Mire kell figyelni száraz bőr esetén?

Mi okozhat bőrszárazságot? Mire kell figyelni a kozmetikumok kiválasztása során? Milyen ápolót érdemes választani? Milyen összetevőket tartalmazzon? Télen is érdemes fényvédőt használni? Miért fontos a bőrradír használata? Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk a témával kapcsolatban.

Tévhit, hogy vízhiány okozza a bőrszárazságot. A probléma hátterében bőrkárosodás áll, melynek következtében a külső hámréteg nem tudja már megtartani a nedvességet. A bőrkárosodást okozhatja például rosszul megválasztott kozmetikum, hideg időjárás vagy erős napsugárzás is. Érdemes megelőzni a bőrprobléma kialakulását.

Természetes összetevőket tartalmazó készítményeket érdemes választani

Száraz bőr esetén mindenképpen kerülni kell a szilárd szappanok, a forró víz és a durvább bőrradírok használatát. Továbbá azokat az arclemosókat is mellőzni kell, melyek nátrium-lauril-szulfátot tartalmaznak.

Mindemellett azokat az arcápolókat is a boltok polcain kell hagyni, melyek olyan irritáló összetevőket tartalmaznak, mint például az alkohol, a citrus, a mentol és a borsmenta. Ezek helyett megbízható gyártók által készített, természetes összetevőket tartalmazó készítményeket érdemes választani. Ezek közül is azokat, melyek ideálisak az adott bőrtípushoz.

Elengedhetetlen, hogy természetes összetevőket tartalmazzon a kozmetikum

Az egészséges, selymesen puha arcbőr csakis olyan készítményekkel érhető el, melyek hatóanyagai helyreállítják a külső védőréteget. A száraz bőrnek olyan készítményekre van szüksége, melyek intenzíven hidratálnak és regenerálnak. Csakis ezek a kozmetikumok segíthetnek abban, hogy üde és ragyogó legyen az arc, továbbá a ráncosodás késleltetéséhez is hozzájárulnak.

Ahogy már említettük, mindenképpen megbízható gyártók termékét érdemes választani. Továbbá elengedhetetlen, hogy természetes összetevőket tartalmazzon a kozmetikum. Milyen hatóanyagokra gondolunk? Jojoba olajra, nyírfakéreg-kivonatra, Q10-re, édesmandula-olajra, sárgabarackmag-olajra, A-vitaminra és E-vitaminra.

A fényvédő használata mindenképpen legyen a napi bőrápolási rutin része

Továbbá a fényvédő használatát is fontos hangsúlyozni, mely nemcsak nyáron nyújt védelmet, hanem a téli időszakban is. Ugyanis a napsugarak minden évszakban károsak a bőrre, nemcsak kánikula idején. Szóval a fényvédő használata mindenképpen legyen a napi bőrápolási rutin része az arctisztítás és a hidratálás mellett.

A bőrradír használatáról sem szabad megfeledkezni, hetente egy-két alkalommal érdemes rá időt szánni. Ez a készítmény az elhalt hámsejteket és az arctisztítás után a bőrön maradt szennyeződéseket lágyan eltávolítja. Természetesen kémiai hámlasztókat is bátran lehet használni. Az ajkak is kicserepesedhetnek, főleg a leghidegebb hónapokban. Ezért nemcsak napközben, hanem éjszaka is érdemes tápláló ajakápolót használni.