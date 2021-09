6 izgalmas szabadulószoba az őszre, ha egy órára magad mögött hagynád a valóságot

Az ősz első hónapja mindig nagy elánnal hozza magával az évkezdetet meghazudtoló friss lendületet, amikor jó új kihívások és izgalmak elébe nézni. Ezekért az izgalmakért most még csak messzire sem kell utazni: elég egy szabadulószoba ajtaját magunk mögött behúzni, és már kezdődhet is a játék!

A VII. kerület egyedileg életre hívott szórakoztatókomplexuma, a Neverland, exkluzív bárjával, Budapest legmenőbbre kevert gin-tonicjaival, fenséges bisztróételekkel és nem utolsósorban hat, különböző tematikájú szabadulószobával, valamint egy újabbal és egy még javában épülővel vár. A Zárt Osztály, a Börtön, a Vadnyugat, a Mágus Próba és az Űrhajó mellett mostanság a Skizofrén Sorozatgyilkos számít újoncnak, mely félelmetesen élethű díszletekkel és autentikus feladatokkal hívja elő a legrettegettebb félelmeket. Nem szabad közben megfeledkezni az októberi debütálására váró, nem kevesebb izgalommal kecsegtető Azték Sírkamráról sem, melynek promóciós videóját nem máshol, mint Guatemalában és Mexikóban forgatják, dekorációját pedig az Operaház díszletfestői teszik igazán élethűvé. Mivel hetedik szabadulószobájuk mellett folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, így bármikor ellátogathattok a Neverlandbe, akár kétszer egymás után is, mindig új élményekkel fogtok gazdagodni.

1074 Budapest, Dohány u. 22-24.

A Sweet Escape családbarát tematikájú szobái változatosságot hoznak a bőséges szabadulószoba-kínálatba, hiszen az eredeti koncepcióval ellentétben ezek mellőzik a borzongást. Négy, élménydús pillanatokat magába foglaló szobájukat kiegészíti még vetélkedőszoba és a szemközti Orczy-kertben kialakított kincskereső játék is, ami a jól megszokott 1 órás időtartamon túl akár 2,5 órányi élménnyel, nagyobb társaságok számára hoz felüdülést. Legyen szó izgalmasabb családi összejövetelről, rendhagyó születésnapról, ünnepről, a finom falatok és a frissítők felteszik az i-re a pontot.

1096 Budapest, Ernő u. 36.

Ki hitte volna, hogy a Városligettől egyetlen köpésre, sőt mi több egyetlen szempillantás alatt az Alcatraz vagy az Irongate börtönök rácsai mögött találhatjuk magunkat a PriZone két, kizárólag börtöntematikájú szabadulószobájának köszönhetően? Itt mindenki átélheti, milyen a nagy meleg után dermesztő hűvösre kerülni, majd filmszereplőket meghazudtoló módon nyitni a zárakat, lakatokat, mágneszárakat, és szabadulást nyerni a szorító fogságból. Érkezzünk hozzájuk kicsikkel, nagyokkal, családdal, barátokkal vagy kollégákkal, netalán négylábú társunkkal, a középnehéz és nehéz pályák teljesítésére 60 perc áll rendelkezésünkre.

1146 Budapest, Dózsa György út 11.

Két, VI. kerületi helyszín, a Locked Room és az Aroom, 60 percbe sűrített játékkal és nem kevesebb mint 11, változatos téma köré épülő, különféle nehézségű tematikával édesgeti a szabadulni vágyókat a belvárosba. Beléphetünk itt kedvenc sorozatunk képkockáiba, átélhetjük az eddig csak képernyőn látott izgalmas fordulatokat, maradhatunk az élethű környezetben, de kellő alkalommal áldozhatunk akár a hátborzongató hangulat és a rettegés oltárán is. A kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító témák mellett az ősz legelején megnyitja ajtaját egy újabb szoba, amiben kedvenc gyerekkori társasjátékunk, a Ghost Castle elevenedik meg, csak most éppen velünk a főszerepben.

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4.

1061 Budapest, Király utca 14.

Kevés olyan hely létezik, mint az Exit The Room, ahol a jól megkomponált történeten pontosan ugyanakkora hangsúly van, mint a lenyűgöző kivitelezésen. Az Exit The Room szabadulószobák iránt elkötelezett alkotói olyan játékokat hívtak életre, amikben a tudás és a tapasztalat legjava köszön vissza, ahol az izgalmas fordulatok és lenyűgöző effektek garantálják a szórakozást és azt, hogy teljesen beleélje magát az ember a játékba. A szabadulószoba 2 helyszínen, 6 szobával és történettel kerít felejthetetlennek bizonyuló csapatjátékot, ahol nemcsak a magunk, de társaink rejtett képességeire és eddig még meg nem mutatott értékeire is fény derülhet.

1067 Budapest, Csengery utca 76.

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 4.

Más szabadulószobákkal ellentétben a VI. kerületi The Magic szobáiban a lakatok és zárak helyett már újgenerációs játékok és feladatok hoznak izgalmat a szabadulószobák eddig ismert élményébe. A komplex, minden érzékre ható és Indiana Jones-filmeket meghazudtoló rejtvények, rejtett ajtók, titkos helyiségek egyre várnak csupán, hogy egy új világba kalauzolják a játékosaikat, legújabb szobájuk pedig abszolút felülmúlja a standard szabadulós játékokat. Filmtematikájú szobáik és lenyűgöző díszleteik közt az ember már-már újradefiniálja a valóságot, ahogy éttermük egy csipetnyi varázslattal és bűbájjal készült mágikus falatozni valóit is.

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 27.

7 egyedülálló pályával, hol máshol, mint a VII. kerület szívében, a lehető legegyedibb szabadulós játékot kínálja az Időcsapda csapata. A 7 pályából három minden kétséget kizáróan a Harry Potter-rajongókat bűvöli majd el, akik végre valahára a valóságban is betehetik lábukat a varázsvilágot meghatározó mágikus helyszínekre. Ha magunk mögött tudtuk mind a varázslatot, mind a valóságot, következhetnek az extrém pályák, a Pszichopata gyilkos csapdája, a Börtöncsapda, a Csernobil és a CSI Budapest – A Hentes tematikájú szobája, a maradandó élményért cserébe. És ha esetleg még ez sem lenne elég, az igazán elhivatottak belevághatnak a több órát és pályát is felkaroló maratoni szabadulásba.

1073 Budapest, Erzsébet krt. 17.