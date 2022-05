8+1 hangulatos terasz Budapesten, ahol szívesen sziesztázunk tavasszal

Napfürdőben úszó belvárosi teraszok, égbolt alá berendezkedett kertek, virágok ölelte urbánus oázisok: helyek, ahol tavasztól őszig szívesen időzünk egy csésze kávé, frissítő sör és pompás fogások társaságában.

Egy belvárosi sörfellegvár és egy őszinte bisztró ötvözete a Madhouse, ami csak elsőre tűnik úgy, mintha a Mad Scientist sörökre épülne, valójában azonban a Mad Scientist-attitűd a mozgatórugója. A legújabb premiersörök mindig megtalálhatóak itt, a natúrbor- vagy a spiritválaszték pedig hűen tükrözi a sajátos, néha szélsőséges ízlésvilágot, ami végtére is azzá teszi a helyet, ami. Az Anker közben otthonra lelt Madhouse lelke a konyha, ahol szezontól függetlenül egyaránt megtaláljuk a legújabb vagy legnépszerűbb kedvenceket, legyen az a maldon sóval meghintett padron paprika vagy a pulled pork gofri.

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

A budai menedék, a napsütötte kert, egy olyan befogadó hangulatú kerthelyiség, amely különleges ékszerdoboza lehet a budai közösségi létnek; nem csupán egy másolata, hanem, ha úgy tetszik, kvintesszenciája a már meglévő Mad Scientist vendéglátóegységeknek. Egy komoly játéktér, ami elegánsabb ugyan, mint a Mad Kert, de lazább, mint a belvárosi Madhouse. Megfoghatatlan hangulatok, jazztriók, közösségi vásárok, gyerekprogramok, slam poetry estek, művészfilmvetítések és ez még csak néhány a megannyi program közül. Végtére is ez egy erőlködésmentes hely, aminek a kúlsága abban rejlik, hogy nem akar kúl lenni.

1035 Budapest, Miklós tér 1.

A Mad Kert mindig amiatt lesz vonzó, mert ez a hely köthető legjobban a főzdéhez: kicsit nyers, kicsit karcos, de őszinte. Itt van alkalmatok 0 napos neipát inni, tudtok Barrel Project palackot cserélni, de kaptok itt filmfesztivált, metál koncertet, minden héten más food truckot a sörkülönlegességek mellé és a vissza nem térő lehetőséget, hogy egy asztalnál ülhettek magukkal a sörfőzőkkel. Valaha ezen a helyen nyíltak Budapest első sörfőzdéi, hogy aztán a történelem vihara a legtöbbet elsodorja: a Mad Kert azonban fáradhatatlanul viszi tovább a töretlen hagyományokat ezen a történelmi helyen.

1106 Budapest, Maglódi út 47.

A nemrégiben megnyitott Attila úti loftétterem és bár, a Marischka tradicionális ízeivel, szikrázó gin-tonicjaival és felülmúlhatatlan koktéljaival invitál bennünket extravagáns kialakítású, mégis barátságos, ágas-bogas és fényben nem kevésbé fürdőző vendégterébe. A Budai Várba vezető Bugát lépcső és a fölé hajló fák árnyékában meghúzódó teraszukon azonban ugyanolyan jól esik ⁠simogató napsugarakkal, kozmopolita koktélokkal és pezsgő akusztikus koncertekkel fűszerezetten tölteni a napot és az estét. 70 főt befogadni képes teraszukra ráadásul külön frissítő itallappal is készülnek.

1012 Budapest, Attila út 99.

Az ARZ Libanoni Éttermet közvetlenül a Dunakorzón, az InterContinental Budapest szálloda földszintjén találjuk, hihetetlen kilátással a történelmi várnegyedre. Egy késő tavaszi vagy épp kora nyári vacsora alkalmával keresve sem találhatnánk tökéletesebb helyszínt a Lánchíd tövében megbújó étterem teraszánál. A közel-keleti zamatokat, azon belül is a libanoni ízeket felvonultató kínálatukban sokszínű mezzék, grillezett hústálak és édes finomságok választékát találjuk. Ha pedig mindenképp szeretnénk eleget tenni a libanoni mondásnak, miszerint „Az élet akkor jó, ha megosztod másokkal!”, érdemes társasággal asztalt foglalnunk.

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14.

