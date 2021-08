Természetközeli hangulattal vár a Mátra egyedülálló underground zenei fesztiválja

Idén, augusztus 18. és 21. között ismét a Mátrába, csupa zöldbe, idilli és vadregényes természeti környezetbe költözik az underground zenét játszó zenekarok krémje és a fesztivál köré szőtt változatos és színes, kulturális programok sokasága.

A nyár utolsó előtti hetében, négy teljes nap erejéig ismét visszavonulhatunk a Mátra-Sástó kemping lombjainak árnyékába, ahol a vadregényes és roppanósan zöld természeti környezet ölelésében indulhatunk felfedező kalandtúrára az underground zene legrejtettebb zugaiba. Az idei Fekete Zaj fesztiválon napközben rengeteg közösségi programmal, köztük interaktív előadásokkal, felfedező Mátra-túrával, filmfesztivállal és közösségépítő programokkal várják az esti zenei csemegékre éhezőket.

Mivel a fesztiválon továbbra is központi szerep jut a közösség építésének, ezért érdemes nem csupán egyetlen pillantást vetni a nappali programokra. Hogy miért? A Banyek workshopon például lehetőség lesz kipróbálni, hogy milyen az, ha saját hangunkkal formáljuk át a moduláris szintetizátor jeleit, mindeközben a BNC a színpad helyett most testközelből mutatja be hangszereit, sőt, a saját hangunk erejével csatlakozhatunk impro workshopjukhoz is. Időutazó vándorcirkuszt hoz magával a Freak Fusion társulata, a Malter Filmfesztiválnak köszönhetően pedig a legjobb kisfilmekből szemezgethetünk a fesztivál ideje alatt.

Augusztus 19-én a Markazi várromhoz, míg 20-án a Kisnánai várhoz látogathatunk el a reggel induló Zajtúra keretében. Mindezeken túl jógázhatunk, a ‘90-es évek retro videojátékaival nosztalgiázhatunk a Fekete Játszóházban, kocsmakvízezhetünk a Bike Maffiával és akár saját zine-t is készíthetünk a Háttérzajjal. Ezen kívül minden nap lesznek beszélgetések zenekarokkal, lehetőség lesz kipróbálni milyen szitázni, ismét lesz közös reggeli a fesztivál stábjával és akik bírják erővel, nekik napközbeni Zajfocit is rendeznek.

A színes és változatos napközbeni programokat este négy, különböző tematikájú, egymástól néhány lépésre található színpadon régi és új zenekarok koncertjei váltják. A lenyűgöző látványvilágú Delta színpadot a fesztivál a közösségi támogatásokból befolyt összegből vásárolta, a Kacsatónia színpadnál csodálatos panoráma nyílik a Sástóra, na meg persze a kacsákra, az Osztálykirándulás és 2018 óta Fanyűvő nagyszínpad pedig megszámlálhatatlan emléket őriz.

Az első körben bejelentett 50 fellépő nemrégiben számos új, izgalmas hazai produkcióval egészült ki, de néhány nemzetközi névvel is bővült az egyébként is figyelemre méltó koncertprogram. A rátermettek és vállalkozó kedvűek megtudhatják milyen a nyers, belga punk, de visszatér a szerb indusztriális rock közönségkedvenc, a DreDDup is. A DALHIA duójával a francia elektronikus zene vizeire, míg a Romániából érkező Multumulttal az analóg és az elektronikus hangszerelés határán mozgó zenék hullámain evezhetünk. A fesztiválon természetesen kiváló magyar underground zenekarok is tiszteletüket teszik mint az Analog Balaton, a Middlemist Red, Áron András & The Black Circle Orchestra, de sokan mások között a Meszecsinka Duó is színpadra áll.

A fesztiválra jegyet váltani ITT, az eseményhez csatlakozni pedig ezen a linken tudtok.