11 hely Budapesten, ahol a város legropogósabb bageljei csillapítják az étvágyat

Jó néhány évvel ezelőtti berobbanása óta letaszíthatatlan a kávézók, bisztrók és gasztrokocsmák trónjáról a lyukas, kívül ropogós buciköntösbe zárt, belül lágy vagy épp szaftos hozzávalókkal megspékelt bagel, mely nem egyszer kiváló kávéval járnak kéz a kézben. Hogy hol érdemes beleharapni egy-egy mesterien megálmodott szendvicsbe, ajánlónkból kiderül.

A forgalmas Bajcsy-Zsilinszky út falatnyi üzlethelyiségébe, az IÑEZ-be akkor is érdemes betérni ha csak egy sallangmentes, krémsajttal vastagon megkent ropogós szendvicsre epekedtek. De ha már itt vagytok, a valaha volt legjobb ötletüket, a Farm Bagelt vagy a vad és merész, mégis harmonikus ázsiai kompozíciójukat ki ne hagyjátok. Vegetáriánusok és vegánok számára is készülnek itt csodák.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 40.

A Bartók Béla úti Wömbät nemcsak finom kávéjával képes meghódítani az arra járók szívét, de különösen ízletes bageljei Pestről és Budáról egyaránt csábítják a népet. A frissen készült szendók között a klasszikus kínálaton túl mindig megbújnak különlegességek: camembertes-körtés, csirkés-jalapenos és dijoni mustáros-tarjasonkás-savanyú káposztás ínyencség, így érdemes minél többször becsábulni hozzájuk.

1114 Budapest, Bartók Béla út 37.

Legbelül mindannyian tudjuk, hogy egy bagel egyszerűségében nagyszerű és akkor igazán jó, ha nincs nagyon túlbonyolítva. Ha a Kálvin tér környékén jártok, a Budapest Bagel-be egy sima krémsajt-uborka kombóért mindenképp érdemes benézni, de biztosak vagyunk benne, hogy a sült cékla-kecskesajt, füstölt lazac-torma is mosolyt csal majd az arcotokra.

1088 Budapest, Baross utca 4.

Nem kell sokat keresgélnünk, a Váci úton is találunk egy karika Amerikát, ráadásul nem is csupán egyet, hanem egy egész üzletnyire valót. A New York Bagel-ben azonban a sima, szezámmagos, mákos és teljes kiőrlésű bucik mellett itt igazi kuriózumot, fahéjas-mazsolásat is kóstolhatunk. A különböző ízesítésű krémsajtokból és feltétekből pedig kedvünkre állíthatjuk össze bagelünket, akár édes feltétekkel is.

1134 Budapest, Váci út 45. (bejárat a Klapka utca felől)

A kertváros első espresso bárjában, a XVI. kerületi Café Calmóban a specialty kávé mellé olyan fullos, kolbászos, camembertes, sonkás-tojásos bagel jár, aminek a lehető legtöbb hozzá- és belevalója helyi piacról és pékségből származik. Mi más, ha nem ez az első lépés ahhoz, hogy a kávézó tulajdonosainak missziója, a közösségépítés megvalósulhasson?

1161 Budapest, Rákosi út 98.

Nem csalás, nem ámítás, egész nap bagelmámorban úszhatunk a Szemere utcai Marciéknál gasztrokocsmában, ahol reggelire, ebédre és vacsorára is rendelkezésünkre áll két, tökéletesre komponált gasztroremekmű: a kecskesajtosba a diós majonézért, sonkás bagelükbe a pácolt écsi sonka és grillezett paradicsom kettőséért szerettünk bele fülig.

1054 Budapest, Szemere utca 19.

Míg a frissen nyílt, Wesselényi utcai Dehogynem Kávéműhely egy-egy kávéja egészen Nicaraguáig repít, addig hetente változó bagelkínálata mindig új ízélménybe enged kóstolót és ha mást nem, messzi országok helyett a repetáért visszarepít majd ide, a belváros szívébe.

1077 Budapest, Wesselényi utca 30.

Helyben, a Coyote műhelyében készülnek azok a ropogós zsemlék, melyek végül közrefogják a nagy gonddal összeállított bagelspecialitásokat. A különlegesebbnél is különlegesebb kombinációk közül a Bicsár Attila séf által életre hívott Bicsár Bagel például messze kiemelkedik, amiben háztáji finomságok füstölt-főtt mangalicasonka, házi padlizsánkrém, mustár, hagyma, torma és csemege uborka kel bagelben új életre.

1011 Budapest, Markovits Iván utca 4.

Újlipótváros fényes-ékes ékszerdoboza, a bubō nem akármilyen bagelkínálattal kecsegtet bennünket. Ha már egyszer elvetődtünk a Pozsonyi útra, mindenképp érdemes szemet vetni a bubō sepciál és bubō club névre keresztelt csemegékre, hogy a füstölt lazacos, tonhalas mellett a Croque Bagel De Luxe-ról se feledkezzünk meg.

1137 Budapest, Pozsonyi út 4.

Húsos, vegetáriánus, vegán és édes bagelek sorakoznak fel a csakugyan újlipótvárosi GoodBoy Bagelben, ahol nemcsak minket éheseket látnak szívesen, de a négylábú jófiúkat is, akik minden bizonnyal szívesen tesztelik velünk együtt a serránós-almás és vajon pirított New York Style specialitásukat.

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 41.

Végül, de nem utolsósorban még egy tuti bagellelőhely a belvárosban: