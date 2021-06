6 hangulatos nyári fesztivál 2021-ben, amiért megéri vidékre utazni

2021-ben is elérkezett a fesztiválok nemhivatalos hónapja, a július, így hát ki is válogattuk a kedvenc magyarországi rendezvényeinket, amelyek között reméljük, mindenki megtalálja majd a hozzá leginkább passzoló szórakozásformát.

Kedvenc Nógrád megyei kisfesztiválunk idén július 8. és 10. között várja a Bánki-tóban megmártózni, a tóparton pedig felhőtlenül szórakozni vágyó látogatókat. Ahogy az lenni szokott, a fesztivál 2021-ben is be-bekúszik az aprócska Bánk településének zegzugaiba, de az erdei tisztásokon és a már említett vízparton is megfordulnak majd a hazai zenei, színházi és képzőművészeti szcéna egytől egyig tehetséges képviselői. A két élőzenei és egy elektronikus zenei színpadon többek között a Carson Coma, Ohnody és a Fran Palermo szolgáltatják majd a talpalávalót, míg minden egyéb művészeti produkció helyszínéül maga a falu szolgál majd.

Egy Zala megyében megbúvó aprócska település ad otthont a térség legkedvesebb, összművészeti kisfesztiváljának, az idén nyáron július 9. és 11. között megrendezésre kerülő Örvényeshegy Pikniknek. A nyári rendezvény mindössze harmadik éve vonzza a látogatókat Zalacsányba, méghozzá azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a hazai kulturális élet legkiválóbb alkotóinak segítségével hívja fel a figyelmet a környék természeti és művészeti kincseire. Három napon át változatos zenei, irodalmi és színházi produkcióknak, valamint gyerekprogramoknak lehetünk szem- és fültanúi, ugyanakkor a helyi gasztronómia remekeivel is közelebbről megismerkedhetünk ezen a nyáron. Idén velünk együtt fedezi fel Zala megyét Dés László, a Budapest Bár, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl, de a festői környezet napindító jógának, kerékpártúrának és szabadtéri szentmisének is otthonául szolgál majd. Bérleteket és napijegyeket elővételben, online és a helyszínen is tudtok vásárolni.

A Be Massive Horizon csapata városszerte ismert és elismert a festői helyszíneken tartott bulijairól, így egy cseppet sem lepődtünk meg azon, amikor 2016-ban útjára indították a Dunakanyar természeti kincseit a szórakozással párba állító, családi, zenés rendezvényüket, a Dunakanyar Fesztivált. Az egynapos esemény rögtön akkora siker lett, hogy kétség sem férhetett hozzá, mind a környéken élőknek, mind a fővárosiaknak van igénye az idén hatodik évében járó szabadtéri rendezvénysorozatra, amely 2021-ben a megszokottnál is változatosabb programkínálattal várja a látogatókat július 10-én. A minőségi zene, a családi kincskeresés és a panorámajóga csupán néhány a legjobbak közül.

Tavaly sajnos nem tudták megtartani az ország egyik leglátogatottabb zenei fesztiválját, idén viszont behozzák a lemaradást a Campus Fesztivál szervezői: négy napon keresztül két nagyszínpadon és számtalan programhelyszínen szervírozzák a jobbnál jobb fesztiválprogramokat július 21. és 25. között. Írjátok fel a dátumot, mert ezen a nyári hétvégén Debrecenbe látogat a magyar zenei élet apraja-nagyja, hiszen olyan előadók és zenekarok szórakoztatják majd a közönséget, mint a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, a 30y, a Punnany Massif vagy a Follow The Flow. A mainstream poptól az alternatív folk-rockig lesz minden, mi szem-fülnek ingere, úgyhogy ott találkozunk!

Bor, jazz, Balaton – így lehetne három szóban összefoglalni, miről is szól igazán az idén július 29. és 31. között, a Balaton-felvidék romantikus lankáinak ölelésében megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpiknik. Három napon keresztül, a fűben ücsörögve, élőben hallgathatjuk a jazz, a funk és a blues nemzetközi és hazai sztárjainak jól ismert dallamait, amelyek méltó párjául mi sem szolgálhatna jobban, mint a balatoni borvidék kiváló borai és a fesztelen nyári piknikhangulat. A közönség felhőtlen szórakozásáért olyan zenészek felelnek majd, mint Rúzsa Magdi, az érzékien búgó baritonjáról híres Mario Biondi és a hollandok büszkesége, Candy Dulfer.

Az egykori Köveshegy eldugott kis települése (ma Sátoraljaújhely része) ad otthont a harmadszorra megrendezésre kerülő Teleknek, amelynek nem titkolt célja egy pár napos zenei rendezvényen túlmutató, kelet-magyarországi projekt létrehozása: a szervezők olyan helyi platform kialakításán dolgoznak, amely hidat teremt a kibontakozó tehetségek és a közönség között. Idén július 29. és augusztus 1. között ismerhetjük meg a Zemplén-hegység lábánál fekvő falu természeti és történeti értékeit, méghozzá a művészet eszközeinek segítségével. A mezítlábas fesztiválra mindössze 200 db bérletet árusítanak, úgyhogy legyetek résen, ha szeretnétek megtapasztalni a vidék romantikáját.

