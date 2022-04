13 májusi program az ország legszebb vidékein, amiért érdemes útnak indulni

Májusban az ország különböző pontjain szélesre tárják kapuikat a borospincék, de érdemes lesz leporolni a túrabakancsokat, vonatra szállni és ellátogatni a Balatonhoz, ahogy egy kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas, három napon át tartó gyereknapra is.

Az Etyeki Piknik már sokak számára ismerős lehet, hiszen évek óta nagy sikere van a helyi pincészetek között kialakított fesztiválnak. Május 6-án azonban nemcsak nyitott pincékkel, ízletes ételekkel és vásárokkal készülnek, hanem számos művészeti programmal is, ezért az esemény a Májusi ArtFest nevet kapta. Az egynapos fesztiválon több magyar és nemzetközi kortárs művész is felvonul majd, hogy különböző (fotó)kiállítások segítségével bemutassák műveiket, emellett pedig zenei koncertekre is számíthattok. Kövessétek az Etyeki Piknik eseményeit, hiszen a hétvégi nyitott pincék mellett különféle tematikus programok várnak titeket minden hónapban.

Május 6-án, 7-én és 8-án különösen érdemes lesz Tatabánya és annak vonzáskörzetében “sátrat verni”, hiszen jubileumi, egészen pontosan tizedik alkalmára készül a tradíciót és modernitást mesterien ötvöző Forgórózsa Fesztivál. A térség legjelentősebb népművészeti eseményén a színvonalas ének-, zene- és táncprogramok mellett belekóstolhatunk a régmúlt idők csárdáinak kínálatába, hazai portékák közül válogathatunk a hangulatos kézműves kirakodóvásáron, a boszorkányudvarban népigyógyász és jós segítségét is kérhetjük, míg a Digi Múzeumban VR szemüvegen keresztül pillanthatunk be a Hagyományok Házába.

Magyarország egyik legkedveltebb borvidéke, a Badacsony kiváló úti cél tavasszal. A páratlan panorámájú táj felfedezése mellett lehetőségünk adódik a helyi gasztronómiai csemegék, a vulkáni talajon született nagy fehérek, az aromákban gazdag, szép tónusú badacsonyi borok és a kitűnő étkek megkóstolására is. Május 7-én a Vörös Szőlőbirtok, május 21-én a Barna Pince, május 28-án pedig a Kalinics Birtok várja ízletes borvacsorával az érdeklődőket. És ha ez még nem lenne elég, a vezetett bortúrákon pincéről pincére járva, borkóstolás és túrázás egyvelegét ismerhetik meg a borszerető vendégek.

Május 13-án és 14-én illatok, ízek és igéző látvány keríti hatalmába Miskolcot a jubileumi, X. Avasi Borangolás alkalmával: újra élettel telik meg az avasi pincesor, pincegazdák tárják szélesre pincéik ajtaját, és egymást követik majd borászok, művészek és zenészek. Ezekben a napokban borbarangolókkal, nevetéssel, jókedvvel telnek meg a kanyargó utcák, május 12-én pedig szakmai napnak ad helyszínt a rendezvény. Kulináris kalandorként helyi és vendégborászok nedűire, dallamokkal megfűszerezett gasztroélményekre, népművészeti vásárra, a Nap leszálltával pedig varázslatos fényfestésre számíthatunk.

3530 Miskolc, Avasi pincesor

A Szeged Napja Ünnepségsorozat keretében május 13-tól 22-ig a magyar borok és borászok ismét Szegedre költöznek. A napfény városában közel 150 borász képviseli majd hazánk borvidékeit, az impozáns kínálatba pedig ízletes, roppanós borok, gyümölcsöt nem nélkülöző pálinkák és illatos sajtok engednek bepillantást. Miközben mi a Széchenyi tér ölelésében kortyolgatjuk kiváló italunkat, jazz-, blues- és folkformációk gondoskodnak majd a hangulatról. Hogy érdemes lesz-e több napot is eltölteni a városban? Mindenképp, hiszen különböző helyszíneken további 250 program vár itt ránk.

6720 Szeged, Széchenyi tér

Május 14-én, szombaton tizenötödjére invitálnak bennünket a Tisza-tóhoz az Intersport Tour de Tisza-tó programjának keretében. A Tiszafüredről induló, 65 kilométeres tókerülő túrát bevállalók ugyanide érkeznek majd vissza, megcsodálva közben a tó varázslatos környezetét. Kimondottan jó hír pedig, hogy akik nem szeretnék körbegurulni a tavat, számukra egy 15 km-es bringatúra hozza majd el a hasonlóan felejthetetlen tavaszi élményt. Nevezésre a helyszínen is lesz majd lehetőség.

