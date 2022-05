7 szabadtéri színház és koncerthelyszín, hogy idén nyáron se maradjunk kulturális élmények nélkül

A beülős programok után itt az ideje kimenni a természetbe és magunkba szívni a kultúra különböző formáit. Szerencsére idén nyáron is számtalan szabadtéri koncertre és színházi előadásra számíthatunk Budapesten és környékén.

Mikor: Egész nyáron

A Zichy-kastély területén a múlt és jelen találkozásaként, a klasszikus és modern stílus harmóniájában rendezik meg idén is a Zsámbéki Nyári Színház eseménysorozatát. A helyszín tökéletesen alkalmas arra, hogy a legkülönfélébb programok, koncertek, színházi előadások, felolvasóestek befogadó tereként működhessen. A nyári programterv összeállításában fő szempont volt, hogy a különböző korosztályok igényeit és a műfaji sokszínűséget is figyelembe vegyék, így bárki megtalálhatja a számára tetsző művészeti formát. Június elején a Pünkösdi Fesztiválon számtalan fellépőre számíthattok, a nyár további részében pedig láthatjátok többek között Vecsei H. Miklós és Beck Zoli közös estjét is.

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3.

Mikor: 2022. június 24-26.

A Szigetszentmiklósi Közösségi Ház és a Városi Könyvtár előtti téren alakítják ki a Szabadtéri Színházi hétvége színpadát, ahol egy hétvégén át várják a kultúra iránt érdeklődőket. Június 24-én és 25-én az Orlai Produkciós Iroda darabjait, pénteken a Budapest, Te! zenés városnézés című darabot, szombaton pedig a Kaktuszvirág vígjáték című előadást mutatják be a nagyközönség számára. Vasárnap a Hadart Színház két előadással is készül, reggel a kisebbeknek kedveznek a Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas pagonnyal? mesemusicallel, este pedig a Jöhetsz Drágám! című vígjátékot játsszák, mindkettőt Háda János rendezésében.

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

Mikor: 2022. június 17-26.

Idén, június 17. és 26. között második alkalommal rendezik meg Szentendrén a Szabadtéri Játékok a Skanzenben című eseményt. A szabadtéri játékoknak az Amfiteátrum ad helyet, a rendezvény pedig a tavalyi évhez hasonlóan ismét az Ivancsics Ilona és Színtársai társulat szervezésében jöhet létre. A kicsit több mint egyhetes esemény alatt a társulat egy ősbemutatóval és három vendégelőadással készül az érdeklődőknek. Céljuk, hogy a műfajok sokszínűségét felvonultatva, minőségi színházi élményt nyújtsanak, olyan előadásokkal, amelyek felnőttek és gyerekek számára egyaránt élvezhetőek és érdekesek.

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

Mikor: Egész nyáron

Budapesttől csupán 25 km-re, a Benta-patak völgyében alakították ki Sóskút vadonatúj rendezvényhelyszínét, ahol egész nyáron különböző színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket. A Karavella Színpad nézőtere koncertek esetén 1000 fő, színházi előadások alkalmával pedig 600 fő befogadására alkalmas, az érdi lakosok részére pedig a jegyek féláron vásárolhatóak meg. A májustól szeptemberig tartó programsorozat részleteiről a honlapjukon tájékozódhattok.

2038 Sóskút külterület, hrsz.: 045/28

Mikor: Egész nyáron

Ahogy már sok-sok éve megszokhattuk, úgy idén is számtalan remek programmal készül nyárra a Margitszigeti Színház. A főszínpad közel 3000 fő befogadására alkalmas, ebben a néhány hónapban pedig az egész sziget megtelik, hiszen koncertek és színházi előadások lesznek a műemlék víztoronyban, akárcsak a Margitsziget más ikonikus helyszínein is. Május végén a Magashegyi Underground, júniusban a Nemzeti Filharmonikusok, júliusban Dés László, augusztusban pedig többek között a Budapest Bár is fellép a Margitszigeten. A részletes programtervet a színház honlapján találjátok.

1007 Budapest, Zielinski Szilárd sétány

Mikor: Egész nyáron

Kulturális kikapcsolódásunkról idén nyáron is gondoskodik a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda legkedveltebb parkja ismét megtelik, hogy az ősfák árnyékában koncert- és színházélményekkel tarkítsák a napjainkat. Szinte minden napra jut valami szuper program a 800 férőhelyes színpadnál, kezdve a kertmozitól, a baletton át a stand-up előadásokig. Mindezt pedig a csodálatos és hangulatos zöld területtel övezett Városmajorban. A szervezők mindenkire, így a gyerekekre is gondoltak, ezért több előadás is lesz, ami kifejezetten nekik szól, így téve a kikapcsolódást olyanná, ami az egész családot érinti. Az idei programtervről itt tájékozódhattok részletesebben.

1122 Budapest, Városmajor, hrsz.: 6835/17

Mikor: 2022. június 25. – augusztus 31.

A Budapesttől 20 kilométerre található Veresegyházán is készülnek kulturális programokkal a Mézesvölgyi Nyár szabadtéri színházi fesztivál keretein belül. A nyári fesztivál az elmúlt öt év alatt közel 80 ezer nézőt vonzott előadásaira, ez pedig nem lehet puszta véletlen. A Veres1 Színház társulata ugyanis idén nyáron is többször előadásra tűzi A Padlás, A Pál utcai fiúk és Az őrült nők ketrece című nagysikerű színdarabokat, csak hogy néhányat említsünk a sok remek előadás közül. Emellett olyan koncertekre számíthattok, mint Zorán és Fenyő Miklós önálló estjei. A részletes programtervet ide kattintva tanulmányozhatjátok részletesebben.

2112 Veresegyház, Köves utca 14.