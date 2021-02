5 Agatha Christie-történet, ami filmen is ugyanolyan izgalmas, mint könyvben

A krimik és detektívregények rajongóinak nem kell bemutatni Agatha Christie-t, aki a Guiness Rekordok könyvébe is beírta magát: Shakespeare művei és a Biblia után az ő könyveit adták ki a legnagyobb példányszámban az egész világon, illetve az 1952-ben bemutatott Egérfogó című darabja tartja a leghosszabb ideig játszott előadás rekordját. A mintegy 80 regényéből a legtöbbet vászonra is vitték és igyekeztek teljesen megőrizni az eredeti mű jellegét, így a könyvmolyok és a filmrajongók is élvezhetik a krimi koronázatlan királynőjének zsenialitását.

Méregkeverés, egy titokzatos eltűnés és a brit birodalom női lovagja cím

Agatha Christie (1890-1976) élete nem indult könnyen, édesapja betegsége miatt a család Anglia és Dél-Franciaország között ingázott, majd miután idősebb testvérei kirepültek a családi házból, magára maradva, önmagának kellett megoldania saját szórakoztatását. A végtelenül kreatív kislány hamar feltalálta magát: olvasott, franciául tanult, zongorázott és az opera iránti rajongásának is előszeretettel hódolt.

Az első világháború alatt a torquayi kórházban volt ápolónő, ezután egy gyógyszerlaboratóriumban dolgozott, majd belevágott az írásba. Mindkét élménye jelentősen befolyásolta későbbi karrierjét: a különböző gyógyszerek és mérgek sok történetében visszaköszönnek.

A kiadóknak elküldött kéziratait először sok helyen elutasították, majd végül az 1926-os Az Ackroyd gyilkosság hozta meg a várva várt sikert és indította el az írónőt a világhírnév felé.

Első férje kislányuk megszületése után bevallotta, hogy más nőbe szerelmes és válni szeretne, ami rengeteg vitát váltott ki kettejük között, majd Agatha egyik este váratlanul eltűnt otthonából. A nagy médiafigyelmet kiváltó keresés 11 napig tartott, amikor is álnéven jelentkezett be egy hotelbe, ahol a recepciós rögtön felismerte az akkorra már nagy népszerűségnek örvendő regényírót. Eltűnésére sosem adott magyarázatot: sokak szerint idegösszeroppanást kapott férje hűtlensége miatt, mások szerint büntetni akarta őt, a rendőrségi nyomozás lezárásához szükséges orvosi vizsgálat szerint pedig amnéziát kapott.

Nem sokkal a válás után ismerkedett meg második férjével, egy fiatal régésszel, aki újabb inspirációval szolgált a regényekhez: Agatha gyakran elkísérte őt az ásatásokra, amelyek ötletet adtak többek között a Gyilkosság Mezopotámiában és a Halál a Níluson c. regényeihez.

1971-ben megkapta a brit birodalom lovagja női címét, amivel II. Erzsébet királynő is végérvényesen elismerte az írónő munkásságát.

5 Agatha Christie-regény, ami a filmvásznon is megállja a helyét

Mindenkinek ismerős az érzés, amikor egy várva várt film megnézése után csalódottan konstatálja, hogy a könyv mennyivel jobb volt és ezáltal egyre kevésbé lesz kedve ilyen formában megnézni a folytatást. Az Agatha Christie-regények filmadaptációi esetében azonban ez a probléma nem áll fenn, nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a remek színészi alakításoknak, valamint a gondosan kidolgozott jelmezeknek és enteriőröknek köszönhetően a filmek valóban visszaadják a könyvek hangulatát és az eredeti művet követő cselekményszálak garantáltan fenntartják ugyanazt az izgalmat és figyelmet, amit olvasás közben tapasztalunk.

Megmutatjuk az öt kedvenc Agatha Christie-történetünket, amelyek mindkét formában megállják a helyüket és garantáltan a székhez ragasztják az olvasókat és a nézőket egyaránt!

Gyilkosság az Orient expresszen (2010)

Az Agatha Christie-könyveket kevésbé ismerőknek is ismerősen csenghet ez a cím, hiszen ezt a regényt dolgozták fel legtöbbször, újabb és újabb filmek és különböző színházi előadások formájában. Az írónő beépítette az akkor az évszázad bűnügyének nevezett Lindbergh bébi elrablásaként elhíresült kegyetlen gyermekgyilkossági esetet, ami az átlagosnál is több eladott példányszámot eredményezett a könyv megjelenésekor.

A történet a híres Orient expresszen játszódik, ami a hóvihar miatt kénytelen egy helyben vesztegelni, miközben az egyik utast brutálisan meggyilkolják a belülről bezárt kabinjában. A vonaton utazó Hercule Poirot számára rögtön egyértelművé válik, hogy a hóvihar okozta körülmények miatt a gyilkost a luxusvonat 12 utasa között kell keresni, akik ugyan a lehető legkülönbözőbb társadalmi osztályból, nemzetiségből és korosztályból származnak, egy dologban mégis hasonlítanak: a nyomozás alatt hamar mindegyikük gyanússá válik. A kihallgatások és a talált bizonyítékok alapján mindig más és más utas kerül gyanúba, és sokáig Poirot is csak a sötétben tapogatózik, de a történet vége nem okoz csalódást: nem túlzás kijelenteni, hogy ez a történet rendelkezik a legcsavarosabb, legmeghökkentőbb befejezéssel.

