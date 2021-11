9 kihagyhatatlan téli élmény a Balatonnál örökmozgóknak és pihenni vágyóknak egyaránt

A Balaton még ma is tipikus nyári úti célként él a fejekben, ahol szeptembertől áprilisig semmi említésre érdemes nem történik. Pedig a magyar tenger az év ezen szakaszában mutatja legkülönlegesebb oldalát: a hiedelmekkel ellentétben a térség nem tér téli nyugovóra december beköszöntével, helyette ünnepi programok széles tárházával várja a belföldi utazókat, újabb és nem kevésbé izgalmas arcát fedve fel előttünk.

Örökmozgóknak

Balatoni jégkorcsolyapályák

A tavat nem csak 20 fok feletti vízhőmérséklet esetén lehet élvezni: a legközkedveltebb téli sportot, a jégkorcsolyázást a Balatonnál is kifulladásig űzhetjük. Több korcsolyázóhelyet is találunk a partok közelében, mint például a szigligeti vár lábánál november 25-én megnyitott 500 négyzetméteres jégpályát, ahol forró italok, kürtőskalács és a Digó mennyei pizzái biztosítják hőháztartásunk erőforrásigényét. Ezen kívül több műjégpálya is bejelentette a nyitást: a balatonboglári Platán strandnál és a balatonlellei BL Yacht Club pályáján november 26-tól korcsolyázhatunk, míg a füredi Zákonyi parkban december elején, Keszthelyen és Siófokon kicsivel később indul a szezon. Természetesen a legfelejthetetlenebb élményt az adja, ha a befagyott tó jegén csúszkálunk, ám ez kizárólag akkor lehetséges, ha a jégréteg elég vastag, és akkor is csak az önkormányzat által kijelölt helyeken biztonságos a tóra merészkedni.

Adventi programkavalkád

Az adventi vásárok az ünnepi hangulat nélkülözhetetlen kellékei: a kézműves portékákat árusító standok, a magyar kulináris különlegességek, a melegséget sugárzó fényfüzérek, a mézeskalács és a forralt bor illata, valamint a vásárokhoz kapcsolódó programok nem maradnak el idén sem. Balatonfüreden az adventi hétvégéken Mikulás-fogat, koncertek és fényfestés szórakoztatják a látogatókat, Hévízen hangulatos élő zene, gasztro- és gyermekprogramok váltják egymást, a veszprémi Óváros teret négy hétvégén keresztül ízek és illatok kavalkádja fogja belengeni, míg a Kis-Balaton fővárosának számító Vörs templomában Európa legnagyobb, természetes anyagokból és élethű figurákból készülő beltéri betlehemét tekinthetik meg a védettségi kártyával és maszkkal érkező érdeklődők. Az ünnepváró adventi forgatag persze Tihanyt, Zalakarost, Balatongyörököt, Siófokot, Balatonalmádit és Paloznakot sem kerüli el, Balatonlellén pedig december 4-én rendezik meg a téli Balaton egyik legnagyobb eseményét: egyetek és igyatok, próbáljátok ki a Balaton első látványszaunáját, vegyetek részt a kézműves foglalkozásokon, és izguljátok végig a VI. Mikulás Regatta vitorlásversenyt!

Az adventi időszakban Siófok idén is téli varázslattal várja a Balaton déli partjához érkezőket: meghitt karácsonyi fények, ünnepváró programok és mesés hangulat készülődik a Víztorony körül. Újra felsorakoznak a csodás pompába öltöztetett kis faházak, ahol a kedves kézműves ajándékok és díszek mellett olyan téli kedvenceket is találhatunk, mint a kürtőskalács, a sült gesztenye vagy a gyümölcsös forralt bor. A kreatív gyerekek a könyvtárban adventi képeslapokat és dekorációt készíthetnek, a Kálmán Imre Emlékház pedig karácsonyi mesefoglalkozásra, retró Karácsonyi Bingóra, majd karácsonyi sétára invitál kicsiket, nagyokat egyaránt. A Kálmán Imre Művelődési Központ a siófoki Mézeskalácsváros kiállítás mellett sok előadással készül: színpadra áll Varga Miklós és a Band, az Apáti Jazz Klub, és a Játékszínnel érkezik a Nyolc nő című komédia is Hernádi Judittal, Dobó Katával és Bánsági Ildikóval. A téli sportok szerelmeseit pedig a Siófoki Jégkikötő korcsolyapályája várja december 10. és február 13. között.

Minden hónapban van egy tematikus hét, amikor a Badacsony egy egészen más, különleges arcával ismerkedhetünk meg, és nem lesz ez másképp decemberben sem. Az idei évben utoljára a badacsonyi gasztronómia csúcsainak meghódítására indulhatunk, ha december 28. és 30. között úgy döntünk a Balaton északi partjára látogatunk, és egy nyugodtabb időszakban fedezzük fel a vidéket, a tőle elválaszthatatlan borokat és a helyi ízeket. Ebben a felfedezésben természetesen nem maradunk egyedül, tíz ikonikus badacsonyi hely szívélyes, otthonos vendéglátását élvezhetjük személyes gasztrotúránk keretében, amely során a hegy bejárása és megismerése mellől az izgalmas falatok, a kiváló borok és a szívderítő történetek sem maradnak majd el.

Egy ismeretterjesztő előadásnak sem utolsó sportprogramot is ajánlunk a természet és az aktív pihenés rajongóinak: a december 31-én, délelőtt 10 órás kezdéssel megrendezésre kerülő Óévbúcsúztató badacsonyi körtúra során fény derül a hegy kialakulására, téli élő és élettelen természeti értékeire, szőlő- és kultúrtörténetére. Ismerjétek meg a Badacsonyhoz fűződő legendákat és igaz történeteket, legeltessétek szemeteket az elétek táruló látványon, és tudjátok meg, miért egyedül az év utolsó napján lehet nyugodtan a Balatonnak hátat fordítva leülni a Rózsakő nevezetű bazalttömbre! A réteges öltözetet, a bokáknak kellő tartást biztosító bakancsot és átlagos fittséget megkövetelő, 6 kilométeres kirándulásra személyesen a badacsonyi Tourinform irodában (8261 Badacsony, Park utca 14.) vagy e-mailben a badacsonytomaj@tourinform.hu címen lehet jelentkezni.

Pihenni vágyóknak

A luxus, a design és a harmónia foglalja össze a lehető legteljesebben, milyen élménnyel gazdagodik az, aki úgy dönt, látogatást tesz a siófoki Mala Gardenben. Egy karnyújtásnyira a Balaton déli partjától, az egzotikus utazások inspirálta belső terekben mintha egy távol-keleti sziget elevenedne meg: van itt földöntúli nyugalom, hullámok, kényelem és kényeztetés, miközben az egész ittlétet áthatja a pompa. Persze, tudjuk jól, nincs valódi kikapcsolódás az ízlelőbimbók kényeztetése nélkül, amiről a fúziós konyhát képviselő Mala Garden Étterem kerttel összeolvadó, művészi vízfelületek díszítette oázisa, valamint az exkluzív wellnessrészleg és masszázsszobák mellett a főépületben helyet kapott Mandara Modern Italian Restaurant gondoskodik.

8600 Siófok, Szent István sétány 1.

A Badacsony, egy panorámás igluból

Felejthetetlen teraszélménnyel kecsegtet a Badacsony és Badacsonyörs közötti völgyben fekvő, őstölgyfák által övezett Tölgyes Kúria, amely november közepén nyitotta meg fűtött, 6 fő befogadására alkalmas átlátszó igluját. A privát pincérhívóval felszerelt, pazar panorámát kínáló buborékban a legnagyobb hóesésben is boldogan áldozhatunk Bacchus Balaton-felvidéki oltárán, miközben olyan, finomabbnál finomabb, szemet gyönyörködtetően tálalt fogásokkal csillapítjuk étvágyunkat, mint az erdei gombás rizottóval körített rózsaszín mangalicaszűz vagy a harcsapaprikás pirított túrós csuszaroláddal. A konyhát a hagyományos ízvilág tisztelete és a modern technológiák ötvözése jellemzi, az ételekhez felhasznált alapanyagokat pedig helyi őstermelőktől és manufaktúráktól szerzik be. Időpontot a Tölgyes Kúria honlapján tudtok foglalni.

A balatonfenyvesi Hubertus Hof Landhotel télen sem szűkölködik vendégszeretetben, így akik téli romantikára és a Balaton zavartalan nyugalmára vágynak, ne is keresgéljenek tovább. A pihenésről a hotel prémium lakosztályai, valamint kifejezetten pároknak és családoknak szánt de lux apartmanjai, míg a legremekebb falatokról az á la carte étterem szabadtartású Angus marha specialitásai, saját termesztésű zöldségei és fűszerei gondoskodnak. Az aktív kikapcsolódásért a térség egyetlen kisvasútja, a termálfürdő, a Nagyberek Fehér-víz Természetvédelmi Terület és maga a Balaton felel, ami talán ilyenkor a legszebb. Ez olyannyira visszautasíthatatlan ajánlat, hogy ennek hallatán még maga a Mikulás is felkerekedett, hogy itt pihenje ki a fáradalmait. Te miért ne tennéd?

8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4.

Alig másfél évvel ezelőtt, 2020 nyarán nyitottak ki a Casa Christa apartmanházainak kapui Balatonszőlős felett, a Balaton-felvidék szívében, Balatonfüredtől mindössze öt kilométerre. Összesen hét, toszkán stílusban felújított présház és közel kétezer mandulafa található a 45 ezer négyzetméteren elterülő varázslatos birtokon, amellyel a vállalkozást üzemeltető házaspár, Forrai Miklós és Forrai Kriszta az Olaszországban nagy sikernek örvendő agriturismót (falusi turizmus) szeretné itthon meghonosítani. Mivel a házak téliesítettek, sőt, a legtöbb apartmanban wellness-szolgáltatások is elérhetők, ezért a nyugalomra vágyóknak tökéletes karácsonyi ajándék lehet egy hosszú hétvége a Casa Christában. A vendégeket olyan lehetőségek várják a festői fekvésű birtokon és annak közvetlen közelében, amelyek anélkül biztosítanak teljes körű kikapcsolódást, hogy el kellene hagyniuk Balatonszőlős aprócska községét. Ha szívesen lassulnál le a vidéki romantika ölelésében, itt tudsz szállást foglalni: reservation@casachrista.hu

8233 Balatonszőlős, Izabella út