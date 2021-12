Hétvégi kirándulás a folyók városába: 5 kihagyhatatlan látnivaló Győrben

A Bécstől és Budapesttől egyenlő távolságra lévő város egész évben számtalan látnivalóval kecsegtet: fesztiválok, kulturális programok, élményfürdők és templomok sokasága várja az idelátogatókat. Győrben minden megtalálható, ami egy úti célt tökéletessé tesz: nagyvárosi forgatag, élénk egyetemi élet, gasztronómiai élvezetek és a vízpart nyugalma.

Győri bazilika

A Mennyekbe Fölvett Boldogságos Szűz Mária-székesegyház a város egyik legősibb épülete és határozottan az egyik legemblematikusabb jelképe. A bazilika Magyarország-szerte egyedülálló, hiszen itt őrzik az ország egyik kiemelkedően fontos ereklyéjét, Szent László hermáját, illetve II. János Pál pápa is megfordult a templomban. Építészetileg is példátlan érték: a barokk stílusú, klasszicista homlokzattal dekorált templomhoz egy gótikus kis kápolna csatlakozik, illetve az épület ajtói egyedi tervezésűek, amiket mind győri iparművészek terveztek. A barokkra jellemző gazdag díszítés a belső térben is visszaköszön, úgyhogy a grandiózus templomot érdemes belülről is megcsodálni.

9021 Káptalandomb 12.

Püspökvár és püspöki palota

A Püspökvár Győr történelmi belvárosának legmagasabb pontján áll, és a bazilika mellett tagadhatatlanul a város legjelentősebb műemléke. A vár alapját a négyemeletes lakótorony adja, amit a Bazilikához hasonlóan barokk és gótikus elemek tarkítanak. A toronyhoz épült később a kápolna és a palota; utóbbi alatt egy rendkívül izgalmas pincerendszer húzódik, ami jelenleg egy, az Apor Vilmos püspök vértanúságát bemutató kiállításnak ad otthont. A palota emellett belülről is számos értéket rejt: a téli és a nyári lakosztály is az eredeti, egyedülálló bútorokkal van berendezve. Ezen felül érdemes megtekinteni a Várbástyán található Várkertet is, aminek északnyugati csúcsáról pazar kilátás nyílik az egész városra.

9021 Káptalandomb 1.

Széchenyi tér

A város szívében található főtér és az azt körülvevő épületek gazdag múlttal rendelkeznek. Évszázadokon keresztül a Széchenyi tér volt a nyilvános élet központja: 1710-ben itt volt az utolsó győri boszorkányégetés, itt állt a nyilvános megszégyenítés eszköze, a pellengér is, illetve több híres alakot itt fejeztek le. Jelenleg szerencsére vidámabb szerepet tölt be: népszerű találkozópont, illetve számos rendezvénynek ad otthont egész évben. Különösen érdemes megtekinteni a Vastuskós házat, ahol nemcsak különböző képzőművészeti alkotásokat vehetünk szemügyre, de kívülről is egyedi és utánozhatatlan látványt nyújt.

A mai állatkert helyén sokáig vadaspark működött, majd a kezdeti lelkesedés után olyannyira csökkent a látogatók száma, hogy az intézmény létjogosultságát is kérdőre vonták. A győriek azonban kiálltak a vadaspark mellett, és 1997. április 1-jével megalakult a Xantus János Állatkert. A szakmailag jól képzett, fiatalos csapat teljesen felvirágoztatta az intézmény működését: jelenleg 100 állatfaj több, mint 500 egyedét lehet megtekinteni itt, a “lakosok” pedig nagy kifutóterületeken, az eredeti életterükhöz hasonló körülmények között élnek. A látogatók árnyas fák alatt, gondozott környezetben fedezhetik fel a területet, alkalmanként pedig van lehetőség részt venni zoopedagógiai foglalkozásokon is.

9027 Kiskútliget

Győr belvárosában bolyongva szebbnél szebb épületekbe és kis macsakaköves utcákba botolhat az ember, ám a Győri Nemzeti Színház épülete még ezek közül is kitűnik. A győri színjátszás története messzire nyúlik vissza: itt épült fel az ország harmadik kőszínháza 1798-ban, itt indult be a nemzet csalogányának, Blaha Lujzának a karriere, és az első világháború alatt egy nyári faszínháznak is otthont adott a terület. A ma látható épület 1978-ban készült el, ami a társulat növekedését és az előadások színvonalát is jelentősen megdobta. A városba látogatás előtt érdemes megnézni az aktuális műsort, hiszen a széles repertoárnak köszönhetően, mindenki találhat neki tetsző produkciókat.

9022 Czuczor Gergely u. 7.

