A zene jótékony hatásai a gyermekünk fejlődésére

Mikor zenét hallgatunk, nem csupán kellemes akusztikus ingereket élvezhetünk. A dallamok nagyon is komoly hatást gyakorolnak agyunkra és az egész szervezetünkre. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az egyes zeneterápiás foglalkozások. Nagyon jó eredményeket értek el ezekkel a demencia, a Parkinson-kór, az autizmus és egyes szívbetegségek kezelésében.

Sok tanulmány megállapította, hogy a zenehallgatásnak különleges szerepe lehet a gyermekek agyfejlődésére. Összefüggést találtak a zene és a későbbi tanulási képességek között is.

Koncert a pocaklakónak

A pocakban fejlődő magzatok is érzékelik a külvilágból érkező hangokat és reagálnak is rájuk. A zene különös hatást tud ugyanis gyakorolni a pocaklakókra. Képes megnyugtatni őket és a mamájukat is. Ellazítja és boldogsághormonokkal árasztja el a szervezetüket.

Ha a kismama énekel a babájának, még a rúgások gyakorisága is csökkenhet. Még a későbbi kreativitást is elősegítheti a magzatkori rendszeres zenehallgatás, illetve a nyelvi és matematikai készségek is kedvezőbben alakulhatnak majd. Mindenesetre azt figyelték meg, hogy azok a csöppségek, akik magzatként rendszeresen hallgattak zenét, sokkal nyugodtabbak voltak nagyobbacska korukban, mint azok, akik ezt nélkülözni kényszerültek. A szülés közben hallgatott lágy és halk muzsika pedig igazán hatékony feszültségoldó. Majd talán még kevesebb fájdalomcsillapítóra is lesz szükség általa, és az úgynevezett szülési trauma is csökkenthető.

Mondókák és zenei tapasztalatok

Nem csupán vidám és vicces tud lenni, hanem nagyon hasznos is, ha kisbabánk kíváncsi és szívesen kezd bele új dolgokba. Rendkívül érdekes lehet számára kipróbálni, hogy a környezetében lévő dolgokkal milyen hangokat vagy ritmusokat varázsolhat elő. Igazán élvezetes időtöltés ezt közösen végezni vele.

A mondókák és a gyermekdalok is, különösen mozgással kombinálva, erőteljesen fejlesztik a kicsiket számos területen. Az olvasástanuláshoz szükséges képességekkel találtak számos összefüggést itt. A memória, a szókincs, a ritmusérzék, a figyelem és a koncentráció mind-mind olyan rendkívül fontos területek, melyekre nagyon is pozitív hatással van a zenehallgatás és maga a zenetanulás is.

Szocializációs készségek és készségfejlesztés

A szülőkkel, családtagokkal együttes zenehallgatás vagy zenélés igazán csodálatos közös élmény. Együtt megélni a zene által kiváltott érzelmi hullámzásokat, majd ezekről esetleg még beszélgetni is, sokkal nyitottabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi a résztvevőket. Kicsiket és nagyokat is egyaránt. Mindnyájan képesek lesznek jobban kifejezni az érzéseiket és kontrollálni is azokat. A zene által mindenki sokkal jobb és nyitottabb lehet.