Hűtőszekrény-vásárlási kisokos

Aki ismeri a kínálat sokszínűségét, az tudja, hogy ma már a hűtőszekrény kiválasztása sem egyszerű feladat. A rengeteg kialakítás és típus között könnyű elveszni. Összeszedtük a legfontosabb választási kritériumokat, hogy ezzel is megkönnyítsük a döntést.

Milyen hűtő típusokat ismerünk?

A felső fagyasztós hűtők tekinthetők hagyományos beosztásúnak. Régen a hűtők zöme ilyen kialakítású volt. Általában a méretükhöz képest nagy belső térrel rendelkeznek, viszont a friss élelmiszerek eléréséhez le kell guggolnunk, hogy elérjük az alsó polcokat. Akkor jelenthetnek jó választást, ha gyakran szeretnénk a fagyasztott élelmiszereinket kezelni, mert azokat viszont szemmagasságban találjuk.

Az alsó fagyasztós hűtőszekrények esetében fordított a helyzet. A legtöbb felhasználó számára ezek megfelelőbbek, hiszen általában a friss ételekhez szeretnénk gyakrabban hozzáférni.

A franciaajtós hűtők is elterjedőben vannak. Felül dupla ajtóval rendelkeznek, alul pedig egy egyajtós fagyasztót tartalmaznak. Nagyon elegáns megjelenésűek. A két kis ajtó előnye egyrészt, hogy kisebb a kinyitáshoz szükséges tér. Másrészt, ha tudjuk, melyik oldalon találjuk az élelmiszert, elegendő csak az egyik ajtót kinyitnunk. Ezzel óvjuk a készülék belső hőmérsékletét.

A klasszikus kétajtós hűtők a legnagyobb méretű darabok. Gyakran víz- és jégadagolóval is felszerelik őket. Ezeket a funkciókat az ajtók kinyitása nélkül is elérjük. Ezt a szegmenst a minőségibb gyártók uralják. Például a prémium kategóriás Liebherr hűtőszekrények is ilyenek.

A beépített hűtők megjelenését könnyedén a konyhabútorhoz igazíthatjuk, hiszen a ráerősített bútorlapok segítségével teljesen beleolvadnak azokba. Ez a kialakítás viszont a belső tér tekintetében kompromisszumokat követel. Ezek a darabok jellemzően kisebb űrmérettel rendelkeznek, mint a szabadon álló társaik.

Fontos a méret

Hogy elkerüljük a későbbi problémákat, vásárlás előtt mindenképpen mérjük le a területet, ahova el szeretnénk helyezni a készüléket! Ügyeljünk rá, hogy az ajtók kinyitásához is legyen elegendő tér! Ezt követően a hűtő belsejét is célszerű lemérnünk. Fontos, hogy az általunk használt konyhai eszközök, lábasok, tárolódobozok kényelmesen beférjenek.

Az energiahatékonyság is fontos szempont

Vásárláskor minden hűtőgépen fel van tüntetve az energiaosztály besorolása. Ezt érdemes górcső alá venni, mert az évek alatt rengeteget spórolhatunk, ha alacsonyabb fogyasztású típus mellett döntünk.

Ha eldöntöttük, hogy milyen méretű és stílusú hűtőre van szükségünk, kezdődhet is a vásárlás! Sokan csak a boltban hajlandóak pénzt adni a termékekért, de ma már az interneten böngészve kedvezőbb ajánlatokat is találhatunk. A biztonságos fizetés és a házhoz szállítás is egyszerűbbé teszi nekünk ezt a vásárlási formát.