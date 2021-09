Új vasúti megállót kap a Hungária körút: Íme a látványtervek

Megkapta az építési engedélyt a Hungária körútra tervezett új vasúti megálló építése, mely naponta közel 10 ezer utas gördülékenyebb közlekedését teszi lehetővé a közeljövőben.

A Hungária körútnál létesülő új vasúti megálló, mely a napokban kapta meg az építési engedélyt, kimondottan a hatvani és az újszász-szolnoki vasútvonal személy- és zónázó vonatain ingázó utasoknak teszi a jövőben könnyebbé és gördülékenyebbé a mindennapjait.

Ennek a fontos átszállópontnak köszönhetően nemcsak a Közlekedési Múzeum új épületét lehet majd megközelíteni, de az Operaház Eiffel Csarnokát, a Hidegkuti Nándor Stadiont és a Népliget északi részét is. Utóbbival az 1-es villamosra való átszállást teszi lehetővé, hiszen ma nincs arra lehetőség, hogy a belvárost körülvevő irodai, munkahelyi, kereskedelmi területre eljutást biztosító villamosra át lehessen szállni.

A három vágánnyal és három peronnal tervezett új megálló teljesen akadálymentes lesz, így a peronokra jutást a lépcsők mellett öt lift is lehetővé teszi. Az aluljáró a tervek szerint a déli és az északi kijárat felé is szélesedik majd: a déli kijárat a múzeum előterébe, illetve a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út felé vezet, míg az északi a Hungária körút, valamint a MÁV telep első utcája felé. A tervek alapján a megállóknál 120 kerékpár hagyományos és 30 zárható tárolóban való biztonságos elhelyezésére nyílik lehetőség, de az aluljáró többek között egy műalkotásnak is otthonául fog szolgálni.

A kivitelezés megkezdése 2022 nyarára várható a Keleti pályaudvar – Kőbánya-felső szakaszon, míg a teljes vasúti megálló 2024-re készülhet el.

