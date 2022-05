Bor, zene, Városliget: Háromnapos fesztiválon kapcsolódhatunk ki júniusban

Nincs is jobb alkalom egy kis nyáreleji kikapcsolódáshoz, mint a főváros szívében lüktető Városliget ikonikussá vált, óriás kerti partija, az idén június 10-12. között megrendezésre kerülő Rosalia Fesztivál, ahol minden megtalálható, ami egy szédületes hétvégéhez kell.

Palackba zárt buborék

Az idei Rosalián a buborék kerül reflektorfénybe, hiszen a minden borásznál kötelezően kínálandó rosék mellett számos helyen kérhetünk gyöngyözőt, habzót vagy épp egy finom, hideg pezsgőt a poharunkba. A fogyasztók buborék iránti rajongása meghozta a kedvét a borászoknak is egy kis kísérletezéshez, így mára egyre több pincészet palettáján megtalálhatók a fehér- vagy rosé borból készült pezsgő finomságok.

A Törley standjánál egy valódi rázópad várja azokat, akik kipróbálnák, milyen finom mozdulatokkal terelgetik a tradicionális pezsgőt készítő pezsgőmesterek a palackban dolguk végeztével leülepedő élesztőgombákat. Emellett látványos infografikák segítenek megérteni a pezsgőkészítési metódusok közötti különbségeket. A gyerekeket is szívesen látják, akik korhatár nélkül fogyaszthatnak a nyár ízét idéző szamócás kölyökpezsgőből. És ami a legfontosabb: a Törleynél bátran lehet kérdezni, a felkészült kollégák igyekeznek minden témába vágó kérdésre kielégítő választ adni.

Gasztroélmények a Rosalia Fesztiválon

A Rosalia idén is változatos ízkavalkáddal, trendi ételekkel készül a kerti parti jegyében.

A Stelázsi standjánál a gazdag és különleges hidegtálak mellett faszénen füstölt camembert és kakukkfüves kecskesajt is kóstolható lesz, de sonka, libatepertő, kolbász, őz- és más vadszalámi is ékesíti a palettát.

A Vitéz Kürtős a faszénparázson sült, friss kürtőskalácsok ízében hoz újdonságot: a hagyományos ízek mellett idén először lesz csokicseppes, epres és passiógyümölcsös kürtőskalács.

A Pizza Me 100%-ban eredeti összetevőkből készült pizzája elhozza a hamisítatlan olasz konyha élményét, míg az XXL Catering kínálatában a vasalós lepény és barbecue szendvicsek lesznek az újdonságok, egyéb nyárra hangolt ételek kíséretében.

Vétek lenne kihagyni a Duck You Food Truck by Gléda menő kacsakocsiját, ahol csak kacsából készülnek fogások: tépett kacsa burger, kacsa wrap, kacsa debreceni kolbász, húskenyér kacsából és természetesen a szaftos grill kacsa is szerepel a kínálatban.

A Reinpold’s Kolbice slágertermékét egész évben várjuk: magvas lisztkeverékből és gluténmentes kenyértésztából frissen sütött, ropogós tölcsérben szervírozott, sertés- és csirkehúsból készült, egyedi fűszerezésű kolbászok kerülnek kínálásra.

De ez még közel sem a sor vége, a további gasztrostandokról a Rosalia oldalán tudtok tájékozódni!

A 2022-es Rosalia zenés programjai

A Rosalia színpad gazdag zenei kínálattal készül, igazi nyári borozgatós és bulizós hangulat szórakoztatja majd a vendégeket.

2022. június 10. péntek

Pénteken a Góbé kezdi a sort, aki magyar népdalokat vegyít a környező népek zenéjével, de megtartva őket saját tempójukban, stílusukban.

Őket követi a Random Trip, hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége, akik műfaji határokon átívelő improvizációs élményt hoznak. Fellép Tóth Vera, Vavra Bence, MC Kemon (Irie Maffia), Saiid (Akkezdetphia), Romhányi Áron, Balanyi Szilárd (Quimby), Vígh Arnold, Delov Jávor, DJ Q-Cee.

Az estét a Rosalia Fesztivál kötelező fellépője, DJ Juhász Laci lemezlovas zárja.

2022. június 11. szombat

A szombati nap a Hét Hat Club műsorával kezdődik, akikről mindent elárul, hogy a Django Reinhardt-féle cigány jazz és a Balkán vad bulihangulatának fúziójaként született.

Őket követi egy veterán zenészekből álló formáció, a Los Orangutanes. Az együttes Dél-Amerika legnépszerűbb stílusa, a cumbia rajongóit csábítja táncra minden koncertjén.

A hangulatot a soul és funk alapokra épülő zenét játszó Mörk fokozza ezután, akik elgondolkodtató társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témában íródott dalszövegekkel, improvizációval és más stíluselemekkel együtt nyújtanak különös koncertélményt.

Szombat este a JAZZY rádió legtáncosabb jazz, funk, soul, swing zenéi pörögnek a lemezjátszón. Andrew J. a JAZZY egyik legnépszerűbb DJ-je, háromszoros magyar DMC bajnok, több klubzenei műfaj hazai kialakulásának egyik kezdeményezője, emellett lounge DJ és zeneszerző ismert jazz-zenészek társaságában. A JAZZY hangulat garantált!

2022. június 12. vasárnap

A vasárnap első, gyerekeknek szóló fellépője, a Rutkai Bori Banda, akik a Zsebtenger partján található Kukutyin városkába kalauzolják el a családokat vidám, játékos, táncos dalok varázslatával.

Őket követi az Ötödik Évszak: zenébe sűrítve egyszerre kapunk élettörténeteket, hagyományokat, érzéseket. Számaik magját a hiteles kárpát-medencei népzene adja, ebből a biztos alapból indulnak az improvizatív műfajok világa felé.

A színpadon este fél 7-től tartják a Liget Bora díjátadót, amit az Erik Sumo Band koncertje követ, és zárja egyben a fesztivált. A 60-as és 70-es évek popzenéjét hallhatjuk a blues, a pszichedelikus rock és a világzene fantasztikus keveredésével.

További programok és részletek: rosalia.hu