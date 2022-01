5 kihagyhatatlan téli program a Balatonnál az aktív kikapcsolódás híveinek

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a karácsonyi programdömping után januárban egy rövid időre, de megáll az élet. Nincs azonban ez így a Balaton partján, ahol számos aktív kikapcsolódást találtok, még ebben az időszakban is.

Januárban majdnem mind az öt ujjunkra, a hónap szinte minden szombatjára jut egy-egy a varázslatos badacsonyi borbarangolások közül. Január 8-án és 15-én a Folly Arborétum és Borászat sétával és olyan ízletességekkel vár, mint a sült gesztenye, a tökmagpesto és a rozé kacsamell. Január 22-én a Laposa Borterasz élőzenés vacsorájába csöppenhettek bele, ahol olyan kuriózumok felfedezésére nyílik alkalom, mint a marhanyelv vagy a lazacpisztráng. Mindeközben január 29-én a modern bisztró- és a klasszikus magyar konyha fúziója polippal, fogasételekkel és mangalicás sültburgonya-krémlevessel csábít a Hableányba. A fogások mellől természetesen az esték főszereplője, a bor, nevezetesen hét gondosan megválasztott badacsonyi tétel sem marad majd el.

Van varázslatosabb téli program, mint a Balaton partján korcsolyázni? Idén sem kell kivárni, míg beköszönt a dermesztő hideg, és a tó biztonságosan befagy, hiszen újra várja a jég szerelmeseit a Siófoki Jégkikötő egészen február 13-ig bezárólag. A 600 négyzetméteres pályát a Balaton-parti fák mellett ezúttal is körülölelik majd a jégfolyosók, hogy az aktív napok még kalandosabban teljenek ebben a gyönyörű környezetben. A Jégkikötőben a megszokott téli finomságok is megtalálhatók lesznek majd a helyszínen, hiszen nincs is jobb, mint önfeledten siklani egyet a jégpályán, majd egy bögre tea vagy forró csoki mellett, a családdal és a barátokkal gyönyörködni a csodálatos téli Balatonban.

8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (Hajóállomás)

A nyüzsgő december után januárban jut végre elég idő felfedezni a téli Balatont és megismerkedni Badacsony egy olyan arcával, ami csak ilyenkor, a nyugodtabb időszakban mutatja meg magát. A Gasztrohegy január 22-23-i, Marhaságok névre keresztelt alkalmán tíz badacsonyi vendéglátóhely tárja ismét szélesre ajtajait, hogy izgalmas borokkal és ízekkel nyújtson betekintést ebbe a téli csodaországba. A tematikus hétvégén a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ismét egy magunk által megalkotott gasztrotúra keretében, egyszerre hódíthatjuk meg a gasztronómia és a hegy csúcsait. Otthonos és személyes vendéglátással karöltve tűzhetjük villánkra a lassan kikísérletezett izgalmas ízeket, és kísérhetjük őket a régió legkiválóbb borai feletti bensőséges beszélgetésekkel.

Nem sok embernek jutna eszébe télvíz idején SUP-deszkára pattanni, hogy evezzen egy laza 4-5 órát a mínuszokban, pedig milyen különleges kaland várja azokat, akik mégis beadják a derekukat! A SUP the Lifestyle csapata szervezésében egész évben egymást érik az izgalmasabbnál izgalmasabb szabadidős túrák, melyek az ország meseszép vidékeire kalauzolnak el. 2022 januárjában a gőzölgő Hévíz-patakra merészkedhetnek azok, akik nem riadnak vissza a hidegtől. Jól is teszik, hiszen igazán emlékezetes, tündérrózsákban és izomlázban gazdag élményben lesz részük. A túra hossza 8 kilométer, és csak valamicske tapasztalattal már rendelkező SUP-osoknak ajánlják.

Egész évben tárt karokkal várja a friss, termelői portékák szerelmeseit a dimbes-dombos Káli-medence szívében található Liliomkert Piac. A hóban vagy épp hőségben, minden vasárnap rendületlenül nyitva tartó piacon lehetetlen úgy elmenni a helyi gazdák és háziasszonyok standjai mellett, hogy ne csábulnánk el egy falat hívogató túrós batyura, tepertős pogácsára vagy kenyérlángosra, amit a legjobb egy nagy pohár gyümölcsszörppel leöblíteni. Káptalantótiban persze nem csupán finomságokkal tömhetjük tele kosarunkat, hiszen szintén minőségi felhozatalt találunk itt antik tárgyakból, vágott virágokból, kinti és benti növényekből, valamint különleges ékszerekből.

8283 Káptalantóti, Petőfi utca 13.