Zene, hőség és hajnalig tartó bulizás: Íme az 5 kedvenc augusztusi fesztiválunk

Országos programajánlónk megírásakor ezúttal minden erőnket egyetlen feladatra összpontosítottuk, mégpedig, hogy összegyűjtsük nektek a nyár utolsó havának legklasszabb fesztiváljait. Öveket becsatolni, nincs fék a bulivonaton!

A tavalyi kényszerpihenő után 2021 már tényleg nem telhet el az egyik kedvenc mezítlábas kisfesztiválunk nélkül, amely idén tizennegyedik alkalommal vonzza a fesztiválozókat augusztus első hetében Baranya megye isten háta mögötti aprófalvaiba, egészen pontosan Nagyharsányba, Beremendre, Villánykövesdre és Palkonyára. Teszi mindezt egy olyan kivételes összművészeti programkínálattal, amelybe éppúgy belefér egy nyolcórás kísérleti színházi előadás, mint a Wombo Orchestra multikulti big bandjének a közönség sorai között masírozó koncertje. Fejeld meg mindezt a vidék hamisítatlan romantikájával és az emberek őszinte kedvességével, és meg is kapod az Ördögkatlan Fesztivál esszenciáját.

A Király utca legmenőbb kocsmája, a Roots Budapest augusztus 6. és 8. között második alkalommal hívja életre saját szervezésű vízparti fesztiválját, a Roots Open Air-t. A kétnapos zenés-táncos piknik helyszíne ismét a martonvásári régi Kádár villa és a hozzá tartozó tavak területén üzemelő Rebel Beach. Műfajok tekintetében töméntelen mennyiségű reggae-re, hiphopra, drum and bass-re és az elektronikus zene más egyéb válfajaira kell számítani, ezen felül sok szabadon legelésző lámára na meg annyi wakeboardozásra, amennyi a csövön kifér. A péntek déli kezdés és a vasárnap déli kapuzárás között olyan fellépők szolgáltatják majd a talpalávalót, mint az öttagú Slow Village, Sonny Kraft, DJ Q-Cee, Zsolaa, vagy az Irie Maffia énekesnője, Sena.

Augusztus 11. és 14. között kerül megrendezésre a budai hegyek civilizáció- és térerőmentes fesztiválja, a Kolorádó. Az ötödik évfordulóját ünneplő, vadregényes és szabadszellemű hangulatáról híres programsorozat kompromisszummentes zenei felhozatallal, meghökkentő művészeti installációkkal, kortárs színházzal, jógával és különböző sportolási lehetőségekkel várja az érdeklődőket. A külföldi előadók között olyan nevekkel találkozunk, mint a dél-afrikai Alice Phoebe Lou vagy az amerikai The Horrorist (polgári nevén Oliver Chesler), míg a magyar tábort a Fran Palermo, a Galaxisok, Platon Karataev, a Middlemist Red és Dé:nash fogják erősíteni, sok más tehetség mellett.

Már nem kell sokat várni a festői szépségű tokaj-hegyaljai táj, a gasztronómia, az izgalmas kulturális programok és a vulkáni talajon termett tokaji borok rajongóinak sem, hiszen augusztus 12-én veszi kezdetét az erdőbényei Bor, mámor, Bénye fesztivál legújabb kiadása! A nagy találkozások, az éjszakába nyúló beszélgetések és a tokaji borok eme négynapos örömünnepe alatt a helyi kertek és borászatok kinyitják kapuikat, és színes programokkal, koncertekkel, irodalmi felolvasásokkal, kézműves foglalkozásokkal, gyerekprogramokkal, na és persze finomabbnál finomabb borokkal, valamint ínycsiklandó falatokkal várják a fesztiválozókat. A 3000 forintos belépő mellé egy kóstolópohár jár ajándékba.

A legbarátságosabb fesztivál hírében álló Fishing on Orfű augusztus 25-én tér vissza, hogy a hazai alternatív könnyűzene legnagyobb neveivel (pl. Bohemian Betyars, Vad Fruttik, Ivan & The Parazol, Blahalouisiana) intsen búcsút a nyárnak. A négynapos rendezvényt eredetileg június közepén tartották volna meg, ám végül a járványügyi rendelkezések és az idő rövidsége okán a szervezők inkább a halasztás mellett döntöttek. Az idei fesztiválnak is a Pécsi-tó déli végében fekvő Panoráma Camping ad otthont, a színes programkínálat mellett tehát a lenyűgöző látvány és a csodálatos természeti környezet is garantált. A bérletek sajnos (?) már mind elfogytak, azonban még bőven van módotok napijegyek vásárlására a tixa oldalán.