017-ben Fábián Julinak emléket állító színpadon minden évben a hazai jazz jeles művészei lépnek fel, hogy a nemzetközi előadók mellett a magyar jazz élvonala is képviseltesse magát.

A 10. Paloznaki Jazzpikniken – többek között – olyan művészekkel találkozhatunk, mint a Random Trip, a Peet Project, a Szilárd Piano Projekt, az Aron Andras & the Black Circle Orchestra, a Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo, vagy Solére.

Áron András Artisjus- és kétszeres Fonogram-díjas előadó, dalszerző nagyzenekari projektje, a hosszú idő után. 2020 nyarán életre hívott Aron Andras & The Black Circle Orchestra.

A tőle megszokott country és blues hangzású szólódalait, most bigband formációban, még színesebb hangzásvilággal adja elő, olyan neves zenészekkel karöltve, mint a Blahaluisiana zenekar énekesnője, Schoblocher Barbara, és billentyűse Pénzes Máté, a The Qualitons zenekar ritmusszekciója, Hock Ernő és Boros Levente, továbbá a The Pontiac zenekar gitárosa, Kiss Péter.

Micheller Myrtill és Pintér Tibor ének-gitár duója, a Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo immár 16 éve működik töretlen sikerrel, eddig hat közös megjelent lemezzel.

Az ének-gitár felállás bravúros játékot, gazdag és improvizatív előadásmódot és különleges zenei élményt nyújt nem véletlen tehát, hogy nemzetközi elismertségük mellett itthon is nagy népszerűségnek örvendenek.

Szigeti Zsófi, vagyis Solére magyar dalszerző-énekes 2016-ban indította el első zenekarát Shaibo néven, amely az évek alatt saját szólóprojektévé alakult. Az elektronikus space-pop stílusban mozgó énekesnő saját érzelmeit, emlékeit örökíti meg dalaiban, amit izgalmas minimál hangszerelésben hallhat majd a fesztiválközönség.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a Jazzpiknik szervezői az idei évben is kiemelt hangsúlyt helyeznek a tehetséggondozásra, számos ígéretes tehetséget léptetnek fel a színpadokon: a Hangfoglaló Program keretén belül két fiatal formációt, a Pandóra Projektet és az Abel Marton Nagy’s Cosmos Band-et mutatják be a közönségnek.

Ezen felül a Taittinger Pezsgőteraszon fog játszani a Fülesbagoly Tehetségkutató idei díjazottja, az Ineffable, de az Ocsovay Damján Trió is zenél majd a jubileumi fesztivál közönségének, akik a 2022-es Jazz Showcase “10. Paloznaki Jazzpiknik” különdíját nyerték el.

A részletes programot és további fellépőket ide kattintva találjátok.