Május 14-én hazánk legkevésbé fényszennyezett vidékére, Somogyországba látogathatunk. A Túrabarátok csapatával lankás zselici dombhátakon át vezet az utunk: budapesti indulásunkat követően túracipőnk erdőket és réteket szel majd át Bőszénfára menet, hogy a szombat esti csillagos égboltot már a Zselici Csillagparkból csodálhassuk. Másnap, rögtön a reggeli után a csapat Ibafa felé veszi az irányt, hogy az ibafai pipamúzeum bejárásával végére járjunk kedvenc gyerekkori nyelvtörőnk eredetének. A Zseliccel és a könnyed túra emlékével a tarsolyunkban az este újra Budapesten ér majd bennünket.

Május 15-én vasárnap, első alkalommal kerül megrendezésre a Kis-Balatont kerülő vezetett, családi bringatúra. A keszthelyi indulást követően Alsópáhok, Zalaapáti, Esztergályhorváti, a Kányavári-sziget, Fenyvespuszta, Balatonhídvég, Zalavár, majd Sármellék következik, de a kiindulópontra való visszaérkezés előtt útba ejthetjük majd Hévíz városát is. A 60 kilométeres, közepes nehézségű távon 3 túravezető segíti majd a haladást. A férőhelyek száma 40 főben limitált, a részvételi díj befizetése előtti előzetes regisztrációtokat a bekergese@gmail.com e-mailcímre küldhetitek el. További túratippekért keressétek a tekerjazöldbe.hu oldalát.

Ikonikus bulival indítja a szezont a Be Massive május 21-én Balatonbogláron, a város jelképének számító Gömbkilátóban, mely a vulkanikus eredetű Várdomb csúcsán, 165 méteres magasságból enged tökéletes panorámát a Balatonra. Két DJ set között italpult és food truckok gondoskodnak a frissülésről, a hangulatért pedig többek között Metha, Secret Factory, Avika és Dubecticut elektronikus dallamai felelnek. Nekünk egyedül pokróccal lesz érdemes készülni, amin kényelmesen megpihenhetünk, de csak rögtön azután, hogy kigyönyörködtük magunkat az északi part igéző látványában és a májusi naplementében.

8630 Balatonboglár, Kilátó u.

Idén harmadik alkalommal mondhatunk búcsút a rossz időnek a House Pikniken. Az egynapos fesztiválon egy hatalmas mezőn táncolva, tech-house zenével a háttérben élvezhetitek a napsütést, jó fej emberek társaságában. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a pilisborosjenői téglagyár melletti, fákkal körülölelt tisztáson rendezik meg az eseményt, ezúttal már éjszakába nyúlóan. A hangulatért a város legjobb tech-house DJ-i lesznek felelősek, akik egész nap pörgetik majd a lemezeket, az élményhez pedig naplemente után különleges vizuális fényjáték is társul. Május 21-én a piknikkosarat semmiképp ne hagyjátok otthon!

A Nyakas-hegy az észak-dunántúli borrégió legkeletibb tagjának, az Etyek–Budai borvidék része. A Nyakas-Hegyi Borút és természetesen annak minden borospincéje, présháza és termelője ráadásul izgatottan várja a vidék első borangolójának alkalmát, május 28-át. A pincéket egy 2 kilométeres túra kapcsolja majd össze, melyet gyalogosan és ha kedvünk szottyan, lovasszekérrel, úgynevezett stráfkocsival is bebarangolhatunk. A nyitott pincékben borkóstolóval, borkorcsolyával, szívélyes vendéglátással, helyenként pedig élő zenével és gyerekprogramokkal is kedveskednek a borturistáknak.

2073 Tök, Fő út

Szintén Pilisborosjenő felé kell vennetek az irányt, ha egy kis nagycsaládos fesztiválhangulatra vágytok. Május 27-29. között a Pilisi Parkerdőben, az egri vár másolata mellett rendezik meg ugyanis a Szeláví! Fesztivált, ahol a természet lágy ölén biztosan lesz majd zene, tánc, irodalom és utánozhatatlan piknikhangulat is. A nyárindító ökofesztivál családi programnak sem utolsó, erre utal többek között az is, hogy az eseményt pont a gyereknapi hétvégére időzítették. A kicsiknek gyerekprogramokkal, a nagyobbaknak pedig zöld beszélgetésekkel, workshopokkal, vásárral és koncertekkel készülnek, változatos fellépőkkel.

A május 28. és június 1. között megrendezésre kerülő KisEgér Fesztivál alkalmával Eger egésze valóságos városi gyerekparadicsommá változik. Idén a zene kerül fókuszba, a tematikus, a város egészét átszövő programokba pedig ki-ki kedvére kapcsolódhat majd ki és be. A három napig tartó gyereknapon a város különböző pontjain utcai flashmob és utcazenés kavalkád, május 30-án Halász Judit-koncert, állandó jelleggel pedig interaktív hangszerkiállítás, játékbirodalom, zenei meseösvény, rocktörténeti előadás, mesemusical és ismeretterjesztő programok váltják majd egymást kicsik és nagyok nagy-nagy örömére.

3300 Eger