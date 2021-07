Nosztalgiavonatokon és retró buszokon utazhatunk a Balaton északi partján

Két hétvégén is retró élményekben lehet részünk, ha úgy döntünk, balatoni utazásunkhoz a MÁV vagy a Volánbusz nosztalgiába öltöztetett járatait választjuk.

Július 10-11-én, majd augusztus 7-8-án is a Balaton északi partján a lehető legtöbb vonaton retró mozdonyokat és kocsikat állít forgalomba a MÁV, bemutatva így a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek jellemző szerelvényeit. A vonatflottán kívül idén azonban a MÁV-HÉV és a Volánbusz járművei is beszállnak a hétvégi nosztalgiamulatságba. Az eddig csak képekről visszaköszönő lehúzható ablakos, faburkolatú, fülkés kocsik, a ’90-es évek InterCity-je vagy épp az Utasellátó adott korszakra jellemző finomságai ezen a két hétvégén megelevenedni látszanak.

Balatonfüred és Tapolca között a Tekergő expresszvonatok a ’70-es éveket idézik majd meg utasaik előtt, ahogy ugyanezen a távlaton kétóránként közlekedő személyvonatok retró személykocsijai, valamint Nohab és Szergej típusú mozdonyai is. Sőt mi több ezeken a vonatokon naponta minimum két alkalommal nosztalgia étkezőkocsik szolgálják a falatozni vágyó utasok kényelmét.

A Kék Hullám InterCity vonatokon a Nohab és Szergej mozdonyok mellett klasszikus Csörgő mozdonyokkal is találkozhatunk, naponta egyszer retró étkezőkocsival fog közlekedni Balatonfüred és Szombathely között.

A Vízipók InterRégió vonatoknak köszönhetően ismét forgalomba áll a Balaton északi partján az egykor itt is közlekedő klasszikus InterCity szerelvény komfort- illetve Bko kocsikkal. A komfortkocsik azért is lehetnek különösen érdekesek, hiszen menetirány szerint vagy akár a Balaton felé forgatható kényelmes, mélyen hátradönthető ülésekkel rendelkeznek, amelyekért most ezeken a járatokon felárat sem kell majd fizetni.

Aki mégis inkább nosztalgiabuszozna egy kicsit, megteheti ugyanezen a két hétvégén Balatonfüred és Tihany, Tapolca és Szigliget, Badacsonytomaj és a Salföldi Major távlatában, illetve a Káli-medence körjáratán, ahol nosztalgikus Ikarus buszokra válthatjuk meg jegyüket.

Pontos járatok, menetrend és még több infó elérhető itt: mavcsoport.hu