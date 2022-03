7 szenzációs hamburgerező Budapesten, amit mindenképp érdemes kipróbálni

Számtalan olyan hamburgerező nyílt hazánkban az elmúlt években, ahol az igazi, utánozhatatlannak tűnő amerikai ízeknek köszönhetően olyan érzés, mintha az Egyesült Államok egyik térségében készültek volna a különböző ételek. Válogatásunkban olyan budapesti helyek közül választottunk, ahol elérhető a hagyományos és a vegán opció is, így mindenki választhat kedvére valót.

A Las Vegan’s Magyarország első vegán food truck hamburgerezőjeként nyitotta meg kapuit hazánkban, céljuk pedig, hogy a vegánok is átélhessenek egy isteni hamburger adta élményt, növényi kivitelben. Bár street foodról beszélünk, különösen figyelnek arra, hogy maradandó élményt nyújtsanak minden egyes falattal. Éttermeik már több helyen is elérhetőek a városban, a burgereiket pedig nemcsak azoknak ajánlják, akik vegán életmódot folytatnak, hanem azoknak is, akik nyitottak az új ízekre. Az újhullámos hamburgereik mellett érdemes megkóstolni újragondolt salátáikat, vegán mexikói ételeiket (pl.: burrito, quesadilla), na meg a vegán nuggetseket, különböző szószokkal.

1073 Budapest Kazinczy utca 18.(Karaván udvar)

1113 Budapest Váli utca 6. (Allee Bevásárlóközpont)

1072 Budapest Dob utca 40.(Rácskert)

1083 Budapest Futó utca 37. 2. emelet (Corvin Plaza)

1073 Budapest Kazinczy utca 11.

Az Epic Burger & Bar 2017-ben nyitotta meg Dohány utcai hamburgerezőjét, az Astoriától nem messze, ezután nem sokkal pedig a Corvin negyedben nyílt meg második éttermük. Kínálatuk telis-tele van utánozhatatlan amerikai és mexikói ételekkel, de legfőbb erősségük egyértelműen a különleges és változatos hamburgereik. A megszokott kínálat mellett időnként új ízvilágú, prémium hamburgereket is kitalálnak, ilyen például a képen szereplő The Big Cheese Burger is, amelyet sajtimádóknak találtak ki, hiszen a buci tetején olvasztott sajttal, a belsejében pedig mozzarellával, cheddar sajttal, füstölt sajttal és rántott sajttal készítik, maradandó ízélményt alkotva. Ha inkább a megszokott ízekre vágytok, az sem akadály, sőt akár saját hamburgereiteket is összeállíthatjátok, a bucitól kezdve a különböző feltétekig.

1074 Budapest, Dohány utca 12.

1082 Budapest, Corvin sétány 1.

A TGI Fridays már több mint húsz éve törzshelye az amerikai konyha szerelmeseinek. Az ikonikus piros-fehér csíkos étterem kínálata szinte kimeríthetetlen, legyen szó előételekről, hamburgerekről, oldalasról vagy steakről, mindezt pedig a tengerentúl utánozhatatlan ízvilágában készítik el. Az étterem legnagyobb dobása a 90-es évekhez köthető, ekkor mutatták be a Jack Daniel’s ételcsaládot, amelynek legnépszerűbb tagja az egyedülálló, whiskey alapú szósszal készült Fridays™ Signature Burger, ropogós baconnel és Monterey Jack sajttal, friss zöldségekkel, pirított zsemlében. Amennyiben először jártok a budapesti éttermek valamelyikében, ezt mindenképp érdemes kipróbálnotok. Ha pedig a hagyományos méretű hamburger nem enyhíti az étvágyatokat, kérjétek Ultimate méretben, extra hússal és hagymakarikával.

1067 Budapest, Oktogon tér 3.

1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend Bevásárlóközpont)

A Burger Market a belváros legnagyobb street food éttermeként bárkinek lehetőséget ad arra, hogy kipróbálhassa a válogatott alapanyagokból összeállított, ötcsillagos hamburgereket és a mexikói konyha remekeit úgy, mintha egyenesen a Mamma konyhájából érkezett volna. A hamburgereket saját ízlésetek szerint állíthatjátok össze, legyen az húsos vagy vegán. Amennyiben marhaburgerre esik a választásotok, az garantáltan 100% prémium magyar Angus marhából készül. Folyamatosan növekvő vegán kínálatuk megálmodója pedig Steiner Kristóf, ami szintén garancia a minőségre. A különleges ízvilágú hamburgerek a Király utcai üzletük mellett az Árkádban is elérhetőek, áprilistól pedig food truck standjaikat is megtalálhatjátok a Budapest Parkban és a városmajori Majomhoz-ban.

1061 Budapest, Király utca 8.

1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A, Árkád Bevásárlóközpont Food Loft

A Black Cab Burger csapata minden egyes hamburger elkészítésénél nagy hangsúlyt fektet a minőségi, friss alapanyagokra, mindezt pedig az Egyesült Királyságot idéző atmoszférában fogyaszthatjátok el mindkét éttermükben. Náluk is adott a lehetőség, hogy megtervezhesd saját hamburgered, a zsemle méretétől kezdve, a húson át (marha, csirke, lazac) a feltétekig, amely lehet akár kéksajt, grillezett ananász vagy tükörtojás is. A ház specialitása a Cabbie Burger, na meg a Big Smoky Burger, amely néhány évvel ezelőtt elnyerte a Hellmann Hamburger Bajnokság első díját, minőségének és különleges ízvilágának köszönhetően. A hamburgerek mellé helyben készített, friss sült krumpli is kerül, ezzel teljessé téve az élményt.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

1095 Budapest, Mester utca 46.

Első, szegedi üzletének sikere után a Baan’s Kitchen csapata gondolt egyet, és Budapesten is megnyitotta éttermét, amely a kezdeti nehézségek után végül szintén nagy népszerűségnek örvend. Ez egyértelműen minőségi hamburgereiknek köszönhető, amelyeket nagy szakértelemmel és minőségi alapanyagok felhasználásával készítenek. Food truckjaik már két helyen elérhetőek a városban, az egyik a XIV. kerületi Egressy udvarban, a másik pedig a VII. kerületi Hangárban. A kínálatukat főként húsimádóknak ajánljuk, hiszen marhahúsos és csirkés variációkat találunk az étlapon, különböző fantázianevekkel és isteni feltétekkel.

1143 Budapest, Hungária körút 77.

1071 Budapest, Dózsa György út 50.

Amennyiben épp fogyókúrás fogásokat kerestek, a Burger Bár-hol biztosan nem a ti helyetek. A választékot tekintve ugyanis ők biztosan nem spórolnak az alapanyaggal, inkább mindenféle finomsággal megpakolják hamburgereiket. A hagyományos, néhány alapanyagos hambik mellett szezonálisan változó kínálatukban extra burgerekkel is készülnek, amelyeket főként az igazi hamburgerfanoknak ajánlunk. Amennyiben ezt választjátok, úgy ne lepődjetek meg, ha egy hamburgeren belül megtaláltok majd többféle húspogácsát, bacont, hagymakarikát, jalapeno paprikát és különböző sajtrétegeket is. A hatalmas burgerremekeket pedig időnként nyakon öntik még egy kis sajtszósszal is, biztos, ami biztos.

1083 Budapest, Lósy Imre 2.

(Nyitókép: Burger Bár-hol Facebook)