Napsütötte panorámával megfűszerezett dőzsölésre hív a pesti Duna-part ékszerdoboza, a DNB Budapest, melynek teraszra komponált kínálata tökéletes összhangban van a napfényes ízekkel. Ha csak egy frissítő limonádéval, koktéllal a kézben gyönyörködnénk a kilátásában, nem probléma, ahogy az sem, ha elcsábulnánk néhány igéző falatra. Az étlap időutazás és múltidéző emlékek csokra: magyaros nyári lecsó, csirkepaprikás és nyári somlói felett ejthetjük meg a baráti beszélgetéseket. De egy-egy fogás, köztük a vaníliafagylalttal és mákos keksszel kínált csokoládés-cseresznyés tart elfogyasztásával a Csodalámpa Alapítványt is támogathatjuk.

1052 Budapest, Duna-korzó

A tavasz beköszöntével újranyitott a Király utca oázisa, Budapest szívének titkos, macskaköves kávézója, a Café Arioso & Brunch. Két évnyi kihagyás után a kávézóban számtalan változás történt, a kitűnő kávék és a frissítők mellett a brunch kerül ezúttal a főszerepbe. A belvárosi madárcsicsergéshez, a színpompás virágarzenálhoz tökéletesen passzolnak a frissen préselt levek, akárcsak a tradicionális reggelifogások, rántottától amerikai palacsintán innen és túl. A kínálat ráadásul igyekszik minden igénynek megfelelni: glutén-, cukor- vagy épp húsmentesen étkezők is találnak majd kedvükre valót.

1075 Budapest, Király utca 9.

Ragyogó szentjánosbogárként fénylik az estékben és éjszakákban az Orlay utcai KEG Sörművház, aminek nemcsak hangulatos fényekkel átitatott terasza, de tavaszi-kora nyári estékre hangolt pazar kínálata is egyre-másra vonzza az embereket. A földkerekség és vele együtt Magyarország kiváló söreit folyató 32 csap a lehető legtökéletesebb összhangban van a kitűnő á la carte konyha ételeivel, úgy a korianderes joghurttal kínált báránykrokettel, ahogy a kacsamájas törtburgonyával tálalt barna sörös, ropogós marhapofával is. És ha a nagyvilágból kortyolnánk egy nagyot, kérjünk a legszimpatikusabbakból 2 dl-es sörkóstolóadagot.

1114 Budapest, Orlay utca 1.

Idén is megnyitotta kapuit a III. kerületi Római-part legnagyobb élményközpontja, a Miamor Rómaim. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a hatalmas terület mindenki számára tartogat izgalmas lehetőségeket: a legkisebbeket mászóka, hinta, homokozó és két trambulin várja, míg a sportolni vágyóknak több kikapcsolódási lehetőség is rendelkezésére áll. A Miamor két strandröplabdapályával várja a csapatsportok szerelmeseit, amit a weboldalukon keresztül tudunk előzetesen lefoglalni. De ha csak úgy, kedvünk szottyan a röpiverseny után visszavágót kérni, úgy pingpong és teqball, idén tavasztól pedig sokak nagy örömére egy tengópálya is színesíti a Miamor udvarát.

Az udvarban természetesen a kitűnő gasztronómiáról sem feledkeztek meg, fontos azonban tudni, hogy a Miamor nem egy tipikus hekkezős hely. Az udvarban két food truck várja a megpihenni, feltöltődni vágyókat, ráadásul olyan alternatívákkal, melyek között a növényi étrendet követők és a húst hússal fogyasztók is találnak fogukra valót. A Miamoron belül immár 6. helyét megnyitó Las Vegan’s-nál 100%-ban vegán kínálattal találkozhatunk, és talán nem véletlen, hogy ízletes burgereiket nem csak vegánoknak ajánljuk. A Smoke Riders food truckja pedig minden bizonnyal a húsok szerelemeseit, a pulled pork és a BBQ különlegességek iránt ácsingózókat fogja levenni a lábáról.

A jéghideg italra, frissítőre vágyókat a minden nap nyitva tartó bár, míg a pillanatnyi hűsölést kívánókat az udvar hagyományos és vegán fagyival teli pultja várja, gofrikínálattal megspékelve. Egy szó, mint száz, a Miamor tökéletes célpont, akár egy rövid megpihenés alkalmával kiszakadni a belvárosi rohanásból, két tekerés közt útba ejtve, vagy négylábú kedvencünkkel meglátogatva őket. Sőt mi több akkor is, ha egy teljes napot eltöltenénk itt kicsikkel és nagyokkal, ugyanis a mindennapokat folyamatos sportközvetítésekkel színesítik meg.

1031 Budapest, Római-part 47.