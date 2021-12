7 szenzációs vendéglátóhely Budapesten, ami fenséges szilveszteri lakomára invitál

Ha karácsony után még marad hely a gyomrotokban néhány különleges, finom falatnak, foglaljatok asztalt egy szilveszteri ajánlattal kecsegtető vendéglátóhelyre, hogy tutira megússzátok a főzéssel járó bonyodalmakat, és méltóképpen búcsúzzatok el az idei évtől.

Felejthetetlen óévbúcsúztatásra és ütős újévköszöntésre készül a Városmajor szíve-lelke, a legendás Majorka. A lassan 15 éve működő kultikus, budai gasztrokocsma a belváros nyüzsgésétől távolabb ugyan, de nem kevésbé jó hangulatú szilveszteri bulival hangolódik a következő évre. Itt nem ismeretlen, hogy ismerős arcok köszönnek vissza a pultból, a tánctéren családias hangulat fogad, és az év utolsó estéje habzó pezsgőkkel, mámorító koktélokkal, finom ételekkel és a minden egyes sejtünket megmozgató DJ-dallamokkal telik. A belépés ingyenes, de a családias hangulat megőrzése miatt a létszám korlátozott, emiatt érdemes időben foglalni.

1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

A 2022-es év méltó köszöntésére különböző étel- és italcsomagokkal, sörkülönlegességekkel és DJ-vel is készül a belváros sörmennyországa, a Madhouse. 2021 utolsó éjszakáján választhatunk, hogy négyfogásos á la carte menüsor mellett, korlátlan italcsomag társaságában vagy ezek kombójával indulunk neki tiszta lappal az évnek. Piszkor Norbert és csapata nem hagy cserben bennünket: kétféle menüsorral várják az ínyenceket, és hirtelen mi magunk sem tudjuk, hogy a vegetáriánus menü gránátalmacsatnival érkező kakukkfüves pácolt camembert sajtja vagy a tradicionális menüsor grapefruitos lencsesalátával tálalt malacsültje hangzik jobban. Asztalt foglalni a Facebook-eseményben felsorolt csomagajánlatokból választva lehet a reservation@madhousebudapest.hu e-mail címen.

1061 Budapest, Anker köz 1.

Ha szeretnétek részesei lenni egy felejthetetlen óévbúcsúztatásnak és ezzel együtt egy mindent elsöprő újévköszöntésnek, ne habozzatok! A belvárosi Zengő Borbárban fergeteges hangulattal, a Kreinbacher Birtok prémium pezsgőinek és gourmet hidegtálak korlátlan fogyasztásával és táncra perdítő zenés-táncos mulatsággal várnak. Éjfélkor közös pezsgős koccintással készülnek, míg éjfél után, immár az új évben éhségűző töltött káposztával kecsegtetnek. Persze ha mindez nem lenne elég, lesz lehetőség a több, mint 250 féle magyar bor megkóstolására, netalán kisüzemi sörökkel, exkluzív röviditalokkal és prémium koktélokkal köszönteni a 2022-es évet. Az eseményre jegyet váltani személyesen a bárban, illetve online ezen a linken tudtok.

1088 Budapest, Krúdy u. 6.

Az év utolsó napján mindenki szereti elfelejteni a hétköznapokat és fergeteges hangulatban mulatna, táncolna hajnalig. A Jardinette Kertvendéglőben nemcsak jazz- és popslágerekre táncolhattok át a következő évbe, de választhattok az igazán kivételes menüik közül is. És csak halkan súgjuk meg, hogy aki a pisztrángot és a marha steak-et is egyformán szereti, bizony nehéz döntés előtt áll. Vacsora közben Pálinkás Gergely többrészes jazzprodukcióval várja a vendégeket, éjfél után pedig DJ Stréer Tamás invitál a táncparkettre. A 2022-es év kihagyhatatlan korhelylevessel kezdődik és lencsefőzeléküknek köszönhetően minden bizonnyal a szerencse is mellétek szegődik majd. Miért töltenéd hát máshol a szilvesztert?

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

A főváros első számú dzsungelétterme különleges szilveszteri ajánlattal kedveskedik vendégeinek az év utolsó napján, december 31-én. A Király utcai vendéglátóhely buja zöldektől burjánzó belső tereiben ezúttal négyfogásos menüsor díszíti majd a hangulatos faasztalokat. Az itt ünneplőket amuse-bouche-sal, vagyis egy perc alatt elfogyasztható étvágygerjesztő falatkákkal, választható előétellel, főétellel, desszerttel, valamint éjféli citromfüves-paradicsomos lencsével és marhakoftával (keleti ízesítésű húsgombóc) várják. Az ételsor vegán verzióban is elérhető, ezt érdemes már az asztalfoglaláskor jelezni, amit itt tehettek meg: info@twentysixbudapest.com

1061 Budapest, Király utca 26.

Este 9-kor kezdődik az óévbúcsúztatás a Hollán Ernő utcai Budapest Jazz Clubban, ahol három kiváló koncert kíséri a kimondottan erre az alkalomra összeállított négyfogásos menüsort. A django-pop zenét játszó Pankastic!, Elsa Valle kubai énekesnő és a Révész Richárd Latin Trio, valamint az Oláh Kálmán Jr. Quartet fülbemászó dallamait hallgatva olyan mennyei ételeket varázsolnak a tányérunkra, mint például a francia libamájpástétom, a körtés céklasaláta grillezett kecskesajttal, a konfitált kacsacomb párolt lila káposztával, vagy a Paris brest francia cukrászkülönlegesség. Éjfél után sem maradunk éhen, jól fog majd esni a töltött káposzta friss kenyérrel.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 7.

Azok, akik igazán különleges szilveszteri vacsoraélmény keretein belül búcsúztatnák a mögöttünk álló 12 hónapot, keresve sem találnának jobbat az Újlipótváros és a Margitsziget között horgonyt vető Vogue impozáns állóhajójánál. A Duna vizén hullámzó, könnyed eleganciájáról híres hajóétteremben exkluzív szilveszteri vacsorával, valamint élőzenei produkciókkal várják a vendégeket. A felejthetetlen hangulatról a Merry Go Round Duo és DJ Vajant gondoskodik, míg az emlékezetes ízkavalkádot – ízekben változatos előételekkel és főételekkel, valamint éjféli malacsülttel – a Vogue profi konyhai személyzete álmodja tányérra.

1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 1.