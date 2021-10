5 bakancslistás olvasnivaló őszre különböző hangulatokhoz

A rövidebb nappalok és az egyre többet otthon töltött idő növekedésével néha egyszerűbb Netflix-maratonokba menekülni, pedig legalább ugyanakkora kikapcsolódást nyújt egy jó könyv is. Az azonban nem mindegy, éppen milyen hangulatban kap el minket egy történet, így a tökéletes olvasnivaló kiválasztásában nagy szerepet játszik az is, mire van akkor és ott szükségünk. Mutatjuk, miket olvassatok idén ősszel, a klasszikusoktól kezdve a jelenleg legnagyobb sikernek örvendő könyvekig.

Őszi kirándulásokhoz: A fák titkos élete (Peter Wohlleben)

Ha létezik tökéletes program-könyv kombináció, ez biztosan ilyen: Peter Wohlleben remekművét határozottan egy erdőben töltött pár napos kirándulás alkalmával érdemes elővenni. A híres német erdésznek szenvedélye a munkája, a hosszú pályafutása alatt magába szívott tudást pedig igyekszik megosztani a természet szerelmeseivel. A fák titkos élete című tudományos esszéjében tényleg a fák sokak által nem is sejtett titkaiba leshetünk be, hiszen az erdő mélyén csodák történnek: a növények is képesek érezni, emlékezni, de még kommunikálni és egymáson segíteni is. A szerző ötvözi biológiai ismereteit a saját tapasztalataival, és egy egészen új világot nyit meg az olvasó számára, ami után már biztosan senki sem fog ugyanúgy tekinteni az erdőre, mint a könyv előtt.

Ha elrepülnél a nyárba: Szólíts a neveden (André Aciman)

Ha a borongós, esős délutánokon gondolatban elrepülnél a nyári hőségbe, és belemélyednél egy igazán szívfacsaró, különleges szerelmi történetbe, lapozz bele André Aciman egy csapásra klasszikussá vált regényébe, ami emberek millióit szippantotta be világszerte. Az olasz Riviérán játszódó történet egy kamasz fiú és a fiú apjának besegítő nyaralóvendég között kibontakozó, elsöprő szerelemről szól, és arról a megmagyarázhatatlanul erős vonzalomról, ami váratlanul éri mindkét fiatalt. A még csak 17 éves fiú és az ifjú amerikai kutató együtt töltött nyári hetei alatt mindketten küzdenek a hirtelen jött érzelemtől, miközben végig tudatában vannak annak, hogy nem sok embernek adatik meg az, ami nekik: a két ember között létrejöhető legmélyebb és legelemibb kötelék.

A borzongós októberi estékhez: Halloween és halál (Agatha Christie)

Amennyiben szívesen ásnád bele magad egy szövevényes krimibe, aminek középpontjában az őszi szezon egyik fő eseménye, a halloween áll, mindenképpen vedd kézbe a krimi koronázatlan királynőjének eme regényét. A történet egy angliai kisvárosban játszódik, ahol egy halloweeni gyerekbulit szerveznek, dekorálás közben pedig a tizenhárom éves Joyce Reynolds hencegésből meglepő információval áll elő: izgatottan meséli el, hogy látott egy gyilkosságot régebben. A kislány kijelentését mindaddig senki sem veszi komolyan, amíg az este végén az almahorgászásra készített vizesvödörbe fulladva megtalálják a holttestét. Az estén részt vevő Mrs. Ariadne Oliver írónő régi barátjához, Hercule Poirot-hoz fordul az ügy felgöngyölítéséért, aki rögtön megkezdi a nyomozást. Természetesen, ahogy ez a kisvárosokban lenni szokott, hamar megered az emberek nyelve és a sok pletykából Poirot-nak sikerül kiszednie azokat a nyomokat, amelyek elvezetnek a kegyetlen gyilkoshoz.

Ha fogytán a motivációd így év vége felé: Zöldlámpa (Matthew McConaughey)

Garantáltan nem vagy egyedül, hogyha a befásult hétköznapokban kicsit megkopott az év eleji kezdeti lendületed, pont ezért érdemes elkezdeni a Zöldlámpa című regényt, ami egy óriási inspirációlöketet ad. Matthew McConaughey neve majdnem az összes hollywoodi kasszasiker stáblistáján szerepel, az Oscar-díjas színész azonban egy egészen más arcát mutatja meg az első, önéletrajzi ihletésű könyvében, amit az élet kézikönyveként is lehetne jellemezni. A szerző saját életén, örömén, bánatán, kudarcain és tapasztalatain keresztül igyekszik megfogni, hogyan lehet boldogulni az élet kihívásaival szemben, vagyis hogyan lehet az elkerülhetetlen nehézségek ellenére is elérni azt a bizonyos zöld lámpát. Saját szavaival élve a könyv egy szerelmeslevél az élethez, amiben fény derül arra, hogy miként lehet elfogadni és hasznosítani a megpróbáltatásokat annak reményében, hogy a sárga és a piros lámpa is előbb-utóbb zöldre váltson.

Az aktuális kedvenc: Hová lettél, szép világ (Sally Rooney)

Összességében elmondható, hogy egy könyv okkal kerül fel egyik napról a másikra a sikerlisták élére: ez Sally Rooney legújabb regényére is igaz, amit az idei év egyik legjobban várt köteteként is emlegetnek. Sally Rooney neve ismerősen csenghet azoknak, akik figyelemmel követték az elmúlt évek legnagyobb irodalmi robbanásait, hiszen a Normális emberek és a Baráti beszélgetések című regényeit kitörő lelkesedéssel fogadta a szakma, az olvasók pedig hamar az írónő rajongóivá váltak. Legújabb könyvében két egyetemi barátnő, Alice és Elieen igyekszik megtalálni a címben szereplő kérdésre a választ, miközben igyekeznek navigálni a saját életükben felmerülő problémák labirintusában: munkahelyi kiégés, zátonyra futott kapcsolatok és bonyolult családi háttér. A regény reflektál azokra a témákra, amik a mai fiatalokat foglalkoztatják, így olvasóként is könnyű azonosulni a főszereplőkkel, akik minden igyekezetükkel azon vannak, hogy rájöjjenek, miként tudnak boldogulni és értelmet találni egy olyan világban, ami több szempontból is élhetetlennek tűnik.