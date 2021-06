30+ szuper program június első hétvégéjére Budapesten és környékén

Beindult a nyár Budapesten, a hétvégi programok özönlenek, mi pedig alig győzzük nektek összegyűjteni a legjobbakat.

Több napos programok a hétvégén Budapesten

A youngart online galéria első pályázata lezárult, a Youngart Porsche Képzőművészeti Ösztöndíjprogram zsűrije közel száz jelentkező közül választotta ki azt a tíz döntős művészt, akiknek alkotásaiból ingyenes tárlat tekinthető meg 2021. június 1. és július 2. között a Porsche Centrum Budapest szalonban. Az ösztöndíjprogram győztesét, aki fél éven keresztül havi anyagi támogatásban részesül, a kiállítás első napján hirdették ki. A szakmai zsűri döntése alapján Békési Ervin a nyertes. A döntős kiállító művészek és műveik megvásárolhatóak a youngart.hu online galériában.

Az 1Kárpát-medence Fesztivál 2021-ben is a magyar kultúra diverzitását ünnepli az A38 Hajó fedélzetén. Június 2 és 9 között számos határon túli vonatkozású összművészeti produkció, határon átívelő kollaboráció várja a közönséget a nemzeti összetartozás napja alkalmából a koncertteremben.

A Westend Tetőkerten több mint 20 borászat és kézműves manufaktúra italait kóstolhatod meg, így biztos, hogy találsz kedvedre valót, akár a fehér-, akár a vörösborok a kedvenceid. A Borpiknik házigazdája idén is Szik Mátyás sommelier lesz, ő segít majd eligazodni a borok rengetegében.

Június 3. és 6. között, négy napon keresztül elapaszthatatlanul folyik majd világos, barna, német és kisüzemi magyar sör a Gellért Brasserie három faházának csapjaiból, és ha ez még nem lenne elég, tematikus sörvacsorák és sörös ételek teszik teljessé a rendezvény sokat várt élményét.

Az Allee bevásárlóközpont melletti sétány hosszú-hosszú idő után végre újra élettel telik meg, június 4. és 6. között utcavásári hangulat keretében és mennyei kóstolók kereszttüzében szemezgethetünk a legkülönfélébb termelői finomságok és kézműves portékák közül.

Sörkóstolóval egybekötött vezetett főzdelátogatások minden nap 11 és 13 órakor. Ezen túl lesz zumba a gyerekeknek, Gryllus Vilmos-, Dynamita Dudes-, Szűcs Antal Gábor-koncert és retró diszkó is.

Sör akciókkal vár több margitszigeti terasz is a gasztrosétányon június 4 és 6 között. Párosítsd a legfinomabb söröket a Margitsziget legjobb street food kínálatával.

Szuper hétvégi program lehet egy szabadtéri mozizás is

A Nyári Etyeki Piknik Light-tal nyit az Etyeki Gasztrosétány! Végre ismét meg lehet kóstolni a helyi ízeket, borokat és pezsgőket és ejtőzni a szőlősorok között. Végre valóban újra meg lehet látogatni Budapest szőlőskertjét, egész hétvégén nemes italokkal, ízes gasztronómiával várják az érdeklődőket, lesz bor- és pezsgőkóstolás, sonkák, sajtok, szörpök és lekvárok kézműves házi sütemények és megannyi finomság. Érdemes pléddel készülni, hogy kiülhessünk a szőlősorok közé, de például kerékpárra nem feltétlenül lesz szükség, ha egy kellemes kirándulásra vágyunk az etyeki dűnék között, hiszen helyben is tudunk e-bike-ot bérelni, és akár túravezetőt és kérhetünk hozzá. A csodás környezet adott, más nem is kell egy kellemes hétvégéhez.

Június 4. és 6. között kerül megrendezésre a kirakART, a független művészek és befogadóhelyek közös nyitási akciója Budapest kirakataiban. Keresd városszerte az elhagyatott, nem használt, vagy éppen nagyon is más használatban lévő, kirakART matricás kirakatokat, vagy tervezd meg előre útvonaladat a kirak.art honlapon. 30 helyszínen, 3 napon át, közel 70 művész részvételével lehetünk tanúi kirakatszínháznak, újcirkusznak, kortárs táncnak, installációknak, minikoncerteknek, storytellingnek, egyperces jeleneteknek, fotó- és plakátkiállításnak, jelmezbemutatóknak, DJ és VJ seteknek, valamint gyerekprogramoknak és bábszínháznak is.

