Újdonságok Budapesten: 10 hely, ahová érdemes ellátogatni novemberben

A főváros új bulihelyszíneitől a street food-szcéna legizgalmasabb képviselőiig, mutatjuk a kedvenc nemrég nyitott, ígéretesnek mutatkozó szórakozó- és vendéglátóhelyeinket Budapesten.

A Budai Vár aljában, az Attila út 99. szám alatt talált otthonra Buda új ékszerdoboza, a Marischka. Lofthangulat, roppanósan üde színek és egy zöld oázis mellett kényelmes fotelek és meghitt szeparék várják az itt megpihenni kívánókat, míg a hosszú bárpult azoknak kedvez, akik itt vezetnék le a nap fáradalmait egy jól csúszó kézműves sör vagy signature koktél társaságában. A Purger Attila séf felügyelete alatt készülő fogásokról sem feledkezhetünk meg, a mesésen tálalt, nosztalgikus ízeket megelevenítő ételek, mint a ropogós kacsacomb, a selymes sárgaborsófőzelék és a gyümölcsszószos szilvás gombóc, egytől-egyig telitalálat.

1012 Budapest, Attila út 99.

A Harminckettesek terétől néhány perces sétára található Turbina egy eklektikus kulturális központ, ahol minden program és foglalkozás a kortárs budapesti lét színesítése körül forog. Az előremutató gondolatok és lélekemelő művészeti előadások józsefvárosi lelőhelye a hét majdnem minden napjára tartogat valami finomságot, beszéljünk akár az emeleti bisztrószekció kínálatáról, akár a kiállító- és rendezvénytermek repertoárjáról: klubkoncertek, jógatanfolyamok, felnőtt játszóházak, vásárok és egyéb nappali-éjszakai események várják a nyitott szellemiségű vendégeket.

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4.

Habár a melegszendvicsnek nálunk is nagy hagyománya van, mégsem került be hazánk gasztronómiai panteonjába – ellentétben Hollandiával, ahol a sajtos melegszendvics (vagy ahogy a hollandok mondják: tosti) valódi fogalom. A nyúlós gouda sajttal, a nor/ma skandináv pékség által sütött kovászos kenyérrel és mindenféle egyéb feltéttel készülő szendvicsek közül érdemes kiemelni a prémium sonkás, házi paradicsomszószos The Classicot és a holland almaszirupos The Dutch fantázianevű tételt, de a tostik csirkés, tonhalas és vegán változatban is elérhetők, mind ezer forint körüli áron.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76.

A szórakozás férfiasabb oldalát képviselő 4BRO csapata most a mindenkiben ott szunnyadó női energiák felszabadítására vállalkozik Kazinczy utcai táncműhelyével: a Tesla helyén, az Elektrotechnikai Múzeum sokoldalú épületében kialakított MADAM bársony függönyökkel, lüktető ütemekkel, érzéki neonfényekkel, első osztályú hangrendszerrel, minőségi vendéglátással és erős koktélválasztékkal hívja táncba a bulizni vágyókat, garantálva az emlékezetes, rúzsfoltos éjszakákat.

1075 Budapest, Kazinczy utca 21.

A talján konyha szerelmeseit célozza meg a Víziváros legújabb, különleges élelmiszereket árusító csemegeüzlete, a hétfőtől szombatig nyitva tartó Delissimo.deli. A felhozatal északtól délig szeli át az olasz csizmát, a torinói tramezzinótól a nápolyi bivalymozzarellán át a szicíliai cassatáig válogatva a mediterrán ország gasztronómiai remekeiből. Hidegtálak, tészták, olasz kávék, friss, import hozzávalókkal készített paninik, olívaolajok, felvágottak és édességek hozzák el a hamisítatlan dolce vita-életérzést, akár helyben, akár otthon fogyasztod el őket.

