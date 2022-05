Nyáresti kerti partiknak ad otthont a Marczibányi tér gyönyörű kastélyparkja

A Marczibányi tér ikonikus kastélyát körbeölelő 6000 négyzetméteres kert árnyas fái alatt üdítő élmény kipihenni egy munkanap fáradalmait barátok, ismerősök és hűsítő italok társaságában.

Nyáresti lazítás

Májusban újraindul a már hagyománnyá vált nyáresti lazítás, a Haris Park GinUP garden party sorozata Buda lenyűgöző, exkluzív találkozóhelyén. Az idei nyár három szerdai GinUP alkalmat tartogat számunkra, elsőként május 25-én, majd június 15-én és július 13-án este 19 órától.

Az est főszereplője természetesen idén is az Opera Gin és a Haris Park kollaborációjából született Haris Gin lesz, amit akár tisztán, akár izgalmas koktélként is fogyaszthatunk majd az este alkalmával. A Haris Park saját, mediterrán ízeket tartalmazó italkülönlegességében sevillai narancs, grapefruit, kardamom és gyömbér ötvöződik és gazdagítja a garantáltan frissítő italokat.

Van új a Nap alatt

A szervezők idén izgalmas újításokkal is készülnek: a forró nyári estéken a hangulatot nemcsak az izgalmas DJ-szettek adják, hanem Warm Up by Wallis Motor címmel „bemelegítő beszélgetésekkel” veszi majd kezdetét minden program.

A beszélgetések során rendhagyó témákról, mindannyiunk életét érintő aktuális trendekről, felvetésekről, gazdasági vagy épp kulturális kérdésekről esik majd szó.

A beszélgetőpartnerek között lesz Blaskó Nikolett, aki a trendekről és brandekről fog nyilatkozni, Szalay-Berzeviczy Attila, aki napjaink gazdasági trendjeit boncolgatja és helyezi hazai kontextusba, egy alkalommal pedig a MOME vendégelőadója tágítja a teret azzal kapcsolatban, hogy mit tartogat számunkra a jövő.

Ha tehát egy felhőtlen, nyáresti lazításra vágysz Buda elegáns törzshelyén, regisztrálj mindhárom GinUP eseményre, hogy biztosan jusson neked is hely. A vendégek kényelmes hazajutásáról a Haris Park partnere és a garden party sorozat támogatója, a Wallis Motor gondoskodik.

Minden hónap egy szerdáján pedig ezekre a programokra számíthattok:

Május 25.: Globális pénzügy, gazdaság & háború

Beszélgetőpartner: Szalay-Berzeviczy Attila – közgazdász, a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke

A felhőtlen hangulatról ANDREW J & MM gondoskodik.

Június 15.: Brandek & trendek

Beszélgetőpartner: Blaskó Nikolett, az ACG reklámügynökség alapító ügyvezetője

A zenei aláfestést ezúttal MATZUGA (DE) & MM szolgáltatja.

Július 13.: Design + Future

Beszélgetőpartner: a MOME vendégelőadója

A laza hangulatot ezúttal ANDREW J feat CELECTRO & MM dallamai fűszerezik meg.

Elérhetőség: