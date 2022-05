Babákkal a napon – Vigyázzunk a legkisebbek bőrére!

A babák első tavasszal és a nyári időszakban ismerkednek az éltető napsütés nyújtotta élménnyel. A megfelelő fényvédelemről és bőrápolásról gondoskodni kell, különben súlyos károsodás érheti a bőrüket.

Már a tavaszi ápolás is nagyon fontos, ehhez pedig hozzátartozik a fizikai napvédelem, amellyel a legtöbbet tehetjük bőrük egészségéért. Az érzékeny bababőr különleges figyelmet igényel.

Így gondoskodj a baba bőréről!

A BIOLA Webshop fényvédői termékei között megtaláljuk a Homoktövis fényvédő krémet, amely természetes alapanyagokkal óvja a kicsik érzékeny bőrét. A babák esetében kizárólag a fizikai napvédők jelenthetnek bölcs megoldást, melyek ásványi pigmentekkel ellátottak.

Arra érdemes figyelni, hogy a fényvédő szemcsék lehetőleg 100 nanométer felettiek legyenek, ez biztosítja ugyanis a magasabb biztonságú védelmet, az 50 mm-nél kisebb szemcsék ellenben oldékonyabbak, akár bejuthatnak a bőr mélyebb rétegeibe is. Nagyrészt cink-oxid vagy titán-dioxid tartalommal rendelkeznek a fizikai fényvédők, a megfelelő méretű szemcsézettséggel pedig tökéletes védelmet nyújtanak.

Nem szabad megfeledkezni a napvédelem mellett a babák mindennapos bőrápolásáról sem. A kifejezetten babák számára fejlesztett natúr és biokozmetikumokkal erről biztonságosan gondoskodhatunk. Különösen ajánlott a Bio gyógynövényes baba testápoló olaj, mely gyógynövény komponensei révén hatékonyan táplálja az érzékeny bababőrt. Szintén nagyon jó választás a calendula babafürdető, mely támogatja a regenerációt, valamint kíméletesen, de hatékonyan tisztít.

A bőrvédelem az árnyékban is fontos

A babák érzékeny bőre folyamatos védelmet igényel, a tavaszi séták, a kerti szabadidős tevékenységek során ugyanúgy gondoskodni kell a napsütés elleni védelemről, ahogyan egy nyaralás alkalmával is. A babák bőrét árnyékban is érheti nap okozta károsodás.

Fő szabály, hogy minden esetben, sétánál, kirándulásnál is használni kell a fizikai fényvédőt. Babáknak fejlesztett, magas faktorszámú és biztonságos fényvédőt kell alkalmazni. Az arcukra, kézfejükre, karjukra, akár az egész testfelületükre érdemes kenni belőle, de ahol nem fedi a bőrt a ruha, ott mindenképpen. Érdemes először árnyékos, félárnyékos helyen elidőzni, majd fokozatosan hozzászoktatni őket a napfényhez.

Az erős napfény nem csupán az UV-sugárzás miatt veszélyes, hanem amiatt is, mert a babák korábban még nem ismerkedtek meg vele. Megfontolandó, hogy eleinte csak a kora délelőtti vagy a késő délutáni órákban vigyük ki napfürdőzni.

Természetes fényvédő kozmetikumok

Víz melletti területen célszerű egy vízlepergető krémet, vagyis a fényvédő pigmenteket hosszabb időn keresztül a bőrön megőrizni képes kozmetikumot használni, ilyen például a BIOLA Kakaóvaj-turmeric fényvédő krém, amely magas védelmet nyújt és maximálisan megbízható, még emellett is lehet barnulni!

A már említett Homoktövis fényvédő krém erős fényvédelmet biztosít, ugyanakkor mérsékli a bőröregedési folyamatokat, ezért az édesanyák is nyugodtan használhatják. Magas antioxidáns-tartalma és bőrápoló komponensei révén nagyon közkedvelt. Babák számára is ajánlott, bőrgyógyászatilag tesztelt kozmetikum. Egyszerűen a megnedvesített tenyerünkben eloszlatva vigyük fel, majd masszírozzuk be! És élvezzük babánkkal biztonságosan a ragyogó napsütést!