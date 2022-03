Szenzációs külföldi fellépők érkeznek a Balaton-felvidék legjazzesebb nyári fesztiváljára

Három nap jazz, funk, pop és soul, jubiláló piknikélmény és emelkedett hangulat a Jazzpikniken! Teljes a 2022. augusztus 4-6. között meghirdetett jubileumi Paloznaki Jazzpiknik külföldi fellépőinek sora.

Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band – augusztus 4. csütörtök

Augusztus 4-én a legendás jaz-duó, Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band formációja nyitja a 10. Jazzpikniket. Richard Bona és Alfredo Rodriguez közös mentoruk, Quincy Jones révén ismerték meg egymást. 2016-ban a duó stúdióba vonult, hogy együtt dolgozzanak Rodriguez Tocororo című albumán, amelynek producere Quincy Jones. Az albumon két közös dalt adtak ki, a Raíces-t (Roots) és az Ay, Mamá Inés-t, mindkettő jól tükrözi egyedi zenei világaik harmonikus összefonódását. A duót együtt láthatjuk a Netflix Grammy-díjas dokumentumfilmjében, a legendás zenei producer, Quincy Jones életrajzi dokumentumfilmjében, melyet lánya, Rashida Jones rendezett.

Emeli Sandé – augusztus 4. csütörtök

A duó után a világhírű brit soul és R&B énekes-dalszerző, Emeli Sandé érkezik a Homola Nagyszínpadra. Sandé 2012-ben debütált Our version of events című első önálló lemezével, amely több héten állt az első helyen, és a legnagyobb példányszámban eladott album lett az Egyesült Királyságban. Ugyanebben az évben fellépett a londoni olimpia nyitó- és záróünnepélyén, és elnyerte első BRIT Awards díját. A zene ügyéért tett szolgálatai miatt Erzsébet királyné a Brit Birodalom Rendjének tagja címmel tüntette ki. Sandé előadóművészként és zeneszerzőként is számos slágerrel büszkélkedhet, írt már dalokat Cher Lloydnak, Alicia Keys-nek, Tinie Tempah-nak, Rihannának, Leona Lewisnak is. 2021-ben a Family című kislemezével tért vissza, ami egy új zenei korszakának kezdetét jelenti a pályáján. Legújabb dalait is elhozza a csütörtöki nyitóestére, amit csodálatos hangja és lenyűgöző színpadi jelenléte tesz teljessé.

Lisa Stansfield – augusztus 5. péntek

Augusztus 5-én a ’80-as, ’90-es évek legnépszerűbb brit énekesnője, Lisa Stansfield érkezik a Jazzpiknikre. Több, mint három évtizede tartó, elsöprő sikerű karrierjével Lisa Stansfield valódi legenda a pop és soul műfajokban. Világhírű slágereivel és díjnyertes albumaival – több, mint 20 millió eladott példány és 20 világsláger – háromszor nyerte el a legrangosabb brit zenei díjat, a BRIT Awards-ot. A legendás pop-soul énekesnő örökérvényű slágerei mellett új dalaiból is válogat a Jazzpiknik második estéjére, feledhetetlen koncertélményt és valódi showt ígérve.

Stereo MC’s – augusztus 5. péntek

Ezt követően minden idők egyik legsikeresebb hiphop-tánczenei formációja, a Stereo MC’s pörgeti fel a piknikezőket. A kollektíva a 80-as évek közepén alakult, zenéjük a funk, az elektronikus zene és a hiphop különleges találkozása. A formáció frontemberei; Rob Birch és Nick Hallam közel négy évtizede aratnak világsikert, a Step It Up, Creation és Elevate My Mind slágerek valódi örökzöldek. Connected című nagylemezük hozta meg a zenekar világszintű ismertségét, a brit lemezeladási listákon a második helyre került, az 1994-es BRIT Awards-on megválasztották a legjobb bandának, és ez a lemez lett az év albuma. 2015 után a formáció új irányt vett, kimozdult a nagy lemezkiadó-buborék és a tánczene határáról, vissza akart térni a gyökereihez, az underground elektronikus zenéhez. Kompakt Records néven egy új kiadót alapítottak, ahol saját, illetve a szelekciójukban szereplő afro-house, deep-house és techno zenéket adnak ki. A fellépéseken az ikonikus slágerek mellett szerepelnek DJ-munkák és remixek. A Stereo MC’s koncertje négy évtizede egyet jelent az energikus és különleges vibe-okat felvonultató show-val.

Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience – augusztus 6. szombat

Augusztus 6-án, szombaton egy igazi legenda lép fel: a világ leghíresebb funky zenekarának utódja, az Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience látogat el Paloznakra, hogy Al McKay felépülése után, a tavalyi elmaradt koncertjüket pótolva osztozzanak az emelkedett hangulatban. A chicagói Earth, Wind & Fire kétségkívül minden idők legsikeresebb soul-funk-disco zenekara. Al McKay az új formációval a régi koncertek hangulatát hozza magas színvonalú, szenvedélyes és hihetetlenül tehetséges Los Angeles-i zenészekkel, akik közül többen tagja voltak az eredeti EWF-nek is, köztük Al McKay gitáros, Michael Harris trombitás, John Paris dobos. Koncertjeiken a ’70-es évek legendás zenekarának legnépszerűbb slágereit adják elő, hogy napjainkban is átélhessük az Earth, Wind & Fire életérzést. A koncerten olyan legendás slágerek csendülnek fel, mint a September, a Boogie Wonderland, vagy a Fantasy.

MF Robots – augusztus 6. szombat

A három nap megkoronázásaként az MF Robots utánozhatatlan hangjai töltik meg a balatoni domboldalt. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvözi energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken nagy sikert aratott The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé, Craig David, vagy a 2019-es Jazzpikniken is fellépett Rick Astley szenzációs vokalistájaként ismerhettünk meg. A vadonatúj hangzást ígérő, kirobbanó energiájú duót nálunk most először hallhatja a közönség.

