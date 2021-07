Artmozik Éjszakája 2021: 5 budapesti művészmoziban filmezhetünk egy éjszakán át

Néhány hónapja még csak álom volt, ami idén is valóság lehet: augusztus 27-én, péntektől szombat reggelig ismét fel lehet tenni a karszalagot, hogy a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán és a Kino Cafe termeiben a lehető legtöbb filmet nézhessenek meg az artmozik barátai.

Mint minden évben, most is beleszerkesztették a lehető legtöbb slágerdarabot az éjszakába. Így természetesen lehet majd még egy kört kérni mindenkinek az Oscar-díjas dánoktól; csatlakozhatunk a szintén aranyszobros Frances McDormandhoz A nomádok földjén, viccesen-romantikusan ellazulhatunk az Űrpikniken, s akár 100 percben is eltölthetünk egy egész évet Salingerrel. És ez még csak a teteje!

Most is lesznek premier előtti vetítések: több moziban is el lehet majd csípni a Hasadék című, díjnyertes magyar alkotást, a Soha többé nem fog havazniban megismerhetünk egy különleges erejű gyógyítót – s Andrej Koncsalovszkij legutóbbi rendezése, a Kedves elvtársak is több előadással várja az éjszakázókat. Valamint még egy rendhagyó „filmbúcsúztató” is terítékre kerül: a túlzás nélkül kultikusnak mondható Életrevalók hosszú idő óta először, s jó ideig utoljára lesz látható mozivásznon, műsorrendi vetítésen.

Az összes helyszínre érvényes karszalag július 29-től, 3600 Ft-os áron megvásárolható az artmozik pénztárában!