Szereted a táncot és a zenét, és szívesen élveznéd őket a Duna közelében? Akkor vár téged a 25. jubileumát ünneplő Duna Karnevál! A június 4. és 12. között megrendezésre kerülő különleges programsorozat az elmúlt negyed évszázad legsikeresebb magyar és külföldi produkcióit, előadóművészeit, zenekarait és tánctársulatait vonultatja majd fel.

Ez az a Placc, ahol megmártózhatsz a Duna hullámaiban, kikapcsolódhatsz, bulizhatsz a haverokkal, a családdal egy bográcsozás, sütögetés közben, miközben élvezed a hideg italokat és a kilátást a Duna vizére.

Júniusban is minden hétvégén lehetőségetek van kipróbálni az új hegyi őrületet, az elektromos bringázást a Normafánál.

Csütörtöki programok Budapesten

A kora nyári hétköznapokon Nagyvárosi Folkudvar lesz az a hely, ahol megtudhatod – ha esetleg még nem tudnád – miért izgalmas a népzene, néptánc, népszokásaink. Itt tiszta szívvel énekelhetsz, kézműveskedhetsz, felnőttként is hallgathatsz mesét, itt rájöhetsz, milyen önfeledten lehet népzenére bulizni.

A Zuboly zenekar az egyik legszínesebb vegyes társaság a mai magyar könnyűzenei palettán. Stílusuk lényege , olyan harmonikus átmenetet találni a népdalok és a mai dalok közt (de ide tartozik a slágervilág is beleértve az operát, a magyarnótát, a jazzt és a cigánydalokat is), amely az újdonság szintjére emel minden jót, eltüntetve elő- és utóítéleteket és közben szórakoztat is.

Kállay Saunders András amerikai-magyar énekes, előadó, producer, zeneszerző, a The Middletonz zenekar alapítója. A 2010-es Megasztárban való szereplés hozta meg számára az országos ismertséget, de az igazi áttörést 2014-ben érte el, amikor megnyerte A DAL 2014 című műsort. Magyarországot képviselve, ‘Running’ című dalával minden idők második legjobb magyar eredményével , az 5. helyen végzett a koppenhágai Eurovíziós Dalfesztiválon.

Budapesti programok pénteken

Amíg Emma délutáni szundizik, menjetek el a Hintába és eresszétek ki a gőzt Dj Schneiderrel és a 90-es évek legjobb zenéivel.

Több mint 7 hónap kényszerszünet után ismét felszáll a Zeppelin léghajó, hogy a magasba repítse a Zepp-rajongókat a hétköznapok szomorúságából egy ütős buliba, a Muzikumba.

A Toldi All Stars DJ Válogatott fogja elrontani egymás keverését, elfelejteni felrakni a következő számot, esetleg felháborodni ha elfogyott a fogyasztása, semmiképp sem érdemes kihagyni.

Ha van zenekar, aminek a léte bizonyítja, hogy Budapest előremutató “multikulti” metropolisz, az a Fran Palermo. Négy nemzet – magyar, spanyol, kubai, görög – gyermekei hozták magukkal és gyúrták egybe zenei kultúrájukat: a banda hangzása sok különféle műfajt érint az indie-től a rock and rollon át az afropopig, mindez az ütősökkel, fúvósokkal és billentyűssel megdobott mediterrán hangulattal fűszerezve. Ők érkeznek a most nyáron nyitott MONYO Landbe.

A VALAMI SWING zenekar tagjait Django Reinhardt zenéjének szeretete hozta össze. A hosszú évek óta tartó közös zenélés alatt természetes módon alakítottuk ki saját stílusunkat, melyet úgy hívnak: hot jazz & cool swing.

