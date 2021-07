Lovas utánfutóból avanzsált vintage koktélbárrá a város egyik legmenőbb drink truckja

A lószállító utánfutóból vintage koktélbárrá avanzsált Igyál Kincsem drink truck nem csak külsejével hódít, színes italkínálatával minden vendéget levesz a lábáról.

Budapest számos helyszínén fel-felbukkanhat az Igyál Kincsem varázslatos kis utánfutója – július 11-ig például a Westend tetőteraszán találjátok –, amely akár esküvők, szülinapi bulik, céges rendezvények, valamint lány- és legénybúcsúk legékesebb díszeként is szívesen ontja magából a mennyei italokat.

Az ország első mobil koktélbárja 2020 óta járja az utakat, hogy mosolyt csaljon a különféle rendezvények vendégseregének arcára, hiszen valljuk be, 1960-as évekbeli lovas trailerből átalakult bárból nem sokan ittunk még finom hűsítőt! Feltöltött italkészlettel és bartenderrel, de akár nélkülük is bérelhető az Igyál Kincsem truck, afféle DIY koktélbárként, sőt, extraként Prosecco Wall (dekorációs fal egy sor, Proseccóval teletöltött pohárral) és Drink Bath (jeges sör- vagy Prosecco-fürdő) is rendelhető. Lássuk a pontos ajánlatokat!

All Inclusive (mobil bár, bartenderek, személyre szabott italkínálat)

(mobil bár, bartenderek, személyre szabott italkínálat) Dry Hire & Staff (mobil bár, bartenderek, egyénileg megvásárolt italkínálat)

(mobil bár, bartenderek, egyénileg megvásárolt italkínálat) Dry Hire (mobil bárbérlés)

(mobil bárbérlés) Pay Bar (mobil bár, bartenderek, teljes italkínálat – minden vendég külön fizet a saját fogyasztásáért)

Az Igyál Kincsem truckja vitathatatlanul az a plusz, amelyre a vendégsereg emlékezni fog, hiszen a fehér szín és a fa anyag dominálta bárt önmagában is igen hívogató látványt nyújt, nem is beszélve arról, amikor élő növények, lufik vagy épp gyertyák teszik még hangulatosabbá.

Ajánlatot IDE kattintva tudtok kérni, de érdemes Facebookon vagy Instagramon is követni őket, ahol minden aktualitásról értesülhettek, és akár a nyár nagy slágerének számító Tropical Rosé Aperol Spritz receptjét is elcsenhetitek.