Több ezer néző fordult meg a miskolci filmfesztiválon 2021-ben

Egy év kihagyás után, szeptember 10. és 18. között újra megrendezték a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált.

Idén először döntöttek úgy a CineFest szervezői, hogy jelképes belépődíjat kérnek az egész estés művek esetében. Így a nézők immár nyugodtabban tervezhettek, hiszen megvolt a belépőjegyük, pontosan tudhatták, hogy a kiválasztott vetítésre biztosan be fognak jutni. A filmfesztiválon összesen 13 401 néző regisztrált a belépődíjas és ingyenes programokra. A mozgóképes eseményre érkező vendégek összesen 1012 szállóéjszakát vettek igénybe Miskolcon – és akkor még nem is beszéltünk a rendezvény által generált turizmusról.

A fesztivál hivatalos elismeréseiről és díjairól továbbra is egy szakemberekből álló nemzetközi zsűri döntött, melynek idén a francia filmrendező, zeneszerző, színész és filmproducer, Tony Gatlif volt az elnöke. A művész 2021-től kezdve a CineFest Miskolc életműdíjasainak sorát is gyarapítja. Ezt az elismerést idén posztumusz Jankovics Marcell magyar animációs rendező is megkapta.

Összesen 145 filmet mutattak be a fesztiválon, melyek 40 országból érkeztek, és a vetített művekhez érkezett alkotók száma 102 fő volt – akik pedig nem tudtak személyesen eljönni, digitális úton látogattak el Miskolcra, ilyen volt például a magyar származású Sian Heder, a Coda rendezője, aki Zoomom keresztül üdvözölte alkotásának gálaközönségét.

A pandémia okozta másfél éves szünet alatt felgyülemlettek a filmek, így igen erős programot láthatott a közönség: a szelekció a 2020-as velencei filmfesztiváltól egészen a legfrissebb művekig terjedt, hiszen a 2021-es Cannes-i fesztivál versenyprogramjából érkezett például a Red Rocket, melyet rendezője Sean Baker és főszereplője, a rapperként is ismert Simon Rex is elkísért Miskolcra.

Mivel az élet nem áll meg, már ki is tűzték a jövő évi fesztivál dátumát: 2022. szeptember 9. és 17. között mindenkit újra vár a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál!