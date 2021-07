Hogy augusztusban se unatkozzatok Budapesten és környékén, összegyűjtöttünk több mint 50 szuper nyári programot, melyek között találtok koncerteket, irodalmi sétákat, színházi előadásokat, ruhavásárokat és még sok minden mást!

Minden nap délután 5 és este 11 között várják az érdeklődőket Budapest kínai negyedébe, az ázsiai éjszakai piacra, ahol tíz büfékonyha készíti az autentikus street food ételeket, amilyen például a kínai palacsinta és a dim sum.

Augusztus első Pancs piacán két bográcsban rotyog majd a lecsó, az egyikben egy vegán opció friss cukkinivel, paradicsommal, paprikával és hagymával a Szorgos Gazda kertjéből, a másikban pedig a Kiss Húsműhely mangalicatermékei sülnek majd a krémes lecsóalapra.

A Lupa Beach autósmozija augusztusban egy igazi magyar klasszikussal, a Csinibaba c. zenés vígjátékot indítja az utolsó nyári hónapot, amelyre jegyeket elővételben online és a helyszínen is lehet váltani.

Folytatódik a mindig jó hangulatú CiggányKeddv koncertsorozat a Pontoon vadiúj dunai bulihajóján, ahol augusztus 3-án kedden a Kale Lulugyi szolgáltatja a talpalávalót.

Ismét naplementébe csúszó chill szettre lazulhatunk a népszigeti Kabinban Vörös Ákossal és Gödöllei Richárddal.

Jó hírünk van a távol-keleti gasztronómia szerelmeseinek: augusztus első hetében Ázsia a Kazinczy utcába költözik. A Botellón Teraszon augusztus 3-tól 5-ig autentikus és modern ízek, hűsítő italok hívogatnak kulináris utazásra, és a szervezők mindezt misztikus dallamokkal körítik hangulatfokozásként. Ízlelőbimbókat felkészíteni!

Ünnepeld meg, hogy szerda van, és guríts le egy pohár margaritát a budai hegyekben augusztus 4-én! A Normafa Síház egy kedvelt mexikói étterem, a Tereza segítségével idézi meg a fülledt latin estek hangulatát, miközben észbontóan finom ételeket varázsol a vendégek elé. Az est zenei felelőse a Dos Coyotes.

Scott Fitzgerald népszerű regényét 2013-ban Baz Luhrmann vitte filmvászonra, amivel osztatlan sikert aratott. Amerikát a laza erkölcsök és az élmények hajszolása jellemezte a 20-as években, a történet főszereplője, Nick Carraway pedig ebbe a miliőbe csöppen bele. A Leonardo DiCaprio és Carey Mulligan főszereplésével megjelent filmet a MOMkult ligetes kertjében, a csillagos ég alatt, padokon vagy a fűben ülve élvezhetik az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a férőhelyek korlátozott száma miatt pedig érdemes minél előbb jelezni a részvételi szándékot.

Ha megnéznéd, melyik budapesti kertmoziban mit játszanak augusztusban:

Barbi, azaz Babé Sila nyolc éve bukkant fel a zenei világban, ma már a soul és az r&b itthoni királynőjeként emlegetik, emellett nemzetközi szinten is méltatták már lemezeit, Berlinben, Londonban és New Yorkban is találkozhatunk a nevével, emellett olyan neves magazinokban volt dalpremiere, mint a High Snobiety vagy a Paper Magazin.

Ha augusztus, akkor Sziget. Ami idén nyáron, ha csak egy rövid időre is, de beköltözik a Majomhoz kertjébe augusztus 4 és 8 között. A Garden of Freedom-nak keresztelt esemény elhozza a Városmajorba hazánk legnagyobb fesztiváljának hangulatát. A négy nap alatt megidézik K-híd hangulatát, a vödrös italok mámorát. A Szigeten már kultikussá vált 18 órától kezdődő programok – a Majomhoz kiadásában – is felpörgetik a vendégeket: lesz többek között táncelőadás, vízipisztolyos buli, és kutyás program. A Love Revolution szellemében házasságkötő sátorban mondhatjuk ki a boldogító igent, hétvégén pedig design vásáré a terep a Városmajor hűs lombjai között.

Bernard Shaw színdarabja egy klasszikus szerelmes történetként indul: a fiatal és jó családból származó Harry beleszeret egy hozzá hasonló lányba, és megkéri a kezét. A férjjelölt és apósa között ezután nagyon hamar komoly nézeteltérés támad, hiszen a lány apja a szegény emberek megnyomorításával szerzett pénzt ajánlja fel hozományként, amit Harry élből visszautasít. A két férfi között kialakuló konfliktus a pénzszerzés erkölcsi kérdéseiből fakad, ami egyben a korabeli angol társadalom problémáira is reflektál. A híres angol szerző első színdarabját a Radnóti Színház tolmácsolásában, László Zsolt főszereplésével tekinthetjük meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Augusztus 5-én mindenki kedvenc ukrán kőszállító uszályán, az A38 hajón lép fel a cosmic funk, soul, jazz és hiphop elemekből építkező Amoeba. Az öttagú banda igazi ínyenceknek szóló zenét játszik tehát, és igaz ez az az este előzenekarára, a Jazzbois-ra is. Jegyek elővételben 2000, a koncert napján 2500 forintért kaphatók a helyszínen vagy az A38 honlapján.

A csillebérci Budai Szabadtéri Színház színpadán megelevenedik Charles Dickens világhírű regénye, a Twist Olivér, amelyet a szarvasi Cervinus Teátrium tolmácsolásában láthat a közönség.

Óbuda méltán híres szabadtéri szórakozóhelye, a Kobuci Kert idén nyáron egyszer már vendégül látta Szabó Balázsékat, a telt házas koncert után pedig augusztus 6-án ismét visszatérnek a Zichy-kastély udvarára. Elővételben 4000, az esemény napján pedig 4500 forintért válthattok jegyet az ellenállhatatlan multiinstrumentalista énekes és bandája koncertjére.

A néhány órás séta fővárosunk látványosabb kilátópontjainak érintésével változatos és izgalmas élményt kínál, aminek csúcspontja a célba érés utáni közös koccintás. Az esemény célja ezúttal sem a gyorsaság, hanem mindössze a sikeres teljesítés az éjszakai budapesti látvány élvezete mellett.

Egy különleges túrára hív most az éjszakai Dunára a Kajakszafari.hu. Még a naplemente előtt szállhatunk vízre, de már később csak a csillagok és a lámpák fénye fogja megvilágítani utunkat.

A Ricsárdgír zenekar 2010-ben alakult Szentendrén, önmagát art-fart popot játszó összművészeti hacacáréként aposztrofálja. A budapesti underground egyik kortárs meghatározó produkciója, a magyarországi trash mint műfaj tökéletes megtestesítője és talán megújítója.

Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára.

A Budapest FotóFesztivál és a Műcsarnok különleges válogatást mutat be a New York-i Howard Greenberg Gallery gyűjteményéből. Az ötödik éve megrendezett FotóFesztivál nyitókiállításán 41 fotográfus közel 70 felvételén a fotográfia 20. századi történetének részletgazdag képe rajzolódik ki.

Kik a sorozatgyilkosok? Milyen a lelki világuk? Mi utalhat arra, hogy valaki sorozatgyilkossá válhat? Mi ösztönzi őket kegyetlen tetteik elkövetésére? Hogyan választják ki az áldozataikat és a bűncselekmények elkövetésének egyéb körülményeit? A Jog és Pszichológia előadásán ezekre a kérdésekre első kézből kaphatunk majd gyakorlatias válaszokat Dr. Akpinar Szelim nyomozótól.

A budai török fürdőséta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerjük és bejárjuk a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt, mely talán az egyik legautentikusabb középkori fürdőnk.

