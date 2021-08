Reggeltől estig Velencei-tó: 6 helyszín, ahova megéri ellátogatni még a nyáron

A fővárostól mindössze 50 perces, kényelmes vonatútra található Velencei-tó a közelsége és tópartja mellett természeti és gasztronómiai kincsekkel is várja azokat, akik pusztán egyetlen napra tudnak elszakadni a városi nyüzsgéstől. Addig nem nyugodtunk, míg össze nem gyűjtöttük nektek a legizgalmasabb vendéglátóhelyeket és a kihagyhatatlan látnivalókat, amiért egyetlen nap erejéig is érdemes lesz felkerekedni.

A legjobb reggelizőhely: Szia Miksa!, Velence

A Tél utca 1. szám alatt található Szia Miksa! egy Budapestről a Velencei-tó mellé vándorolt, négytagú család szerelemprojektje. Velencei kiruccanásunkat érdemes lesz egy olyan helyen kezdeni, ahol a családias hangulat nem is kifejezés arra, ami a pékség légkörét átjárja. Ha itt indítjátok a napotokat, szinte garantálható, hogy a felülmúlhatatlan, ráadásul szívvel-lélekkel készült péksütemények, pékáruk és kávé mellett a jó szó és a napindításhoz kötelező mosoly sem marad majd el. A hely varázsa egyébként abban is rejlik, hogy az egyszerű pékség vonalán átlépve egy meghitt közösségi térré is vált megnyitása óta, ahol picik és nagyok is megtalálják a helyüket és számításaikat, legyen szó fagyiról, mentes sütiről, frissítőről vagy épp egy terasz ölelte hangulatos meseolvasásról. Ide kattintva bővebben is olvashattok róluk.

2481 Velence, Tél utca 1.

Reggeli utáni csobbanás: Napsugár Strand, Agárd

Nem is lenne igazi kikapcsolódás, ha nem ajánlanánk strandot, ahol a rekkenő hőségben jó kicsit felfrissülni és a Velencei-tó vízében megmártózni. Az agárdi Napsugár Strand partján elterülő 350 méter hosszú homokos partszakaszon, a sekély vízben és a fák nyújtotta árnyékban kicsik, még kisebbek és nagyok is aktívan tölthetik el itt vakációjukat. Az apróságokat játszótér és gyerekcsúszda, szüleiket bérelhető napozóágy, sportpályák és vízibicikli is várja. A 10 étteremnek köszönhetően akár az egész napunkat eltölthetjük itt, de talán nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, érdemes lesz a csobbanás után ismét kalandra indulni.

2484 Agárd, Chernel István u. 1.

Nincs olyan, aki egy csobbanás és kitartó lubickolás után meg ne éhezne, ezért mielőtt átperdülnénk a Velencei-tó szemközti partjára, enyhítsük étvágyunkat és tankoljunk fel energiából a strandtól mindössze tíz percnyi sétára található Grill Pipiben. A 2021-es Konyhafőnök győztese, Bóza Roland alapította fúziós és magyaros street food konyháján egy jól megszokott magyar klasszikus kerül új köntösbe. Míg a Velencei-tó déli partjának panorámájában gyönyörködünk, addig is bátran kóstoljuk meg Roli specialitását, az újragondolt grillpipikből készült hamburgereket, tortillákat és gyrost, pont úgy mint a különböző fűszerezésű újhullámos lángosokat, aminek tésztája szorosan öleli körbe a grillezett csirkehúst.

2484 Gárdony, Balatoni út 66.

Természetrajongó családoknak: Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark

A Velencei-hegység és a Velencei-tó északi partja között, a 160 méter magas Mészeg-hegy oldalában elterülő pákozdi pagony először 1990-ben nyitott meg, az azóta végbement fejlesztéseknek hála pedig ma többfunkciós családi kirándulóhelyként várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A több mint 7 hektáros területet felölelő vadasparkban testközelből figyelhetjük meg az emukat, a szarvasokat és a muflonokat, de madárröpdékre és a vízi világ feltérképezésére kialakított megfigyelőpontokra is bukkanhatunk. Mindemellett 15 méter magas kilátóból vizslathatjuk a Velencei-tavat körülölelő, vadregényes tájat, sőt, kalandjátszótér, erdei tanösvény és tűzrakóhelyek is várják a természetrajongó családokat. A belépőjegyekről ITT találtok bővebb információt.

8096 Sukoró

Panoráma nélkül egy tapodtat se: Bence-hegyi kilátó

Nem érdemes úgy elindulni a Velencei-tóra, hogy legalább egyszer, egy kilátóból nem tekintettünk le erre a páratlan panorámára. A 2018-ban átadott, Sukoró mellett lévő, 20 méter magasan az égbe nyújtózó Bence-hegyi kilátóból, ha megmásztunk mind a 196 lépcsőfokát csoda látkép tárul majd a szemünk elé. Az egykori olajfúrótorony helyén álló új kilátó ugyan még fiatalnak számít, van azonban, ami az évtizedek emlékét őrzi, méghozzá a tóra táruló pompás kilátást.

Velence, Panoráma út

Megkóstolni és hazavinni Velencét: Grøenk Deli, Velence

Meg is érkeztünk utolsó állomásunkhoz, Velence májusban nyitott újabb színfoltjához. A delikátüzlet ötvözte friss és nagyvonalú bisztrókonyha, a Grøenk Deli a lehető legkiválóbb alapanyagokat, termelői finomságokat spájzolja a polcaira, hogy onnan leemelve a kosarunkba vagy a heti ajánlat egy mennyei bisztrófogásában keljen új életre. A Grøenk tökéletes választás, ha egy vacsora, egy finom specialty kávé társaságában kívánunk feltöltődni, mielőtt hazaindulnánk. A mennyei fogások, a laza hangulat mellé a vagány organikus borok és kézműves sörök dukálnak és ha vonattal érkeztünk a Velencei-tó partjára, bűntudat nélkül fogyaszthatunk belőlük egy-egy pohárral. Egyet ne felejtsünk: betárazni a finomságokból, hogy táskánkban vihessük haza a Velencei-tavon töltött egy nap minden pillanatát.

2481 Velence, Tábor utca