Szombati programok Budapesten

Csemegézz a betonból és papírhulladékból tervezett, ökotudatos tárgyak közül, melyek tapogatni való és szemet gyönyörködtető színfoltjai lesznek otthonodnak.

A Taxi-Turi egy jótékonysági használtruha-vásár, ahol a megvásárolt darabokkal nemcsak a ruhatárad frissítheted fel, hanem az Adománytaxi Alapítvány munkáját és a környezetünket is támogathatod.

Az Otthonról Haza rendezvénysorozat célja, hogy aktív programokon keresztül kössék össze a határon innen és túl élő magyarokat, miközben közelebb hozzák őket hazánk természeti, épített és kulturális kincseihez.

Nincs megállás, a nappali szórakozás hazai brigadérosai nem ismernek lehetetlent. BBQ és party a Hajógyári szigeten.

Június 5-én a Bobek Garden ismét szélesre tárja kapuit az árulni és vásárolni vágyók előtt. Lesznek fast fashion és tervezői darabok, nekünk pedig nincs más dolgunk, mint egy kis időt szentelni a kincskeresésnek, hogy a nyarat már az itt megszerzett vadi új outfitben köszönthessük.

Izgalmas borkóstoló programra invitálnak, amennyiben érdekel Budafok (Promontor) borászati múltja és elmélyülnél a borok rejtelmes, sokszínű és érdekes világában is.

Az osztrák Ripoff Raskolnikov tiszteletbeli magyar blueszenészként immáron 8 esztendeje állandó fellépője a Muzikumnak. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség.

A MONYO LAND Budapest legújabb szabadtéri szórakozóhelye: hétvégi koncerthely és gasztro-kulturális centrum egyben. Az élő koncertek előtt minden nap főzdelátogatást is tehetsz. Ide érkezik szombaton a Pannonia Allstars Ska Orchestra, akit aligha kell bemutatni a közönségnek.

Hihetetlenül mozgalmas 2019-et tudhat maga mögött a Margaret Island, melynek utolsó fővárosi állomása a Budapest Park volt. A nagysikerű koncerten először hallhatta élőben a közönség a kifejezetten Park-ihlette Hagyd kint című dalt is, ami azóta is a hazai Rádiós Toplista állandó szereplője. A számos díjjal kitüntetett csapat a mai napig az őszinte örömzenélés erejében hisz, így bizonyára rengeteg pozitív energiát és persze nagy slágereket hoznak magukkal a Park színpadára.

Új helyeket derítenél fel Budapesten?

Tövisházi Ambrus 2005 óta létező zenekarának első koncertje, a nyitás után, azaz: a Mount Fuji hegyen gyártott, frissen vakcinált robotok a bejárják a Rókatündérek barlangját, a Sziklás Hegységet, az északi Jégtornyot, levezetésképp pedig Bajlevest főznek. Mindez a Kobuciban.

Vasárnapi programok

Június 6-án a Rácskerté és a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Vintage Outfit Marketé lesz a főszerep. A város legnagyobb, a fenntarthatóság jegyében életre hívott ruhavásáráról szinte képtelenség kincsek nélkül hazatérni. Tegyétek hát próbára ti is!

Az Élesztőház udvarán olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek, borok.

A Vintage Légy-Ott! azért több, mint vásár, mert azon túlmutatva, hogy vintage és újrahasznosított ruhák és kiegészítők piaca, a fenntartható divatról folyó diskurzusba is szeretne bekapcsolódni, illetve szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy szélesebb körben népszerűvé váljon a használt ruhák vásárlása a nagyon szennyező fast fashion divat helyett.

Cinkota festői szépségű kis patakja mentén a forrásig sétálva kiderül, hogyan faragott a kultúra a libás tóból strandfürdőt, hol hűsítette magát Batthyány Ilona grófnő, és vajon miért kapta nevét a patakocska egy olasz szigetről.

Programok minden korosztálynak két helyszínen. A gyerekszínpad az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom melletti téren lesz, a másik színpad pedig a Hunyadi téren. Mindkét helyszínen koncertek, előadások, játékok és meglepetések várják a látogatókat.

Ha június további hétvégéire is keresel programot Budapesten, csekkold ezt a cikket: