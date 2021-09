Női városi kerékpár kiváló minőségben

Az igazi prémiumminőséget képviselő női városi kerékpár a betondzsungelek meghódítására termett, erős jármű. A bringázás, ez a vitathatatlanul remek tevékenység, manapság a fénykorát éli. A vidéki kisvárosokból persze sohasem tűnt el teljesen ez az egészséges közlekedési forma, és most úgy tűnik, a városokból is egyre többen szavaznak bizalmat a kerékpározásnak a tömegközlekedési eszközök és a saját autó használata helyett.

Azoknak, akik rendszeresen nyeregbe pattannak, nincs okuk kételkedni abban, hogy mind a szervezetük, mind a környezetük vonatkozásában a közlekedés lehető legideálisabb módját választották. A kérdés már csak, milyen kritériumoknak kell megfelelnie a tökéletes női városi kerékpárnak?

Az ideális bringa nyomában

A női városi kerékpár akkor váltja be igazán a hozzá fűzött reményeket, ha minden tekintetben képes alkalmazkodni a környezethez. A városban jellemzően egyszerre kisebb távokat teszünk meg, a kerékpárt pedig nagyobb terhelésnek vetjük alá. Ennek tükrében az ideális modell erős, strapabíró. Persze ez óhatatlanul magával vonja a tényt, miszerint a férfi és női városi kerékpárok nehezebbek, mint azok a modellek, amelyeket a gyártók profi sportembereknek készítenek. Ezek a nagyszerű járművek jellemzően 1 vagy 6-7-8 sebességgel rendelkeznek, emellett pedig a kormányuk és a vázuk is a hajlított, íves formavilágot követi.

Főszerepben a kompromisszumot nem ismerő minőség

A kerékpár vásárlás nagyobb kaliberű befektetésnek számít, így érthető, hogy a pénzedért cserébe a lehető legjobb minőségre vágysz. Nos, a Speedbike webshoppal garantáltan megtalálod a számításaidat, hiszen a szóban forgó webáruház mögött álló tapasztalt és komoly szaktudással rendelkező gárda színes választékában a nagy, elismerten megbízható nevekből sincs hiány. Csepel, Neuzer, Le Grand Lille, KTM, Kellys vagy Gepida? A választásodat abszolút a személyes ízlésvilágodhoz és céljaidhoz igazíthatod.

A modern kor egyik fantasztikus vívmánya: a női elektromos kerékpár

A kutatások rávilágítottak arra az érdekes tényre, hogy az elektromos kerékpárok tulajdonosai többet tekernek, mint azok, akik a hagyományos drótszamarukat „nyúzzák” – és mindezt úgy, hogy az érintett felek ennek nincsenek is a tudatában. A tévhit, miszerint a férfi és a női elektromos kerékpár alig mozgatná meg a testet, köszönőviszonyban sincs a valósággal. Ha városi közlekedésre keresed az ideális bringát, de emellett akár a hosszabb utak megtételétől sem ódzkodsz, az e-bringát egyenesen imádni fogod! Hála a motor némi „rásegítésének”, hosszú utakra is kényelmes választás, ám emellett az izmokat is rendkívül hatékonyan dolgoztatja meg.