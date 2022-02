A rágózás egészséges is lehet

A rágózás egyáltalán nem új keletű elfoglaltság, így már számos jótékony hatása volt megfigyelhető az idők során. Tőlünk megtudhatjátok, hogy miként lehet nemcsak hasznos, hanem egészséges is.

Rágózás a múltban

A rágó története nagyon távoli múltra tekint vissza. A legidősebb rágógumi nagyságrendileg 6000 éves és Kierikkiből származik. Persze ez még közel sem a maihoz hasonló rágó volt, de bizonyítja, hogy már akkoriban is fontosnak tartották a rágást. Nem feltétlenül biztos, hogy a szájhigiéniához volt köze, de hamar felismerték, hogy a rágózás milyen jótékony hatással van az egész szervezetre. Régen a különböző fák gyantáit rágták, amik elpusztították a szájban lévő baktériumok egy részét.

A mai rágógumi 1848-ból, az Egyesült Államokból származik, de ez még egy merevebb kiszerelés volt, amiből egyáltalán nem lehetett lufit fújni. Hogy ezt a hiányt kitöltsék, az 1900-as évek első harmadában megjelentek a piacon az első bubble gumok, amik kifejezetten lufifújásra lettek tervezve, így nem volt ragacsos és főleg nem merev és hajlíthatatlan.

A második világháborúban a rágó egy státuszszimbólum volt, hiszen egy az egyben hazavarázsolta a katonákat a hazájukba, mivel biztosította a nyugati feelinget.

Amiért igazán jó

Amennyiben vigyázni szeretnénk a fogainkra, úgy mindenképpen cukormentes verziót válasszunk a rágógumiból. Mivel csak ez tesz jót a fogaknak, ezért nem érdemes a cukros változatokat használni, arról nem is beszélve, hogy a rágózás segít a fogyásban is, amihez szintén nem kell cukor. A rágózás segít a stressz és a szorongás leküzdésében, valamint növeli a koncentrációt is. Bár egészségesnek egyik rágó sem mondható, mégis a legjobb az, ami xilittel vagy aszpartámmal készül.

Az Agyserkentő.hu-nál kapható rágógumi remek megoldás abban az esetben, ha étkezés után nincs lehetőségünk fogat mosni, mivel a mozdulatnak köszönhetően a szervezetünk nyálat termel, ami megakadályozza a lepedék lerakódását a fogakra. Másik nagy előnye a rágózásnak, hogy mivel az állkapoccsal rágó mozdulatokat fejtünk ki, így a szervezetünk úgy értékeli, hogy táplálékot veszünk magunkhoz. Ennek következtében pedig beindul a gyomorsavtermelés, ami a fogyás elindulását eredményezi.

A folyamatos rágás ébren tart, ezáltal pedig megnövelt koncentrációs folyamatokat indít be. Ennek köszönhetően az agy vérellátása fokozódik, így éberebbek leszünk, és a stresszt is jobban viseljük.

Ha a felnőttektől látják, akkor a gyerekek körében is megjelenik a rágózásra való igény. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen az iskolában például evés után nincs lehetőség arra, hogy megmossák a fogukat. Ebben az esetben nagyon jó szolgálatot tehet egy rágó, még abban az esetben is, ha az iskola nem támogatja a rágózást. Ebben az esetben étkezés után néhány rágás erejéig érdemes bekapni egy rágógumit, majd annak rendje és módja szerint a kukába dobni azt, ha kezdődik a tanóra.