A Yoga Brunch és a WAKA Budapest szervezésében megvalósuló napindító jógánál kevés jobb programot tudunk szerda reggelre.

A délszláv népek és a Balkán ezerarcú zenei hagyományait újjáélesztő Babra új műsorában közel százéves vajdasági gyűjtések anyagához nyúlnak, és saját, délszláv gyökerű szerzeményeik bemutatják e zenei kultúra mai napig élő, változó jellegét. Fővárosi koncertjükre augusztus 11-én kerül sor a Benczúr Kerti Esték programsorozat keretein belül.

Odavagy a soul, funk, blues, reggae, pszichedelikus és indie zenékért? Akkor augusztus 11-én napnyugtakor a Népszigeten a helyed! A felsorolt műfajokban tevékenykedő The Serial Chillers budapesti trióján túl fellép még a Tibi and the Otters is, egy saját dalokkal és feldolgozásokkal teli, vízparti időtöltésre invitálva a közönséget.

Ezeken a különleges augusztusi éjszakákon a nyár legszebb hullócsillagrajának, a Perseidák nyomába eredünk a Svábhegyi Csillagvizsgálóban.

Akusztikus koncertekkel, hazai borokkal, finom ételekkel és rengeteg élménnyel vár augusztusban a Westend Borpiknik. A Westend Tetőkerten több mint 20 borászat és kézműves manufaktúra italait kóstolhatod meg, így biztos, hogy találsz kedvedre valót, akár a fehér-, akár a vörösborok a kedvenceid!

Barabás Lőrinc trombitás-zeneszerző számos formációban játszott már idehaza és külföldön egyaránt. A Solo Set nevű felállásában egy új zenei irányt egyedül képvisel, amelyben billentyűkön, trombitán és laptopon szólaltatja meg dalait.

A legtöbb meteort, népiesebb nevén hullócsillagot idén nyáron is az augusztus 12-e körüli napokban várjuk. Ekkor a Szent Lőrinc könnyeinek is nevezett Perseidák produkálják a látványos tűzijátékot. Ez alkalomból az esti órákra megnyitják a budapesti Jókai-kertet, ahonnan felhőmentes időjárás esetén nagyszerű látványban lehet részünk.

Augusztusban három pénteken és egy csütörtökön egy-egy szuper filmmel kedveskednek az újbudaiaknak a Bikás parkban. Hozz széket vagy plédet!

A 2012-ben alakult The Biebers hatfős csapata alkotja az ország legkúlabb bandáját. Eleinte senki sem tudta, hogy ki áll a The Biebers mögött, pedig a zenei projekt olyan slágereket alkotott, mint a Sorry, a Dance vagy a Stay. Még akkor sem volt publikus a névsor, amikor a Sorry lett az év hazai modern pop-rock hangfelvétele a Fonogram-díjkiosztón. Később kiderült, hogy Puskás Peti és testvére, Puskás Dani is az alapítók között van, és még néhány tag neve kiszivárgott a sajtóban és a koncertek alatt.

A Budai Szabadtéri Színház legnépszerűbb és mindig teltházas eseménye ezen a nyáron augusztus 13-án kerül megrendezésre, a Persediák meteorraj tetőzésének napján! A különleges hangulatú, végtelenül romantikus eseményen olyan zenei és égi élményekben lehet részünk, amelyre érdemes újra és újra várni egy évet!

A Borbély Műhely alapítója a Kossuth-díjas Borbély Mihály, aki magabiztosan mozog az autentikus népzene, a jazz és a kortárs produkciók világában is. A Borbély Műhely formációjához tartozik még a hazai jazzélet kiemelkedő muzsikusai közül Horváth Balázs, Tálas Áron és G. Szabó Hunor is. Az est folyamán hozzájuk csatlakozik a Jászai-díjas Tompos Kátya, aki a színházi és filmszerepei mellett két szólólemezt is magáénak tudhat. A kellemes hangulatú nyáresti koncerten a régi magyar slágerek feldolgozásai és a jazz örökzöldek mellett balkáni dallamok is felcsendülnek majd.

