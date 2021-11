3 napon át ingyenes minikoncertek ünneplik Budapest születésnapját

Szeretett fővárosunk november 17-én tölti be 148. születésnapját. E szép kor alkalmából pedig a mulatság sem marad el, három napon át a város mind a 23 kerülete ingyenes minikoncertekkel ünnepel.

Hangulatos nyári programsorozata után a Budapest BonBon ingyenes minikoncertjei november 17. és 19. között ismét meghódítják Budapest kerületeinek legkiválóbb kulthelyeit. Budapest születésnapja apropóján a koncertek mellett még egy eseménnyel gazdagodik a programkavalkád, hiszen november 17-én sor kerül a 100 szóban Budapest legjobb történeteinek bemutatására is.

A főváros 23 kerületének, 23 helyszínén tehát 23 történettel és a hozzájuk készült illusztrációkkal is megismerkedhetnek az érdeklődők, ezúttal azonban nemcsak vizuálisan megjelenítve, hanem a felkért kiváló zenészek és előadók által megzenésítve, belecsempészve a történeteket az előadásokba.

November 17.

13:00 – Follow The Violin / XVIII. kerület / The Stand24 Coffee

13:30 – HELKA / I. kerület / Franziska

17:00 – Ohnody akusztik / XI. kerület / BÉLA – bár, étterem, lakás, arborétum

19:00 – Csiki-Csizmár duó / IV. kerület / Ételműhely Gourmet Kantin és Bár

19:00 – Cedric & the Art Band / XVII. kerület / Törzshely

20:30 – Sena ft. DJ Vadim / VIII. kerület / Lumen

November 18.

11:00 – Okos Viola / VII. kerület / Anyám szerint

16:00 – Szia Anya / IX. kerület / Rengeteg RomKafé – avagy Míves 2.0

17:00 – Nagy Kristóf / XXIII. kerület / #Nocsak Bár

18:00 – Fourtissimo / X. kerület / Másik Bisztró

19:00 – Németh Juci & G. Szabó Hunor / VI. kerület / Pótkulcs

19:00 – Alex Torres / III. kerület / Peron Váróterem

19:00 – Yewo Accoustic / XXI. kerület / Tróger Drinkbár

20:00 – Pandóra Projekt / XIV. kerület / Pántlika

20:00 – Ad hoc zenekar / XIII. kerület / Babka

November 19.

16:00 – Móser Ádám / XX. kerület / Kisduna café

17:00 – Groom / XVI. kerület / Kertvárosi Kávézó

17:00 – Arif Erdem Ocak / XV. kerület / Palotagyöngye Kertvendéglő

18:00 – NinSar & Ocsovay Damján Duó / V. kerület / Három Szerb Kávéház

18:00 – O’Sullivan / XXII. kerület / Várszegi Pincészet

19:00 – DJ Elo / XII. kerület / Fióka

19:00 – Jazzbois / XIX. kerület / Post Balaton

21:00 – DJ Suhaid / II. kerület / Murok café

A programok ingyenesek, ugyanakkor a helyszínek a saját befogadóképességük, működési rendjük szerint látogathatók, esetenként védettségi igazolvánnyal. A Facebook-eseménynél részletes információkat találtok és a játékos kedvűek a programhoz kapcsolódó nyereményjáték részleteivel is megismerkedhetnek.