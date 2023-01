Pasarét 8 felfedezni való kincse, amiért érdemes nyakunkba venni a II. kerületet

Budapest II. kerülete számtalan kincset rejt, és nincs ez másképp Pasarét esetében sem. 8 olyan felfedezni való kincset ajánlunk, amiért garantáltan érdemes lesz ellátogatni ebbe a városrészbe is.

Hotel Budapest Körszálló

Budapest ikonikus körszállóját talán senkinek sem kell bemutatnunk, mely Pasarét kapujában várja a magasból nézelődésre és a megpihenésre, kikapcsolódásra vágyókat. Hogy az 1970-es években épült szálló páratlan a maga nemében, vitathatatlan, hiszen kör alapjával, 15 emeletével páratlan panorámát nyújt szinte bármely szobájából. A budai dombok felhőkarcolója persze nem csak a külcsínnel írta be magát a történelembe, a maga idejében üzenettel bírt a vasfüggöny túloldalára is. A Körszálló történetéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Aranka néni és Béla bácsi miniszobra

Szívmelengető történet Aranka néni és Béla bácsié, akiknek bronz miniszoborba öntött miniatűr mása 2022 augusztusa óta csücsül a Pasaréti tér egykori virágbódéjának helyén. 1974 óta csempészett örömöt Aranka néni virágboltja a környéken élők mindennapjaiba és halála után sem volt másképp, hiszen az üzletet mérnök és hídtervező férje, Béla bácsi vette át. 2021 februárjában jött azonban a szomorú hír, hogy a virágpavilon nem nyit ki többé. A helyiek kezdeményezésére Kolodko Mihály elkészítette a virágárus házaspár miniszoborban tovább élő mását, örök emlékéül annak, hogy szebbé és örömtelibbé tették az itt élők mindennapjait.

Apáthy-szikla

Ha Pasaréten kirándulni támadna kedvetek vagy oda húz a szívetek a mesés kilátás reményében, a Batthyány térről induló 11-es busszal az Apáthy-sziklát könnyen el is érhetitek. A 242 méter magasan álló dolomitrögről ugyanis csodás panoráma nyílik a lábunk előtt elterülő fővárosra. A védett sziklaképződmény persze nem csak szép kilátással kecsegtet, védett növényfajok és értékes rovarok otthonául is szolgál. Ha pedig kigyönyörködtétek magatokat, az Árpád-kilátót és a Kecske-hegyet se felejtsétek el meghódítani!

Napraforgó utcai kísérleti lakótelep

Egyedülálló villanegyed tárul mindazok szeme elé, akik a Pasaréti tértől egy kényelmes sétára található Napraforgó utca felé veszik az irányt. Az 1931. novemberében ünnepélyesen is átadott kísérleti lakótelepen ugyanis egymást érik a különlegesebbnél is különlegesebb, Bauhaus-stílusban épült házak. A különféle családi- és ikerházakat eredeti pompájukban csodálhatjátok meg magatok is, az utcán végigsétálva az 1-től a 22-es számozásig.

Mesehősök a Pasaréti út mentén

Meglepetéssel indult Pasaréten 2022-ben a gyereknap, hiszen ekkorra készült el a kerület legújabb és egyben legmesésebb alkotása. A Pasaréti út szürke téglakerítésére ugyanis a legnépszerűbb magyar mesefigurák költöztek. Nem szükséges megvárni a következő gyereknapot, ha mesés hangulatba kerülnétek és nosztalgiáznátok egy jót a Pannónia Filmstúdió által a képernyőre, a Színes Város által pedig a kerítésre újraálmodott Vuk, a Mézga család, a Macskafogó vagy épp a Magyar Népmesék karaktereivel.

Bartók Béla Emlékház

A 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője, Bartók Béla utolsó otthonaként szolgált az a Csalán utcai épület, mely ma a Bartók Béla Emlékháznak ad otthont. Pasaréten, a kerület zöldövezetében található emlékházban a korábbi szobákból alakították ki a múzeum termeit és azt a családias hangversenytermet, mely méltó helyszíne színvonalas koncerteknek és ismeretterjesztő beszélgetéseknek. Ha ti is elmerülnétek a néhai zeneszerző múltjában és természetesen a zenében is, egy rövidebb szünetet követően február 18-án ismét megtehetitek.

Pasaréti ferences templom

A Pasaréti tér grandiózus temploma, vasbeton szerkezetével és háromhajós épületével a modern magyar építészet egy jelentős alkotásának számít. A templomot, a rendházat és harangtornyot magába foglaló épület első, második, majd harmadik tervét is id. Rimanóczy Gyula készítette, jóváhagyását követően pedig 1934 októberében szentelték fel. A ferences templomot természetesen nemcsak kívülről, de belülről is érdemes megcsodálni, hiszen számos apró részlete vár felfedezésre.

Che Che Burger

Ha felkerestétek Pasarét kincseit, a legjobb ha nem üres hassal hagyjátok magatok mögött Budapest e különleges városrészét. A Körszálló parkolójában található Che Che Burger food truckjánál a ropogós zsemlék és spéci szószok ölelte, különböző ízvilágokat idéző burgerekkel pedig szinte biztosak vagyunk benne, hogy csillapíthatjátok éhségeteket. Válasszátok bármelyiket és ne felejtsétek el a ropogós sült krumplit és hagymakarikát mártogatósokban megfürdetni, hogy a kiváló street food élményt követően újra nyakatokba vehessétek a várost.