A Ferenciek teréről induló háromórás séta keretében megismerkedhetünk a 19. század végén Európába berobbanó szecesszió világával, és pontos képet kaphatunk arról, hogy az új stílus hogyan változtatta meg Budapest városképét és Pest-Buda “öltözékét”. A szecesszió hatással volt a felső- és a középosztály életformájára: a kétemeletes bérházak helyett jóval díszesebb épületeket húztak fel, beindult a kávéházi élet, és megnyíltak az első bazárok, nagyáruházak és elegáns üzletek. A séta során egy teljesen új szemszögből ismerhetjük meg a Váci utcát és környékét, és olyan érdekességekről tanulhatunk, mint a legyezőetikett vagy az alkudozásnak véget vető, első árcédula története.

Ha inkább a Palotanegyed titkainak nyomába erednél:

A 2013-ban alakult gyergyószentmiklósi indie/alternatív/folk hangzásvilágú Bagossy Brothers Company hihetetlen sebességgel nőtt az ország egyik legnépszerűbb koncertzenekarává. Olyan rádiós slágerekkel a hátuk mögött, mint a Van egy ház, a Valahol itt vagy az Olyan Ő garantált a hangulat minden bulijukon. A még mindig szemtelenül fiatal csapat harmadik alkalommal ad önálló koncertet a Park színpadán – vad együtténeklés és féktelen tánc várható, amiről már az előttük színpadra lépő Aurevoir. zenekar is gondoskodik.

Szombaton reggel 10 és délután 3 között érdemes lesz útba ejteni az ELTE Gömb auláját Lágymányoson, ahol a Gardrób Közösségi Vásáron szemezgethetünk a jobbnál jobb göncök között.

Végre hosszú kihagyás után újra itt a Sun & Soda, mely a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partyk világát. A sorozat helyszíne az Akvárium Klub Terasza, mely erre az időre igazi oázissá alakul: műfű borítást kap, hangulatos árnyékolókat, mini medencéket, rengeteg növényt, extra dekorációs elemeket és az elengedhetetlen kényelmes nyugágyakat.

A Palatinus Strand és a Funkyzeit Events kihirdeti a főváros eddigi leglazább medencés programját. Ez a Palaland: újhullámos strand élmény, nyári utópia, világbéke, kultúrmisszió. A kezdeményezés azzal a motivációval született, hogy a csobanni és táncolni vágyóknak végre ne kelljen kompromisszumot kötnie a forró nyári hétvégéken, illetve, egy ízben kárpótolja őket az idén elmaradt fesztiválokért.

Ha még szemezgetnél a budapesti strandok és fürdőhelyek között:

Itt a lehetőség, hogy új élményekkel gazdagodj, és feltöltsd a kamrád kiváló termékekkel. Augusztus 15-én rendhagyó programmal vár az Élesztőház udvarán a Pancs Gasztroplacc. A közösségi piactól megszokott, minőségi portékákon kívül ezen a vasárnapon a Vinopiano borai és Szabi a pék kemencében sülő pizzái emelik az esemény fényét.

„A Margitsziget mindig a művészeké volt” – szögezte le Hunyady Sándor 1935-ben. Ezen a nyáron különösen sok színész pihent az évszázados fák alatt. A remek klímával magyarázták ezt a népszerűséget, de az is igaz, hogy a 20. század harmincas éveire az egyik legpazarabb nyaralóhellyé változott át a Margitsziget. Népszerű színésznők vallották: Fedák Sári, Gaál Franciska, Kosáry Emmi és Turay Ida, hogy nem kell mindig külföldre utazni, mert a főváros szívében is lehet gondtalanul üdülni. Volt olyan év is, amikor Fedák a Lánchídnál motorcsónakba ült, s elhajózott Hollywoodig. Hogy volt ez lehetséges? A Petőfi Irodalmi Múzeum sétáján kiderül!

