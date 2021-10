5 pénztárcabarát vendéglátóhely Budapesten, ahova érdemes ellátogatni ebédidőben

Van úgy, ráadásul nem is egyszer, hogy a temérdek teendő és beadandó mellett egyszerűen nem jut elég idő a főzésre. De gond egy szál se, mert akad bőven olyan hely Budapesten, ahol valóban olcsón szerezhetjük be az életmentő, ebédre szánt elemózsiánkat.

A Testnevelési Egyetem épületében helyet kapott Egyetem Étterem nemcsak napról napra vár színesebbnél is színesebb választékkal, de alkalmanként is több fogás közül választhatunk, méghozzá kedvező áron. A normál menü mellett fitness és vega menüvel is várnak, mindezt 1390 Ft és 1590 Ft között.

1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A BME épületeitől egy pillantásnyira található Stoczek menzán Melódin és diákmenü közül is választhatunk, ráadásul ugyanabban az árkategóriában, leves és főétel kombóval 1350 Ft-ért. A fogások közt rendre olyan nosztalgikus ízeket is el lehet csípni mint a betűtésztás paradicsomleves és a mandulás harcsafilé tartármártással.

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 8.

A Hegyvidéki Ízlelő nemcsak azért különleges, mert hazánk első olyan étterme, amely majdhogynem kivétel nélkül megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget, de mindezt olyan minőségben teszi, hogy nemcsak az ebédmenüért lesz érdemes ide visszalátogatni, ami egyébként 1400 Ft-tól érhető el.

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Megnyitása óta verhetetlen a leveseiről és bagettjeiről elhíresült Kazinczy utcai Bors GasztroBár, ahova egy késői ebéd és korai vacsora alkalmával is érdemes betérni. A levesek annyira laktatóak, hogy még egy nagyétkűnek is bőven elég egy kis bagett, ami így menüben összesen 1800 Ft-ba kerül.

1075 Budapest, Kazinczy u. 10.

A Ráday utcai Jedermannban minden nap déltől 15 óráig csábítanak ebédmenüvel, ahol nemcsak a fogásokat kérhetjük külön-külön, ezesetben 950 Ft-ért, de levessel együtt is csupán 1450 Ft-ot kell náluk hagynunk egy kiadós és finom ebéd viszonzásaképp.

1092 Budapest, Ráday u. 58.