Halloween és halál (2010)

Egy angliai kisvárosban halloweeni gyerekbulit szerveznek, ahol a dekorálás közben a tizenhárom éves Joyce Reynolds hencegésből meglepő információval áll elő: izgatottan meséli el, hogy látott egy gyilkosságot régebben. A kislány kijelentését mindaddig senki sem veszi komolyan, amíg az este végén az almahorgászásra készített vizesvödörbe fulladva megtalálják a holttestét. Az estén részt vevő Mrs. Ariadne Oliver írónő régi barátjához, Hercule Poirot-hoz fordul az ügy felgöngyölítéséért, aki rögtön megkezdi a nyomozást. A kisvárosban azonban több megoldatlan gyilkosság is történt az elmúlt időben, így nem egyszerű kideríteni, hogy a kis Joyce melyikre gondolhatott, és melyik elkövetője lehetett ott a partin és hallhatta a kislány kijelentését. Végül, ahogy ez a kisvárosokban lenni szokott, megered az emberek nyelve és a sok pletykából Poirot-nak sikerül kiszednie a valós tartalommal bíró információkat, amelyek elvezetnek a kegyetlen gyilkoshoz.

Gyilkosság meghirdetve (2005)

Az idilli és nyugodt falucskában a mindennapi rutinhoz tartozik a helyi újság elolvasása, amiben egyik nap a következő hirdetés jelenik meg: “Ezúton tudatjuk, hogy október 29-én, pénteken du. fél hétkor a Little Paddocksban gyilkosság lesz elkövetve. Minden külön értesítés helyett.” Mindenki tréfának veszi a felhívást, de természetesen ugyanakkor mindenkit furdal a kíváncsiság, így a falu apraja-nagyja megjelenik az adott időben az adott helyszínen. A kellemes társalgás közben hirtelen lekapcsolódik a lámpa és egy lövés dördül el, ami pont a házigazda feje mellett süvít el. Egy sikeres gyilkosság viszont tényleg megtörténik: a lövés feltételezett elkövetőjét agyonlőve találják a helyszínen. Hamar világossá válik, hogy a pár perces sötétben valakinek sikerült kiszöknie a szobából és elkövetni a gyilkosságot, a ki és miért kérdésekre azonban senkinek sincs válasza. Az éppen arra járó Miss Marple szépen lassan felgöngyölíti az ügyet, de az igazság kiderítésére csak további gyilkosságok után kerül sor.

Halál a Níluson (2004)

A történet egy egyiptomi luxushajóútra kalauzolja el az olvasót, ahol Hercule Poirot éppen szabadságát tölti, ám hamar “munkába” kell állnia, hiszen a felhőtlen vakációját egy váratlan tragédia szakítja félbe. A hajón utazik Linett és Simon Doyle, egy fiatal házaspár, akik éppen a nászútjukat töltik a Níluson, ám váratlanul feltűnik Linnett volt legjobb barátnője, Jacqueline, aki egyben Simon volt jegyese, és ez nem kevés feszültséget kelt az utasok között. Amikor egyik éjszaka Linnettet meggyilkolják és a falon vérrel felfestve egy J betűt találnak, egyértelművé válhat a gyilkos személye: a sértett és bosszúvággyal fűtött Jacqueline, ám ő tökéletes alibivel rendelkezik. A nyomozás előrehaladtával újabb gyilkosságok történnek a fedélzeten és lassan az elsőre ártatlannak tűnő többi utasról is egyre több zűrös dolog derül ki, de mint mindig: Poirot-nak sikerül kibogoznia a szálakat és felgöngyölítenie a megoldhatatlannak tűnő rejtélyt.

Az ABC-gyilkosságok (1992)

Hercule Poirot irodájába egy levél érkezik, amiben a titokzatos ABC egy kihívás elé állítja: leírja, hogy sorozatgyilkosságra készül és, ha ezek bekövetkeznek, a legendás belga nyomozó egy jellegzetességről tudni fogja, hogy ő állt a háttérben. Először a levél nem vált ki nagy riadalmat, ám amikor Andoverben meghal Mrs. Alice Ascher, Bexhillben Betty Barnard és Churstonban Sir Carmichael Clarke, mindannyian egy-egy ABC-s könyvvel a kezükben, megkezdődik a hajsza az elvetemült gyilkos után. A névtelen levélíró folyamatosan további levelekkel bombázza a rendőrséget és, amikor figyelmezteti őket a hamarosan bekövetkező doncasteri, D-betűs gyilkosságra, Poirot mindent megtesz, hogy megakadályozza azt. A váratlan fordulatokkal teli nyomozás során kiderül, hogy talán mégsem egy őrülttel állnak szemben, sokkal inkább személyes indok állhat a háttérben, de, hogy pontosan mi lehet az, azt csakis Poirot kis szürke agysejtjei deríthetik fel.