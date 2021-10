Új zöldfelületekkel és művészeti installációkkal születik újjá a Széna tér

A II. kerület eddig nélkülözött tere, a Széna tér most megújulni látszik: az egykori buszpályaudvar helyének és környezetének rendezése és új zöldfelületek telepítése mellett emlékpark funkcióval is gazdagodik a közeljövőben.

A II. kerületi Széna téren hamarosan megkezdődnek azok a felújítási munkálatok, melyek nemcsak otthonosabbá tehetik Budának ezt a részét, de egyúttal zöldebbé is varázsolhatják a budai belvárost. Arról, hogy hamarosan valóban megkezdődnek a munkálatok, a területet körbekerítő kerítés is árulkodik: a környék történelmi eseményeit bemutató Fortepan fotók mellett azonban érdemes a molinókon szereplő QR-kódokat is beolvasni némi időutazásért.

A tervek szerint a megújuló Széna tér olyan közpark lesz, mely a megpihenés mellett megemlékezésre is ad majd lehetőséget. A téren új zöldfelületeket telepítenek, számos fával és cserjével virágoztatják fel, előtte azonban mindenképp sor kerül az elbontott VOLÁN buszpályaudvar helyének és környezetének rendezésére és olyan színvonalú átalakítására, ami könnyen átjárhatóvá teszi a közterületet.

A terület esztétikai rendezésén túl azonban új funkcióval, új lehetőségekkel is gazdagodik a jövőben a Széna tér. Emlékpark kap itt helyet, ahol a helyszín történelmi jelentőségét különböző tájépítészeti elemek, művészeti alkotások és installációk segítségével idézik meg.

Ennek apropóján három kronoszkóppal is gyarapszik a park, de otthonául szolgál majd az „Emlékek útvesztője” installációnak, mely versidézetekkel segíti a történelmi események felidézését. A megújult téren az ’56-os eseményeknek vízjáték és egy közeli tűzfalon megjelenített művészeti alkotás is emléket állít a tervek szerint.

Forrás és képek: masodikkerulet.hu