A Costes Beach Clubot Tiago Sabarigo portugál mesterséf veszi birtokba augusztus 16-án, hogy a mediterrán konyha izgalmas fogásaival kápráztassa el a nagyérdeműt.

A B32 Parkmozi 4 filmmel, popcornnal és bérletvásárlási lehetőséggel is vár augusztusban a Bartók Béla úti B32 Galéria előtt, 18-án méghozzá Reisz Gábor remek filmjét, a Rossz verseket vetítik.

Augusztus 18-án, szerdán nem mindennapi zeneélményben lehet részünk az impozáns Duna Palotában: Szalóki Ági, Németh Juci és Kollár-Klemencz László ad koncertet vaksötétben, amelynek jegybevételéből a vakokat és látássérülteket hangoskönyvek készítésével támogató Bodor Tibor Kulturális Egyesület hiánypótló munkáját segítik.

Radics Gigi augusztus 18-án este egy fiatal, ám annál tehetségesebb gitáros meghívásának tesz eleget a Budapest Jazz Clubban. A Varga Balázs Quintettel lép színpadra, melynek névadó vezetője néhány éve az Év Fiatal Jazz Zenésze díjban részesült, majd a Müpa által szervezett zeneszerzői verseny első helyezettje lett.

A magyarországi nemzeti összetartozás évére készült Bánk Bán előadást 2020. augusztus 19-én mutatták be a Margitszigeti Színház szabadtéri színpadán. A Katona József drámája alapján született Erkel-opera, univerzális mondanivalójával azonban bármikor és bármely operaszínpadon megállja a helyét.

Alex egész eddigi életében kereste az utat a zenéhez, minden lehetőséget megragadott, hogy ezáltal kifejezhesse önmagát. 2013-as Kedvesem című dalával vált széleskörben ismertté, amellyel hazánkat képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. 2015 nyarán aztán zenészeivel együtt ByeAlex és a Slepp néven kezdte el ontani a slágereket. Youtube-on sorra többmilliós nézettséget érnek el dalai, mint például a Giajjeno közreműködésével készült ANYA, a Pixával közös Részeg, a Lotfi Begi által remixelt Még mindig…, a Széllel szemben vagy a Lombok című. A zenekar karrierjét fesztiválok nagyszínpadai és teltházas klubkoncertek fémjelzik, most pedig pályafutásuk során először a Budapest Parkban zenélnek.

Augusztus 22. és 30. között rendezik meg a Zsidó Kulturális Fesztivált, amely öt helyszínen, több mint húsz programmal várja az érdeklődőket. Idén debütál a fesztivál új helyszíne, a nemrég felújított Rumbach utcai zsinagóga, ahol többek között a Malek Andi Soulisticet és a Sabbathsong Klezmer Bandet is láthatjuk.

Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész, Márai-kutató estjein nem pusztán részletek hangzanak el a Márai-életműből, hanem izgalmas, különleges és alig ismert információkat tudhat meg a közönség az örökérvényű szerzőről. Az előadások vetített képekkel, dokumentumokkal és Tárkány-Kovács Bálint Junior Príma-díjas cimbalomművész inspiratív és sokszínű zenei kíséretével segíti az irodalmi szövegek elmélyült befogadását, ezúttal a Várkert Bazárban.

Augusztus 24-én egy monumentális dalpremierrel tér vissza a több mint egy évtizede működő improvizációs sztárközösség, a Delov Jávor vezette Random Trip: a katartikus dal ötlete Bagossy Norbitól származik, hozzá csatlakozott a Margaret Island három tagja, Szebényi Dániel énekes-billentyűs, Mező Misi és Pásztor Anna. A további fellépők névsoráért és az early bird jegyekért irány a Budapest Park oldala!

Simon Márton költőt, slammert legújabb kötetével Libri Irodalmi Díjra és Aegon Művészeti Díjra jelölték, 2018-ban pedig elnyerte a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat. Iamyank zeneszerző és producer, akinek munkáit leginkább a pozitív melankóliába süppedő hangulat és a hol barátságos, hol hűvös zenei szövetek összessége jellemzi. Kettejük munkásságának fúziójával valami egészen különlegeset hoztak létre: közös estjük során fellelhetők az irodalmi felolvasás és az élőzenei koncert elemei is.

