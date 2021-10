Téli meseország vár az osztrák Turracher Höhe 1763 méteres fennsíkján

Budapesttől közel 500 km-re, mesébe illő völgyeken keresztül, patakok mellett és erdők keretezte ösvényen át vezet az út a változatos programokkal kecsegtető Turracher Höhe 1763 m magasan fekvő fennsíkjáig.

A Karintia és Stájerország határán fekvő fennsík felejthetetlen hegyi séták és túrák tökéletes kiindulópontja. A hegyvonulatok övezte mesebeli táj azonban nemcsak a mozgást kedvelőknek kiváló úti cél: a tiszta levegő, a cirbolyafenyő-erdő illata azok számára is felfrissülést hoz, akik a hőség, a poros levegő és a pollenek elől keresnek békés és meghitt menedéket.

Az itt rejtőző négycsillagos Panorama Hotel – nevéhez méltó módon -, a hegyekre és a Turracher See-re nyíló lenyűgöző kilátással örvendezteti meg az ébredés után a szoba balkonjáról a tájban gyönyörködőket, vagy épp a wellnessrészlegből, az étterem teraszáról szemlélődőket.

Innen bátran nekiindulhatunk az igen népszerű reggeli szeánsz teljesítésének: hótalppal nekivágunk a hegynek, hajnali reggelinket egy hangulatos hüttében költjük el, majd erőnk teljében, a friss pályákon száguldhatunk le a völgybe.

Egy ehhez hasonló fantasztikus napindítást követően néhány órás vagy akár egész napos, könnyebb és nehezebb túraútvonalak közül is választhatunk, miközben a tél a hótalpas gyalogtúrát kedvelőknek kedvez. Akik családjukkal, gyerekekkel érkeznek, őket a hotel mellől induló lift kalauzolja az 1968 méteren fekvő fennsíkon kialakított játék- és élményparkba, ami után igazán jó megpihenni a páratlan hangulatú AlmZeit Hütte finom karintiai fogásai mellett.

A síelőket nem kevesebb, mint 15 felvonó várja, de a befagyott Turracher See-n egyedülálló sítaxi segítségével is átjuthatunk egyik pályarendszerről a másikra. Élmény ezen kívül még az egész évben működő, 1,6 km hosszú, kanyarokkal sűrűn tarkított bobpálya is, amelynek útja hol fák fölött, hol a föld közelében vezet, és amit nem elég csupán egyszer kipróbálni.

Érdemes kihasználni a szállással együtt járó ButlerCard nyújtotta lehetőségeket is, hogy maradéktalanul kiélvezhessük a térség ingyenes lehetőségeit: az indián nyári liftezést a 2193 m magas Kornock csúcsra, a délelőtti bobozást vagy a vezetett hegyi túrát. Télen hótalpas gyaloglás, holdfényes síelés és éjszakai szánkózás található az ajánlatok között, de jár kedvezmény a hegyi kerékpárosoknak, valamint autósoknak a kanyarokkal tűzdelt Nockalmstrassera feltörekvő autóútra is.

Bővebb infó: www.panorama-turrach.at