Fényfestéssel tér vissza idén a hagyományos karácsonyi vásár a Vörösmarty térre

A város egyik legszebb helyszíne, a Vörösmarty tér alig néhány napon belül ismét otthonául szolgál majd sokunk kedvenc, karácsonyi hangulatot nem nélkülöző, nagy adventi és karácsonyi vásárának.

A hagyományos Vörösmarty téri karácsonyi vásár ünnepi fényei pontosan egy hét múlva, november 19-én villannak fel először. És hogy fényárban ne legyen hiány, az adventi vasárnapok hagyományos, közös gyertyagyújtása mellett a december 1. és 26. közötti időszakban a vásárba látogatók minden nap 17 órától fényfestésben is gyönyörködhetnek majd.

A szervezők részéről fontos szempont volt, hogy ne csak a fővárosba látogatók, de a budapestiek is magukénak érezhessék az idei vásárt és szívesen látogassanak ki az ünnepváró forgatagba. Ennek megfelelően speciális családi menük és többek között 1500 Ft-os egytálételek is megtalálhatók lesznek a gasztrostandoknál. A szervezők az ételek árainak mérséklésével szeretnék elérni, hogy minél többen részesei lehessenek az ünnepi kavalkádnak, de arra is nagy figyelmet fordítottak, hogy tudatos, környezetbarát és fenntartható maradhasson a vásár.

A hagyományokhoz méltóan az ínycsiklandó téli finomságok, kézműves édességek,, flódni, kürtőskalács, rétes, forró italok és csemegék mellett, zsűri által kiválasztott 50 hazai kézműves egyedi portékája vonul majd fel a többi standnál, hogy legyen miből válogatni a karácsonyfa alá is.

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár szervezői szeretnének kiemelt figyelmet fordítani egészségünk megőrzésére, ezért a vásárra védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni, a vendéglátó egységeknél pedig bevezetésre kerül a készpénzmentes vásárlás.