7 lélekmelengető forrócsokizós hely Budapesten a hideg napokra

A hideg beköszöntével egyre jobban vágyunk olyan ingerekre, amelyeknek köszönhetően egy kicsit feltöltődhetünk és megnyugodhatunk. A lelki feltöltődés egyik alternatív módszere a forró csoki, amit elfogyasztva máris jobban érezhetjük magunkat. Ehhez ajánlunk most bekuckózós helyeket Budapesten, ahol a meghitt hangulat mellett isteni forró csoki kapható.

A Rengeteg RomKafé az évek alatt több listánkon is előkelő helyet foglalt el, köszönhetően sokszínű kínálatának és különös, mégis hangulatos légkörének. A plüss mackókkal teli Tűzoltó utcai kávézóba a tél beköszöntével is érdemes betérni, a forró csoki választékuk ugyanis kimeríthetetlen és igazi lélekmelegítőként szolgál egy hideg téli napon. A Rengetegben csaknem 250 fajta, tömény csokoládéból készült forró csoki közül választhattok, érdemes tehát visszatérni az új ízek miatt.

1094 Budapest, Tűzoltó u.22.

Ha igazán minőségi forró csokira vágytok, akkor irány az Espressoul! A csapat nagy szakértelemmel és magas kakaótartalmú belga csoki pasztillából készíti az italokat, ami felejthetetlen ízélményt nyújt a téli napok szürkeségében. Itt tényleg mindenre és mindenkire gondolnak, ugyanis öt opció (étcsokoládé, tejcsokoládé, fehércsokoládé, karamell és fehércsoki, cukormentes) közül választhatjátok ki a számotokra megfelelőt, a feltöltődés bármelyik fajtánál garantált.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 17.

Ha a felsoroltak között nem találtátok meg a kedvencet, akkor az Azték Choxolat forró csoki választékát ajánljuk nektek. Kínálatukban 60-féle közül válogathattok, így mindenki megtalálja a számára megfelelő ízvilágot. A forró csokik a kakaó, és a prémium olvasztott csokoládé kombinációjával jönnek létre, a tetejére pedig helyben készült tejszínhab kerül. A minőség ezért mondanunk sem kell, hogy garantált. Az üzletbe az esti órákban érdemes érkezni, olyankor ugyanis a leghangulatosabb.

1052 Budapest, Károly körút 22.

Madal kávézók több helyen is megtalálhatóak a belvárosban, de nem csak a kávéjuk miatt érdemes betérni egy meleg italra. Mindegyik üzletben nagy figyelmet fordítanak a természetes és kézműves alapanyagok felhasználására, és nincs ez másként a forró csoki esetében sem, amit 70%-os perui kakaóból készítenek el. Édesítéshez kókuszvirágcukrot használnak, ami egy igazán különleges ízélményt nyújt, miközben nem nyomja el az alapvető ízeket. A forró csoki tetején pedig még az elmaradhatatlan latte art is visszaköszön.

1053 Budapest, Ferenciek tere 3.

A Papnövelde utcában található EndorFine üzletében hazai és külföldi termelők különleges minőségű csokoládé és édesség választékával várják a vásárlókat, ez pedig megmutatkozik a forró csokoládé kínálatban is. A helyben kapható, tömény forró csokit 60%-os kakaótartalommal készítik, mindenféle ízesítés nélkül. Azért mindig ki vannak készítve különböző fűszerek, chili és kandírozott narancsdarabok is, azoknak, akik az extrább ízvilágot kedvelik. Az üzlet különlegessége, hogy a helyben beszerzett alapanyagokat igény esetén rögtön el is készítik a vásárlóknak.

1053 Budapest, Papnövelde utca 2.

Minden téli időszak elmaradhatatlan helyszíne az Ahoy!, ahol mindenki megtalálja a számára megfelelő forró csoki ízvilágot. Itallapjukon 14 féle ízből választhattok, amelyek közül mindegyik fajtát prémium, akár kézműves csokoládéból készítik el. A meleg italok mellé ajánljuk még a helyben sütött, és szinte bármilyen feltéttel kérhető gofrikat is. Ha pedig a négy fal közötti bekuckózást választanátok egy meleg ital társaságában, most már otthon elkészíthető forró csokis üvegeket is rendelhettek tőlük, ami még karácsonyi ajándéknak sem utolsó.

1053 Budapest, Papnövelde utca 3.

A Corvin sétányon nyílt vinoWonka nevéből kiindulva is mutatja, hogy a hely egyaránt kínál választékot a borkedvelőknek és a forró csoki szerelmeseinek is. Ugyan egyelőre inkább borbárként ismert, azért nem szabad megfeledkezni különleges, 20-féle forró csoki választékáról sem. Az italok egytől egyig belga csokipasztillából készülnek, ehhez adják hozzá a plusz ízesítéseket, ami lehet akár házi szilvalekvár, vagy gyömbér is. A forró csokikat – amikből lehet alkoholos változatot is kérni – tejszínhabbal a tetején, mellette babapiskótával szolgálják fel.

1082 Budapest, Corvin sétány 2.