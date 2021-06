5 gasztromúzeum Budapesten, ahol meg is kóstolhatod a folyékony kincseket

Öt budapesti gasztromúzeumot mutatunk be, ahol nemcsak a magyar italok történetéről tudhatsz meg többet, de meg is kóstolhatod leghíresebb folyékony kincseinket.

A Törley pezsgő izgalmas és mindenképpen lenyűgöző történelmével személyesen is megismerkedhetünk a budafoki gyárban, ahol ma látogatóközpont is működik a pincehelyiség mellett. A cég weboldalán előzetesen lehet regisztrálni a vezetett túrákra, melyek magukba foglalnak egy történelmi előadást, a gyűjtemény megtekintését, egy üzemi- és pincesétát, illetve pár pohárnyi pezsgőkóstolót is. Egyéni látogatókat legközelebb november 7-én várnak, akik a Budafoki Pincejárat kezdeményezés keretein belül is részt vehetnek a Törley-túrán.

1221 Budapest, Anna utca 7.

A Törley Pezsgőmanufaktúra mellett Budafok legnagyobb büszkesége a közel 10 ezer négyzetméternyi pincerendszert felölelő Záborszky Kúria, amely a városrész első polgármestere után kapta a nevét. A felújítások azzal a céllal kezdődtek meg, hogy az épületközpont a helyi kultúra és gasztronómia szolgálatába álljon: a vendégeknek az exkluzív pezsgővacsoráktól a vidám szüreti mulatságokig számos felejthetetlen élményben lehet része. A Borváros részét képezi többek között a Mesterségek Múzeuma, ahol a borszállításhoz és hordókészítéshez kapcsolódó egykori szakmák relikviái tekinthetők meg, a Borutca a maga építészettörténeti remekeivel és egy muzeális hordósor. A kúria előzetes egyeztetés szerint látogatható.

1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26.

A gyomorkeserű igazi hungarikum, ezt a Lonely Planet szerkesztője is megérezte, aki az alkohol mellett a Zwack gyár múzeumát is dicséri, itt ugyanis sok érdekesség derül ki nemcsak az italról, hanem a családi vállalkozás alapítójáról is. Az Unicum Ház hétfőtől szombatig várja a látogatókat, akik megnézhetnek egy rövidfilmet a Zwack család és gyár történetéről, részt vehetnek egy virtuális túrán a régi lepárlóban és pincében, egy tárlatvezetés során bejárhatják a kiállítóteret, ahol olyan különleges tárgyak kerültek kiállításra, mint Ady Endre Mylittához, Zwack Péter nagynénjéhez írott versei, és természetesen nem maradhat el a kóstoló sem a Füves Bárban.

1095 Budapest, Dandár utca 1.

A sörfőzés titkát fedezhetjük fel a Dreher Sörmúzeumban, amelynek állandó kiállításán arról is lehull a lepel, hogyan vált id. Dreher Antal a sörfőzés koronázatlan magyar királyává. Az egyedülálló sörtörténeti tárlat több mint 40 éve, 1979 óta várja a látogatókat a kőbányai sörgyár területén, amelynek 125. jubileuma alkalmából nyitott meg a Söripari Emléktár. 2019-ben a tárlat átesett egy jelentős ráncfelvarráson, így idén már modern, interaktív kiállításon tudhatunk meg többet a sörfogyasztás eredetéről és a Dreher Sörgyárak történetéről. A múzeum látogatása előzetes regisztrációhoz kötött, a vezetett sörtúrákat és sörvacsorákat viszont átmenetileg, a járvány idejére felfüggesztették.

1106 Budapest, Dreher Antal út 3.

A Pálinka Múzeum megálmodói szeretnék elérni, hogy a hozzájuk látogatók pozitív élményeket kössenek alkoholos italunkhoz, melyet sokan még mindig a kerítésszaggató jelzővel azonosítanak. A téveszmék eloszlatása ugyanúgy része nem titkolt céljuknak, mint az, hogy bemutassák vendégeiknek a legjobb minőségű hazai pálinkákat és interaktív módon ismertessék meg velük a tüzes víz fogyasztásának kultúráját, elkészítésének lépéseit. Az alapítók fontos célkitűzése az is, hogy a pálinkát az azt megillető magaslatokba segítsék, aminek érdekében tető alá hoztak a bár és a kóstolóhelyiség mellett egy interaktív múzeumot, amelybe közvetlenül az ajándékbolton át vezet az út.

1061 Budapest, Király utca 20.