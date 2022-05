Elkészült Budapest legújabb, légtisztító falfestménye a város szívében

Az elkövetkezendő napokban érdemes az Akácfa utca 27. szám felé vennetek az irányt, itt készült el ugyanis Budapest legújabb és legmenőbb falfestménye, a Polaroid jóvoltából.

A napszemüvegmárka évek óta fontos küldetésének tartja, hogy a világot még tarkábbá tegyék, eközben pedig odafigyeljenek a fenntarthatóságra is. Ezért elkészítették a VII. kerület legújabb falfestményét, ami a Beautify Budapest elnevezést kapta, és az itt élő emberekből és a főváros nyüzsgéséből inspirálódott.

A hatalmas street artot a belváros egyik leginkább élettel teli részén készítették el, Kerekes Kata grafikus és illusztrátor rajzai alapján.

A színes formák egyedi eljárással, úgynevezett Airlite® festékkel készültek, amelynek különlegessége, hogy magába szívja a szén-dioxidot, valamint semlegesíti a szennyező anyagokat és az olyan káros kemikáliákat, mint a formaldehid, ezáltal tisztítja a levegőt. A falfestmény 100 négyzetméteres felülete olyan tisztító hatással bír, amely felérhet akár egy 100 négyzetméter felületű erdőével.

A koncepció kiteljesedéséhez Budapest arcait is szerették volna segítségül hívni, ezért a Polaroid egész tavasszal olyan szelfik elkészítésére sarkallta követőit, amin napszemüveget viselnek, és szerepel egy oroszlán is – bármilyen formában.

A legkreatívabbakat aztán Kerekes Kata megalkotta grafikai formában, ezzel pedig a falfestményre is felkerülhettek. A festmény színeiben a márka emblematikus árnyalatai mellett visszaköszön a Pantone által az év színének választott lilás árnyalat, a Very Peri is. A színkavalkád és a mókás rajzok célja egy szürreális világ megteremtése volt, amelyet jó érzés nézegetni.

A projekt részeként a vásárlóknak is szerettek volna kedveskedni. A Beautify Budapest x Polaroid kampány részeként ezért kitalálták, hogy ha készítetek egy fotót a tűzfalról, és bemutatjátok valamelyik partnerüzletükben, akkor 20% kedvezményt kaphattok bármelyik Polaroid napszemüveg árából. További részletek a honlapon!