Körutazás Észak-Magyarország szívében: Kihagyhatatlan látnivalók Miskolcon és környékén

Természet, kultúra, szórakozás, gasztronómia: Magyarország északi része számos felfedezni valót tartogat, amelynek akár egy pár napos kiruccanás keretében is nyomába eredhetünk.

A földtörténeti kiállítások Mekkája Miskolc egyik legnépszerűbb múzeumában, a Herman Ottó Múzeum egyik épületszárnyában kapott helyet 2013-ban. A tárlatra 2007-ben figyelt fel az ország, amikor először itt tekinthetett meg a nagyközönség földtörténeti kutatásban világszerte egyedülállónak számító ősfákat. A belváros szívében található múzeumban emellett két másik állandó kiállítás várja az érdeklődőket: A Kárpátok ásványai tárlat keretében a hegységrendszer ásványvilágát ismerhetjük meg, a Dinók Földjén – MezoZooikum pedig a dinoszauruszok világába kalauzolja el a látogatókat.

3525 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

Érdemes úgy tervezni a miskolci látogatást, hogy ott legyetek a minden hónap első vasárnapján tartott régiségvásár idején, amikor a Széchenyi István utat ellepik a retró edények, antikvár könyvek és egyedi műtárgyak. A vásár idejére lezárják a főutca egy részét, hogy a vásárlók nyugodtan sétálgathassanak az árusok portékái között, az egyedülálló eseményt pedig gyakran kíséri valamilyen témába vágó program, mint például veterán autók felvonulása.

3525 Miskolc, Széchenyi István út

A kívülről és belülről is impozáns színház története az 1800-as évek elejéig nyúlik vissza: az 1823-ban megnyitott régi színházépület sajnos a miskolci tűzvészben elpusztult, a mai színházat pedig 1857. szeptember 3-án avatták fel. A nyitóelőadás keretében Vörösmarty Marót bán című művét mutatták be, a nézőtéren a kor nagy alakjai között helyet foglalt Jókai Mór és felesége, Laborfalvi Róza is. A klasszicista épületet többször is bővítették, jelenlegi területe kétszer akkora, mint eredetileg. A színes műsoron gyakorlatilag minden megtalálható: az érdeklődők többek között válogathatnak kortárs színművek, bábjátékok és balettelőadások közül.

3525 Miskolc, Déryné utca 1.

Az 1983-ban nyitott Miskolci Állatkert a Bükk-hegység élővilágának valószerű bemutatását tűzte ki céljául, amit kétségkívül sikerült is megvalósítani. A területet körbesétálva számos állatfajtával megismerkedhetünk: itt található például Közép-Európa egyik legnagyobb farkasfalkája, az eredetileg Kínában őshonos Dávid-szarvas és egy, különleges papagájokat felsorakoztató röpte is. A számos hazai nagyvad mellett egzotikus állatokkal is találkozhatunk, az állatfelhozatalban az összes földrész képviselteti magát. Látogatás előtt érdemes megnézni az aktuális programokat: rendszeresen szerveznek állatbemutatókat, állatsimogatókat és látványetetéseket is.

3535 Miskolc, Csanyik-völgy

A Sub Rosa Cafe Miskolc legforgalmasabb részén található, ahol tárt karokkal várja a főutcán sétálókat. A bisztróként és bárként funkcionáló vendéglátóhelyen egész nap választhattok szendvicsek, minőségi alkoholos italok és kávék közül, a sütipolc pedig mindig finomabbnál finomabb desszertektől roskadozik. A kivételes hangulatról a stílusos és elegáns enteriőr gondoskodik, az emeleten található különteremben pedig rendszeresen tartanak kulturális programokat.

3525 Miskolc, Széchenyi István út 21.

Lillafüred

A legtöbb embernek ismerős a Lillafüredet ábrázoló kép, ahogy a gyönyörű Palotaszálló kibukkan az azt körülvevő erdőből, az előtte lévő Hámori-tavon pedig páran meghitten csónakáznak. Lillafüred a Bükk-vidék legjelentősebb turisztikai települése, számos programlehetőségének köszönhetően bőven megér egy egynapos kiruccanást. Az erdőt felfedezhetjük az Állami Erdei Kisvasúttal, de tavasztól őszig akár fentről, a Lillafüredi Libegőről is gyönyörködhetünk a tájban. Amennyiben kétlábon fedeznétek fel a környéket, mindenképp nézzétek meg a káprázatos vízesést és a Hámori-sziklát. A közelben több barlang is található, amiket belülről is meg lehet nézni, illetve a mesébe illő Palotaszállót is érdemes közelről megcsodálni. A hosszú nap után a fejedelmi vacsora sem maradhat el: a Garadna-völgyben lévő pisztrángtelep friss sült hallal várja a látogatókat.

3517 Miskolc-Lillafüred