1027 Budapest, Horvát utca 2-12.

A Nápolyi pizzát kedvelők klubja Facebook-csoportban találtunk rá az autentikus nápolyi stílusú pizzák angyalföldi központjára, a házi készítésű hamburgerek, grillételek, saláták, kávék és házi sütemények frontján is kiválóan teljesítő CUPP Pizza & Burger & Grillre. A vékony tésztás, válogatott feltétekkel megpakolt pizzák a 440 fokra felfűtött elektromos sütőben nyerik el végső formájukat, vegetáriánus, húsos és ínyenc kivitelben. Mi a gorgonzolás-szarvasgombás pizzájukra esküszünk, de a pulled pork burger, a négyhúsos pizza vagy a szimpla margherita is tökéletes választás.

1139 Budapest, Pap Károly utca 8.

Stílszerűen a párizsias hangulatú Pozsonyi úton nyitott meg Magyarország első raclettezője, ahol francia receptek alapján összeállított bagettekkel és croissantokkal csillapíthatjuk a frissen olvasztott sajt utáni étvágyunkat. A különféle raclette sajtok mennyei felvágottak, uborka és gyöngyhagyma kíséretében kerülnek a ropogós pékárukba, de az édesszájúak a gyümölcsvelős, briósos változat mellett is nyugodt szívvel dönthetnek, nem fognak csalódni. A töltött szendvicskülönlegességeken kívül a LeRac levesekkel, süteményekkel és francia borokkal várja vendégeit hétköznap reggel 8-tól, hétvégén pedig 11-től este 8-ig.

1137 Budapest, Pozsonyi út 7.

Nyáron minden hétvégét a Fröccsteraszon indítottál, és most, hogy beköszöntött az ősz, elveszve érzed magad? Egy percig se csüggedj, szeptember végén ugyanis megnyitott az ikonikus Erzsébet téri szórakozóhely beülős bulitere, a Terminal! A belváros vadonatúj szórakozóhelye szerdától szombat estig gondoskodik a felhőtlen jókedvről, olyan eseménysorozatokkal, melyek a legforróbb reggaetontól kezdve a legfrissebb dance és elektronikus zenéken át, az újonnan induló csütörtöki koncertsorozatig, a Terminal Live Stage-ig igazán széles skálán mozognak.

1051 Budapest, Erzsébet tér 11.

A város legkeskenyebb lakóházának földszintjén bújik meg Budapest legújabb brunchozója, ahol déltől bisztrófogásokkal is (pl. hamburgertrió, bouillabaisse, Cézár saláta) csillapíthatjuk éhségünket. A későn kelők számára egészen délután háromig áll nyitva az Instagramra kívánkozóan szép reggelikompozíciók lehetősége, melyek közül az English Breakfast, a Dreamy-Crepes és a Your Own Beach Bowl fantázianévre hallgató opciókat emelnénk ki: az angol reggelit nem kell bemutatni, a Dreamy Crepes egy vaníliakrémes, túrós palacsintát, a Your Own Beach Bowl pedig mangó, banán, spirulina, mandulatej, házi granola, idénygyümölcsök, kókuszreszelék és chia mag ínycsiklandó egyvelegét takarja.

1013 Budapest, Döbrentei utca 22.

Fűszerrajongók, figyelem! A Chili & Chai a csípős ételek új Mekkájaként India és Banglades szívmelengetően finom fogásait tárja elétek azok teljes színkavalkádjában, a Keleti pályaudvartól mindössze egy kőhajításnyira. A desi (az indiai szubkontinens lakóit és kultúráját leíró szó) mindennapok alapjait jelentő húsos, vegetáriánus és vegán grillszendvicsek, chai teák és a jahlmuri nevezetű puffasztott rizses saláta mellett samosát, gulab jamunt (indiai fánkféle) és laffába csavart gyrost is kérhetünk, a legkülönfélébb szószok társaságában, igazán barátságos összegekért cserébe.

1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 5.