Ezen a nyáron 6 alkalommal találkozhatunk aMajomhoz-Buda titkos kertjében, a Városmajor szabadtéri designvásárán, ahol szeretettel várják a hazai divat, design és képzőművészet iránt érdeklődőket!

Az egyszerre fiatalos ruházati márkaként és irodalmi mozgalomként működő Vates nyárbúcsúztató estet szervez a Westend Tetőkertjében, amelynek részletei még váratnak magukra, érdemes hát követni a Facebook-eseményt.

A Fran Palermót 2011 végén alapította Henri Gonzo énekes-gitáros-frontember Budapesten. A zenekar stílusa sok különféle műfajt érint az indie-től a rock and rollon át az afropopig, mindez az ütősökkel, fúvósokkal és billentyűssel megdobott mediterrán hangulattal fűszerezve. Egyedi, összetett hangzásviláguk talán annak is köszönhető, hogy négy nemzet – magyar, spanyol, kubai, görög – gyermekei hozták magukkal és gyúrták egybe zenei kultúrájukat. Mostanra az együttes meghatározó budapesti koncertzenekarrá nőtte ki magát, és hűséges rajongótábort tudhatnak maguk körül.

Az Opus Jazz Clubban augusztus 27-én fellépő pszichedelikus folk-rock zenekar, a Nasip Kısmet ötlete a Budapesten élő török énekes-gitáros, Arif Erdem Ocak fejéből pattant ki. A nemzetközi csapat korokon átívelő, a török zenében gyökerező dalai soha nem hallott történeteket mesélnek a lélekről, ezúttal Budapest szívében.

Néhány hónapja még csak álom volt, ami idén is valóság lehet: augusztus 27-én, péntektől szombat reggelig ismét fel lehet tenni a karszalagot, hogy a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán és a Kino Cafe termeiben a lehető legtöbb filmet nézhessenek meg az artmozik barátai.

Augusztus 27-én este változatos programokkal, érdekességekkel, éjszakai látványosságokkal várják az Állatkert barátait. Lesz többek között elefánttréning és mókás fókaest, denevérek tánca program, bátorságpróba, szelfidoboz és fellép a Kaukázus zenekar akusztikus formációban.

A soult és a funkot a legkülönfélébb stílusokkal vegyítő hangzásvilágú, társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témákat feldolgozó dalszövegeikről és megigéző színpadi jelenlétükről ismert Mörk augusztus 28-án egy különleges audiovizuális élményre csábít a kőbányai MONYO Landbe! A zenei extázis, a zseniális sörök és a kiváló hamburgerek garantáltak.

Újra az Anker közben válogathatunk a zöld kiállítók különleges kínálatából, lassulhatunk kicsit, az utca teraszain átadhatjuk magunkat a gasztronómiai élvezeteknek. A gyerkőcöket ingyenes bábszínházi előadással várják majd.

Arany életének meghatározó helyszínén tematikus séta során az érdeklődők bejárhatják a költő által is kedvelt helyszíneket, amelyekhez ismert és kevésbé ismert költemények és anekdoták kapcsolódnak: az Őszikék-ciklus verseiben megörökített tölgyektől kezdve a Margitszigetért rajongó írótársak és utódok emlékezetén át egészen a Nagyszállóig, ahol Arany életének utolsó időszakában lakott és alkotott.

Augusztus 31. és szeptember 5. között újra a söré és a jókedvé lesz a főszerep a Szabadság téren. A fesztivál idén 250 féle sörrel készül, köztük a legjobb magyar főzdék kézműves különlegességeivel. A gazdag hazai sörkultúrát népszerűsítő rendezvényen az éhes látogatók food truckok ínycsiklandozó felhozatalából válogathatnak.